Peugeot 5008 Plug-In Hybrid in viaggio verso le Olimpiadi Invernali di Nizza 2030

Il futuro delle Olimpiadi Invernali guarda alla Costa Azzurra. Dopo l’edizione di Milano-Cortina 2026, i Giochi Invernali del 2030 si svolgeranno tra le Alpi francesi e Nizza, portando lo sport invernale nel cuore del Mediterraneo. Peugeot celebra l’evento raccontando un viaggio simbolico da Milano a Nizza a bordo della nuova Peugeot 5008 Plug-In Hybrid, un SUV moderno, efficiente e concepito per coniugare comfort, prestazioni e sostenibilità.

La vettura, protagonista del racconto, unisce un motore benzina turbo 1.6 da 150 CV a un motore elettrico da 125 CV, per una potenza complessiva di 195 CV. Nonostante le prestazioni elevate, la tassa di circolazione è calcolata solo sui 150 CV del motore termico, un vantaggio non trascurabile per gli automobilisti attenti ai costi. Il sistema ibrido produce 23 g/km di CO₂, consentendo alla 5008 di accedere liberamente alle zone a traffico limitato come l’Area C di Milano, senza dover pagare il pedaggio giornaliero.

Grazie alla batteria da 17,8 kWh, la modalità completamente elettrica raggiunge un’autonomia fino a 82 km secondo il ciclo WLTP, riducendo ulteriormente le emissioni allo scarico. Le prestazioni non mancano: 220 km/h di velocità massima e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi, con la modalità “Sport” che esalta la risposta dinamica di acceleratore, sterzo e cambio.

Al tempo stesso, la filosofia del Plug-In Hybrid privilegia l’efficienza nella guida di tutti i giorni. Il sistema di “veleggio”, che disattiva automaticamente il motore termico quando si rilascia l’acceleratore, consente alla vettura di proseguire per inerzia riducendo il consumo di carburante. Il cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti si distingue per fluidità e reattività, migliorando il comfort di marcia anche sui lunghi tragitti. Gli intervalli di manutenzione previsti ogni 25.000 km o due anni rappresentano un ulteriore vantaggio per i grandi viaggiatori.

L’abitacolo, progettato per ospitare comodamente sette adulti, offre un’ambientazione accogliente e modulabile. I sedili spaziosi e il parabrezza laminato, di serie su tutte le versioni, garantiscono un’eccellente insonorizzazione, mentre il bagagliaio si adatta con facilità alle necessità di viaggio. Comfort, silenziosità e qualità percepita rendono la 5008 Plug-In Hybrid una perfetta compagna per i lunghi percorsi.

L’arrivo a Nizza, sfondo naturale per il racconto di Peugeot, diventa anche l’occasione per ricordare la struttura dei prossimi Giochi Olimpici Invernali del 2030. Saranno quattro le aree coinvolte: Alta Savoia, Savoia, Briançonnais e Nizza stessa. La scelta di Nizza come capitale dei Giochi risponde alla volontà di sfruttare il più possibile gli impianti già esistenti e di valorizzare una città con grande notorietà internazionale e una consolidata esperienza nell’organizzazione di eventi sportivi di alto livello.

Nei giorni delle competizioni, Nizza ospiterà tutti gli eventi su ghiaccio: 75 partite di hockey, 150 incontri di curling, 16 sessioni di pattinaggio artistico e 9 di short track. La prospettiva di vedere riuniti sport, tecnologia e bellezza mediterranea promette un’edizione dei Giochi in perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione.

Molti appassionati italiani potrebbero approfittare della vicinanza geografica per assistere di persona alle gare, scegliendo di viaggiare proprio a bordo della Peugeot 5008 Plug-In Hybrid, che unisce la solidità dell’ingegneria francese al comfort di un viaggio “in prima classe”.

Peugeot conferma così la sua identità di marchio generalista alto di gamma, fedele ai valori di Allure, Emotion ed Excellence. Attraverso progetti come il *Peugeot E-Lion*, il marchio si impegna a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2038, con una gamma completamente elettrificata già dal 2025. La 5008 Plug-In Hybrid diventa quindi il simbolo di una mobilità sostenibile, raffinata e pronta ad accompagnare le sfide del futuro, persino quelle a cinque cerchi.