Peugeot 203 e Gino Munaron: storia di un’impresa alla Mille Miglia

Una storia di motori, passione e rinascita lega indissolubilmente il nome di Gino Munaron alla Peugeot 203, un’automobile che nel dopoguerra seppe distinguersi per innovazione e spirito competitivo. Virginio Achille Munaron Lugli, conosciuto da tutti come Gino Munaron, nacque a Torino il 2 aprile 1928 e fu uno dei piloti più versatili del periodo postbellico, capace di competere con successo sia a livello nazionale sia internazionale. La sua scomparsa nel 2009 non ha attenuato il fascino di una carriera segnata da determinazione e talento.

Dopo la Seconda guerra mondiale, la Peugeot 203 rappresentò per la Casa francese una vera rinascita. Presentata al Salone di Parigi del 1948, fu uno dei modelli più significativi del periodo, grazie alla moderna carrozzeria monoscocca che garantiva leggerezza e robustezza. Il motore anteriore con trazione posteriore assicurava affidabilità e semplicità costruttiva, mentre la testata emisferica prometteva prestazioni vivaci per la categoria. Il cambio a quattro marce, dotato di quarta surmoltiplicata, era pensato per i lunghi tragitti, segno di una progettazione attenta e innovativa. La linea elegante disegnata da Henri Thomas, ispirata alle forme americane dell’epoca, contribuì a definire lo stile della Peugeot 203, che fu prodotta in quasi 700.000 esemplari fino al 1960.

Nel dopoguerra, anche l’automobilismo europeo ripartiva faticosamente. La Mille Miglia tornò presto a essere un simbolo della rinascita sportiva italiana. Nel 1952 la Peugeot si ripresentò alla competizione con una 203 berlina francese, guidata dall’equipaggio Gay-Mercier, che concluse all’81° posto su 629 partenti, riportando il marchio francese sulle strade italiane.

Il legame fra Peugeot e Torino si consolidò ulteriormente grazie a Odoardo Pagani, che già prima del conflitto importava acciai dai produttori francesi. Nel 1947, riavviò la collaborazione con la A. Pagani & Figli, inizialmente per utensili, biciclette e motociclette. Solo nel 1954 arrivarono le automobili, tra cui la celebre Peugeot 203, soprannominata affettuosamente “Oca di latta” per la sua compattezza e solidità.

L’anno 1953 segnò la consacrazione del connubio fra Munaron e la Peugeot 203. Per promuovere la vettura in Italia, furono iscritte cinque unità alla Mille Miglia, una delle quali affidata a Munaron e al copilota Lucio Finucci. La loro vettura, di serie e verniciata nel classico blu Francia, portava il numero 100 e la targa Pesaro 10000. Le modifiche erano minime, limitate alla lucidatura dei condotti di aspirazione e scarico e a un lieve abbassamento delle sospensioni. In condizioni di parità con concorrenti più potenti, Munaron compì una vera impresa conquistando il primo posto nella classe Turismo fino a 1300 cc. Un risultato che contribuì in modo decisivo alla notorietà della Peugeot 203 nel nostro Paese.

Il legame tra il pilota e la vettura non si esaurì con quella vittoria. Munaron ottenne numerosi altri risultati, come il terzo posto di classe alla Coppa della Toscana, il secondo al Giro dell’Umbria e il quarto al Volante d’Argento nella categoria fino a 1500 cc. Prestazioni che attestavano la sorprendente competitività della 203 e la capacità del suo pilota di trarre il massimo da un’auto nata per la strada, non per le gare.

A distanza di decenni, la storia si chiuse idealmente nel 2008, quando Gino Munaron, a ottant’anni, tornò al volante di una Peugeot 203 per la rievocazione storica della Mille Miglia, affiancato dal rallista Del Zoppo. Un gesto dal forte valore simbolico, un tributo a una carriera vissuta nel segno della passione e della memoria.

Dall’intuizione imprenditoriale dei Pagani ai trionfi sportivi di Munaron, la Peugeot 203 non fu soltanto un’automobile: divenne un simbolo di rinascita e di tecnica intelligente, testimone di un’epoca in cui ogni successo sulle strade italiane rappresentava anche una vittoria sul tempo e sulle difficoltà del dopoguerra.

