PETRONAS Lubricants e DR Automobiles, alleanza italiana per lubrificanti ad alte prestazioni

Una nuova collaborazione tutta italiana nasce tra PETRONAS Lubricants Italy e DR Automobiles, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni specifiche per i motori della casa molisana. L’accordo, siglato a Santena (Torino), segna un passo strategico che unisce le competenze di due realtà consolidate del panorama industriale nazionale e conferma la centralità del territorio nello sviluppo tecnologico dei lubrificanti e dei fluidi funzionali.

Cuore dell’intesa è il nuovo SELENIA DR, un lubrificante sintetico 5W30 progettato per rispondere alle peculiarità dei motori DR, in particolare quelli alimentati a GPL, che costituiscono circa l’80% delle immatricolazioni del marchio. Frutto del lavoro congiunto dei team tecnici e ingegneristici delle due aziende, il prodotto combina efficienza, protezione e durata, adattandosi alle condizioni operative tipiche dei veicoli del gruppo.

In tutti i modelli DR verrà inoltre impiegato PETRONAS PARAFLU, storico marchio di riferimento tra i fluidi refrigeranti, a completamento di una gamma studiata per garantire prestazioni e affidabilità nel tempo. I nuovi lubrificanti saranno utilizzati anche in primo equipaggiamento sui veicoli della casa di Macchia d’Isernia, a partire da marzo 2026.

“Per PETRONAS Lubricants collaborare con un costruttore significa entrare nel cuore del motore. La partnership con DR Automobiles rappresenta un esempio concreto del nostro approccio OEM: lavorare in stretta sinergia con il costruttore, per sviluppare lubrificanti e fluidi funzionali progettati sulle caratteristiche del motore, con l’obiettivo di garantire affidabilità, prestazioni e ridotte emissioni”, ha dichiarato Giuseppe Pedretti, Regional Managing Director EMEA di PETRONAS Lubricants International.

Sulla stessa linea il commento di Ciro Lupo, Business Head Italy & Africa di PETRONAS Lubricants International: “Siamo orgogliosi che due marchi italiani come SELENIA e PETRONAS PARAFLU possano affiancare DR Automobiles in questo percorso, dando vita ad una collaborazione che unisce competenze tecniche, radicamento sul territorio e visione industriale, con l’obiettivo di offrire agli automobilisti soluzioni progettate in piena coerenza con le caratteristiche dei veicoli”.

Dal lato DR, il presidente Massimo Di Risio ha sottolineato: “La scelta di PETRONAS Lubricants come partner tecnico riflette la volontà di affidarci a un gruppo con una consolidata presenza nell’industria automotive e una riconosciuta competenza nella formulazione di soluzioni lubrificanti per applicazioni complesse. SELENIA DR risponde ai più elevati requisiti qualitativi in linea con gli standard dei nostri motori”.

Aggiunge Antonio Marcantuono, Direttore Tecnico di DR Automobiles: “Ogni motore richiede soluzioni lubrificanti calibrate sulle proprie condizioni di funzionamento. Il lavoro svolto con PETRONAS Lubricants ci ha permesso di definire un prodotto sviluppato sulle caratteristiche delle nostre motorizzazioni e delle condizioni operative tipiche dei veicoli DR. Particolare attenzione è stata dedicata ai propulsori alimentati a GPL, per garantire protezione dei componenti e continuità delle prestazioni nel tempo”.

La collaborazione tra le due aziende rappresenta un modello virtuoso di sinergia industriale italiana, dove ricerca, innovazione e sostenibilità si fondono per dare vita a prodotti di eccellenza. Con oltre 34.000 auto vendute nel 2025 e una rete di più di 400 concessionari, DR Automobiles conferma la propria crescita nel mercato nazionale, mentre PETRONAS Lubricants Italy, forte del Global Research & Technology Centre di Santena, prosegue nel suo percorso di espansione tecnologica e industriale, consolidando il proprio ruolo di leader nel settore dei lubrificanti avanzati.

La gamma PETRONAS raccomandata da DR Automobiles sarà disponibile su tutto il territorio italiano a partire da marzo 2026, segnando un nuovo punto di riferimento per l’eccellenza dei lubrificanti made in Italy.