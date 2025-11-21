Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Peugeot 309 GTI 16: l’auto da famiglia che vince le corse

Published

Nata con l’obiettivo di coniugare spazio, comfort e prestazioni, la Peugeot 309 GTI 16 rimane una delle compatte più affascinanti mai prodotte dal marchio francese. La sua storia comincia nel 1985, quando Peugeot presenta la 309 in cinque allestimenti, dal modello base con motore 1.1 litri alla versione GT con un 1.6 da 80 CV e un’indole più sportiveggiante che sportiva.

La vera svolta arriva nel 1987: debutta la versione tre porte, fino ad allora esclusa per non entrare in competizione con la più piccola 205, e con essa la prima vera 309 prestazionale, la Peugeot 309 GTI. Sotto il cofano trova posto il 1905 cc a iniezione elettronica da 130 CV, lo stesso propulsore della 205 GTI, ma qui abbinato a una scocca più spaziosa e versatile, pensata per la famiglia senza rinunciare al carattere sportivo.

Nel 1988 la GTI diventa disponibile anche nella variante cinque porte, ampliando il suo pubblico di riferimento. Tuttavia, il momento di massima evoluzione arriva nel 1989, quando la 309 viene sottoposta a un profondo restyling. La calandra assume un disegno a tre listelli orizzontali, i gruppi ottici posteriori si ispirano alla 405 e gli interni adottano una plancia ridisegnata e materiali di qualità superiore. È in questa occasione che nasce la Peugeot 309 GTI 16, equipaggiata con il motore bialbero 1.9 16 valvole da 160 CV derivato dalla 405 Mi16.

Questa versione rappresenta l’apice della sportività per la serie 309. L’allestimento è praticamente completo di serie, con pochissime optional a disposizione – vernice metallizzata, tetto apribile, aria condizionata e rivestimenti in pelle integrale. Esteticamente la GTI 16 rimane sobria, priva del tradizionale profilo rosso sui paraurti, ma dentro si distingue per i sedili sportivi avvolgenti in tessuto o pelle e il volante ispirato alle auto da corsa. Dal model year 1993, il catalizzatore riduce la potenza a 148 CV, ma non ne scalfisce l’essenza.

Equilibrata, precisa e sorprendentemente gestibile, la 309 GTI 16 si dimostra un’auto progettata con grande attenzione all’assetto. Meno nervosa della 205 GTI ma più rigida e leggera della 405, diventa presto protagonista nei rally nazionali. Tra i suoi successi più significativi figurano il Campionato Italiano Nazionale Rally vinto da Angelo Medeghini nel 1992 e il Campionato Italiano Juniores Rally del 1993 conquistato da Gabriele Sartori. Nel 1995 arrivano altri trionfi, tra cui il Campionato Italiano Rally 2 litri Femminile con Cavenaghi-Fatichi e la vittoria di Baldini-Agostinelli nel Trofeo Tradizione Terra Gr.N 2RM.

Nonostante questi risultati, nel dicembre del 1993 la 309 esce di scena dopo una produzione complessiva di oltre 1,6 milioni di esemplari, di cui 8.664 GTI 16. In Italia resta un modello piuttosto raro, ma negli altri mercati europei ha conquistato molti estimatori, in particolare padri di famiglia e appassionati giovani in cerca di una vettura brillante e versatile.

 

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Giochi

Lucca Comics & Games 2025: Hasbro sorprende con le nuove action figure Marvel, Star Wars e Transformers

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

Omoda 4 Ultra svelata all’evento OMODA DREAM DAY

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Tecnologia

Nilox presenta Carrycam: la mini action cam più piccola di una chiave

Giochi

Echo Generation 2: Cococucumber porta Jack in una nuova avventura sci-fi a turni nel 2026

Spettacolo

ANDREA HEROS: fuori ora ovunque il suo primo singolo “BISTURI”

Motori

La nuova CUPRA Leon VZ arriva su strada: è la Leon a trazione anteriore più potente di sempre

Motori

Peugeot 309 GTI 16: l’auto da famiglia che vince le corse

Spettacolo

CUTA: torna oggi con il nuovo singolo “METTICI LA FACCIA”

Giochi

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4, disponibili nuovi personaggi, upgrade e la Legendary Edition

Spettacolo

Aerosmith e Yungblud: due generazioni unite nel nuovo EP “One More Time”

Spettacolo

ROSE VILLAIN: torna oggi con “radio vega (after dark)”

Motori

ACI e Free Event ricevono il “Best Engagement Challenge” per il Gran Premio d’Italia di F1

Spettacolo

Tate McRae: la nuova rivoluzione pop arriva con “So Close To What??? (deluxe)”

Motori

Hyundai CRATER Concept: un nuovo simbolo di libertà e avventura debutta a Los Angeles

Motori

Tra skyline e sabbia: la Cayenne Electric fa il suo debutto dal vivo a Dubai

Motori

Suzuki Green Friday 2025: lo 0,5% del fatturato per una Torino più verde e sostenibile

Sport

Topps accende Milan Games Week & Cartoomics 2025 con il collezionismo sportivo

Giochi

EA SPORTS F1: il futuro del franchise tra l’espansione 2026 e un nuovo gioco rivoluzionario nel 2027

Spettacolo

ATARDE porta le sue canzoni “a riva”: il “Risacca Tour” parte da Roma

Spettacolo

Tyler, The Creator è Artista dell’Anno di Apple Music per il 2025

Tecnologia

Stellantis-CRF protagonista a Torino: innovazione e ricerca per la mobilità sostenibile
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

La nuova CUPRA Leon VZ arriva su strada: è la Leon a trazione anteriore più potente di sempre

La sportività ha un nuovo volto, e porta il nome di CUPRA Leon VZ. Il marchio spagnolo continua a spingere i confini delle prestazioni...

2 ore ago

Motori

ACI e Free Event ricevono il “Best Engagement Challenge” per il Gran Premio d’Italia di F1

Un nuovo riconoscimento internazionale per il motorsport italiano. L’Automobile Club d’Italia (ACI) e Free Event hanno ottenuto il prestigioso “Best Engagement Challenge” ai Best...

3 ore ago

Motori

Hyundai CRATER Concept: un nuovo simbolo di libertà e avventura debutta a Los Angeles

Hyundai ha presentato in anteprima mondiale al salone AutoMobility LA 2025 il nuovo CRATER Concept, un veicolo destinato a ridefinire il linguaggio del fuoristrada...

3 ore ago

Motori

Tra skyline e sabbia: la Cayenne Electric fa il suo debutto dal vivo a Dubai

Dubai diventa il palcoscenico internazionale per la prima apparizione pubblica della nuova Porsche Cayenne Electric, il SUV completamente elettrico che inaugura una nuova era...

4 ore ago