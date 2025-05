Partito a Vallelunga il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2025

Il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance è tornato in pista, inaugurando la stagione 2025 con una spettacolare doppia gara presso l’autodromo di Vallelunga, alle porte di Roma. Questo evento rappresenta la settima edizione del popolare campionato monomarca dedicato alle Moto Guzzi V7 in versione racing. Dal 2019, questa competizione offre agli appassionati di motociclismo l’opportunità di sfidarsi su due ruote, equipaggiate con il Kit GCorse e le gomme Pirelli Phantom Sportscomp RS, in un clima di grande entusiasmo.

Lo scorso fine settimana, 16 equipaggi, per un totale di 32 piloti, si sono avvicendati in sella alle Moto Guzzi, decretando il successo della manifestazione. Le gare “mini endurance”, come ormai di consueto, sono state emozionanti fino all’ultimo secondo. Il team vincitore in entrambe le competizioni è stato il Team Oldrati AR#28, composto dagli esperti piloti Alberto Rota ed Emiliano Bellucci, che si sono confermati campioni in carica. Bellucci ha inoltre migliorato il record del circuito con un tempo di 1’55”618 raggiungendo una velocità media di quasi 128 km/h.

Il podio della prima gara ha visto il Team dei Rapaci 1 (Fornasiero-Mirenda) conquistare il secondo posto, seguito dal Team Ducoli Corse 1 (Bellicini-Marcato). Nella seconda competizione, i ruoli si sono invertiti, con Bellicini e Marcato al secondo posto e Fornasiero-Mirenda al terzo, con un arrivo in volata su Garage 71 (Pasquini-Colonna), che si è classificato quarto in entrambe le gare.

Il prossimo appuntamento del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance è fissato per domenica 1° giugno all’autodromo di Misano, dove i partecipanti parteciperanno alla grande festa di Aprilia All Stars.

Le tappe successive vedranno il Trofeo sbarcare a Varano il 6 luglio, per poi chiudere spettacolarmente con una “mini endurance” in notturna a Misano il 4 ottobre. Per maggiori informazioni e aggiornamenti sui prossimi eventi, si invita a consultare il sito ufficiale di Moto Guzzi e il portale della Federazione Motociclistica Italiana.