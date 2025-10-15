Connect with us

Peugeot accelera la transizione verso la mobilità elettrica con servizi connessi inclusi per 10 anni

Published

Dal 1° luglio 2025, il marchio francese compie un passo decisivo per rendere la guida elettrica ancora più accessibile e intuitiva. Con l’evoluzione della sua offerta digitale, tutti i nuovi clienti dei modelli 100% elettrici Peugeot potranno beneficiare dei servizi connessi e-ROUTES di Free2move Charge e Remote E-Controls, integrati nel Connect ONE Pack e inclusi nel prezzo del veicolo per un periodo di 10 anni, senza costi aggiuntivi o abbonamenti extra.

Il servizio e-ROUTES di Free2move Charge rappresenta un’evoluzione importante per la mobilità elettrica. Accessibile direttamente dal veicolo, con o senza navigazione integrata, tramite l’app MyPEUGEOT e in modalità mirroring con PEUGEOT i-Connect, permette di pianificare percorsi ottimizzati considerando in tempo reale fattori come autonomia residua, posizione delle stazioni di ricarica, condizioni del traffico e distanza da percorrere.

La tecnologia è ora ancora più precisa: i calcoli di consumo energetico tengono conto dello stile di guida del conducente e consentono la creazione di profili personalizzati per situazioni specifiche, come l’utilizzo di un portabiciclette o il traino di un rimorchio. Questo permette una stima dell’autonomia molto più realistica e una pianificazione delle soste di ricarica più efficiente.

Un ulteriore miglioramento riguarda la possibilità di personalizzare i tempi di ricarica in base alle esigenze dell’utente. L’interfaccia rinnovata offre una visione più ampia del percorso, aggiornamenti in tempo reale su traffico e incidenti e una perfetta integrazione con la rete Free2move Charge per trovare e utilizzare facilmente le stazioni di ricarica. Anche in caso di connessione instabile tra app e veicolo, il sistema è in grado di stimare autonomamente i consumi, garantendo continuità nella navigazione e sicurezza nella pianificazione del viaggio.

Attraverso l’app MyPEUGEOT, gli utenti possono gestire il proprio veicolo elettrico da remoto, rendendo l’esperienza quotidiana più comoda, efficiente e sostenibile. È possibile visualizzare, avviare e programmare la ricarica della batteria, ottimizzando tempi e consumi, ad esempio limitando la ricarica all’80% per preservare la salute della batteria.

Un altro elemento chiave è il precondizionamento dell’abitacolo a 21°C, che assicura comfort immediato al momento della partenza e contribuisce a preservare l’autonomia quando l’auto è collegata alla rete elettrica. Per i modelli Peugeot E-3008 ed Peugeot E-5008, è disponibile anche il preriscaldamento della batteria, una funzione che migliora la velocità e l’efficienza della ricarica, soprattutto nelle giornate più fredde.

Con l’inclusione gratuita di questi servizi connessi per dieci anni, Peugeot dimostra la sua strategia concreta per accompagnare i clienti nella transizione verso la mobilità a zero emissioni. Un’esperienza digitale intuitiva, una pianificazione dei viaggi più efficiente e il controllo totale del veicolo in tempo reale contribuiscono a rendere l’auto elettrica una scelta più semplice, conveniente e piacevole.

