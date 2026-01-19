Peugeot 308 e 308 SW: “Il Leone sta arrivando” con la nuova campagna Kittens

Il 19 gennaio 2026 segna l’arrivo della nuova campagna pubblicitaria di PEUGEOT dedicata ai suoi modelli iconici, PEUGEOT 308 e 308 SW, con un progetto creativo dal titolo “Kittens”. L’iniziativa, che avrà una copertura a 360° su TV, stampa e canali digitali, esprime una chiara ambizione: risvegliare il segmento C, percepito come assopito e standardizzato, riportando personalità e audacia in un panorama automobilistico sempre più omogeneo.

In questo contesto competitivo, PEUGEOT punta a distinguersi con la nuova 308, un modello che si fa notare per il suo design elegante e distintivo, rafforzato da una gamma completa di motorizzazioni elettriche, ibride e ibride plug-in. L’obiettivo è riaffermare lo spirito del marchio, la sua potenza e la sua audacia, attraverso un linguaggio visivo forte e contemporaneo.

Per raccontare questa rinascita, PEUGEOT ha scelto un approccio simbolico. Il segmento automobilistico viene rappresentato da gattini: adorabili ma innocui, immersi in un confort rassicurante. L’immagine riflette metaforicamente la monotonia di un settore diventato prevedibile. È a questo punto che la PEUGEOT 308 emerge dal suo covo, come un leone che rompe la calma apparente. I gattini si bloccano, impressionati, riconoscendo istintivamente l’autorità del re dei felini. Il Leone sta arrivando!

Lo spot mette in risalto il logo del Leone, da sempre simbolo di forza e orgoglio, celebrato come firma visiva della nuova generazione di prodotti PEUGEOT. La regia utilizza angoli di camera dinamici per valorizzare le linee e la postura sportiva della nuova 308, con un focus deciso sulla nuova griglia illuminata, segno distintivo del design. Il contrasto tra la morbidezza dei gattini e la grinta felina della vettura è netto e intenzionale: dove la categoria fa le fusa, PEUGEOT ruggisce.

Il film pubblicitario prende vita grazie ai registi Julien Martorell e Quentin Garabedian delle case di produzione Hamlet e Buddy Films. Il loro universo creativo mescola animazione, cultura visiva contemporanea e riferimenti cinematografici e digitali, producendo un linguaggio che risulta al tempo stesso ironico e innovativo. L’estetica del cortometraggio accentua il messaggio chiave della campagna: sorprendere, catturare l’attenzione e risvegliare un pubblico abituato a narrazioni troppo convenzionali.

La nuova campagna “Kittens” sarà lanciata in Italia a partire dal 19 gennaio 2026, confermando ancora una volta l’impegno del marchio verso un approccio comunicativo audace e distintivo.

Parallelamente, PEUGEOT continua a riaffermare la propria leadership in Europa nella mobilità elettrica. Il marchio offre oggi la gamma di veicoli elettrici più ampia tra i costruttori europei mainstream, con dodici modelli attualmente disponibili: nove destinati ai privati e tre dedicati ai veicoli commerciali leggeri. Con oltre 1,1 milioni di unità vendute nel 2024 in oltre 140 paesi, PEUGEOT unisce carisma francese, piacere di guida e lunga durata in ogni progetto.

L’azienda propone inoltre la garanzia Peugeot Care di otto anni o 160.000 km sia per la batteria che per il veicolo, accompagnata dal servizio On-the-Go Pass per le vetture elettriche, con lo scopo di offrire la massima serenità ai clienti. La tecnologia è al centro dell’esperienza di guida: il Panoramic i-Cockpit e l’integrazione del sistema ChatGPT sono ormai presenti su tutta la gamma.

Infine, il marchio continua a esprimere il proprio impegno verso le nuove generazioni e la sostenibilità, sostenendo progetti educativi come Born Free e Under The Pole. Allo stesso tempo, la passione per innovazione e prestazioni resta una costante: la PEUGEOT 9X8 Hypercar partecipa al Campionato Mondiale di Endurance (WEC), inclusa la leggendaria 24 Ore di Le Mans, come testimonianza tangibile dell’audacia e della competenza tecnologica del Leone francese.

Con “Kittens”, PEUGEOT riafferma la propria identità e rilancia la sfida nel cuore del segmento C. Non più un’auto che si adatta, ma un simbolo che guida.