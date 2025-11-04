Ottobre da record per Toyota: il brand giapponese domina il mercato italiano

Toyota ha registrato un mese di ottobre trionfale, diventando il primo marchio per vendite ai privati in Italia. Non solo, la Yaris Cross si è affermata al secondo posto nella classifica generale delle auto più vendute. Questo risultato evidenzia la solida posizione di Toyota nel mercato italiano, dove ha consolidato la sua leadership come marchio importato per il mese e per l’anno in corso.

Con un totale di 10.728 unità vendute nella penisola, Toyota ha raggiunto una quota di mercato dell’8,5%, leggermente aumentata rispetto all’anno scorso. Inoltre, il marchio giapponese ha rafforzato la sua posizione nel segmento delle full hybrid, controllando il 44% del mercato a ottobre. In un contesto di mercato complessivo in calo dello 0,6%, la performance di Toyota spicca ulteriormente.

La campagna di incentivi di Toyota, lanciata a settembre, ha giocato un ruolo fondamentale nel successo del brand, ed è destinata a proseguire anche a novembre. Attraverso una gamma di offerte multitecnologiche, Toyota mira a facilitare la transizione verso veicoli più sostenibili. Come afferma l’Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia, Alberto Santilli, “I risultati di ottobre confermano il successo delle nostre proposte di prodotto, multitecnologiche e commerciali che intendiamo continuare a rafforzare e rendere più accessibili. Per questo abbiamo deciso di prolungare anche a novembre la campagna di incentivi lanciata a settembre, per agevolare una transizione tecnologica che, a nostro avviso, ha bisogno di sostegno in tutte le sue forme, Full Hybrid, Plug-in Hybrid ed elettrico puro.”

Non è solo Toyota a brillare. Anche Lexus, il marchio di lusso della casa madre, ha registrato un aumento delle vendite del 9% rispetto all’anno precedente grazie alla popolarità della sua LBX. Un ottimo risultato per un mercato premium che ha visto un leggero calo del 2,3% delle vendite complessive.

Ottobre si conclude quindi con un notevole successo per Toyota, che si conferma leader in cinque regioni italiane, guidando le vendite in ben 25 città tra cui Roma e Milano. Questo successo è visto come un’indicazione della strategia vincente del brand nel rispondere alle esigenze del mercato italiano, centrando l’obiettivo di una mobilità più sostenibile e al passo coi tempi.