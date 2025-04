Peugeot amplia l’autonomia elettrica della e-208 a 433 km

Forte del suo successo nel 2024, che l’ha vista conquistare la vetta delle vendite nel segmento B 100% elettrico sia in Francia che in Europa, la PEUGEOT E-208 si presenta con importanti aggiornamenti volti a consolidare la sua leadership. La casa del Leone introduce significative novità in termini di autonomia, gestione della ricarica e funzionalità, rendendo la sua vettura elettrica di punta ancora più competitiva e adatta alle esigenze della mobilità sostenibile.

Il principale punto di forza del rinnovamento è rappresentato dal miglioramento dell’autonomia elettrica, che ora raggiunge un massimo di 433 km (ciclo combinato WLTP) per la versione equipaggiata con il motore da 156 CV (115 kW). Questo incremento di 23 km rafforza ulteriormente lo status della PEUGEOT E-208 come punto di riferimento in termini di efficienza nel suo segmento. Un primato avvalorato dal prestigioso Ecotest 2024 condotto da ADAC, che ha incoronato la PEUGEOT E-208 come l’auto più efficiente sul mercato europeo.

Per garantire un’esperienza di guida senza preoccupazioni, PEUGEOT introduce il nuovo Trip Planner. Questa intelligente funzione, disponibile in combinazione con il sistema di navigazione connesso (optional), pianifica in modo ottimale i percorsi al fine di massimizzare l’autonomia e semplificare le operazioni di ricarica. L’algoritmo del Trip Planner tiene conto di numerosi parametri cruciali, tra cui la distanza da percorrere, il livello di carica della batteria all’inizio del viaggio, il livello di carica desiderato all’arrivo e la posizione delle stazioni di ricarica disponibili lungo il percorso. Il sistema analizza inoltre il consumo energetico in base a variabili come velocità, traffico, tipo di strada e altitudine, offrendo così un itinerario efficiente e personalizzato.

Un’ulteriore novità pensata per la gestione intelligente dell’energia è l’introduzione della funzione “limite di carica dell’80%”, disponibile in corrente alternata. Questa opzione permette agli utenti di adattare il livello di carica della batteria alle proprie esigenze quotidiane, ottimizzando la durata della batteria stessa.

La PEUGEOT E-208 compie un ulteriore passo avanti in termini di versatilità grazie alla predisposizione per la funzione V2L (Vehicle-to-Load). Questa innovativa tecnologia offre la possibilità di alimentare dispositivi elettrici esterni utilizzando l’energia immagazzinata nella batteria ad alta tensione dell’auto. Si potrà così ricaricare una bicicletta elettrica, alimentare illuminazione portatile o altri dispositivi fino a 3,5 kW e 16 A, tramite un adattatore bidirezionale disponibile come accessorio presso la rete PEUGEOT.