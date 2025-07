Peugeot apre gli ordini per la versione “325 Dual Motor” della E-3008

Peugeot ha aperto gli ordini per la nuova versione “325 Dual Motor” del suo SUV elettrico E-3008, marcando un ulteriore passo avanti nella sua ambiziosa strategia elettrica. Questo modello, che promette di unire prestazioni elevate a trazione integrale, arricchisce la gamma C-SUV di Peugeot.

La nuova versione è dotata di un secondo motore elettrico posizionato sull’asse posteriore, che aumenta la potenza totale a 325 CV, offrendo al contempo una coppia massima di 509 Nm. Questa configurazione permette una trazione integrale efficiente e sicura, ideale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità in tutte le condizioni di guida.

La Peugeot E-3008 325 Dual Motor accelera da 0 a 100 km/h in soli 6 secondi e da 80 a 120 km/h in 3,8 secondi, garantendo un’esperienza di guida coinvolgente e dinamica. Il motore elettrico anteriore fornisce 213 CV, mentre il posteriore aggiunge 112 CV. Sono disponibili quattro modalità di guida per adattarsi a diversi scenari: Norma, 4WD, Sport ed Eco, ognuna ottimizzata per specifiche esigenze.

L’autonomia è fino a 490 km grazie alla batteria NMC agli ioni di litio da 73 kWh netti. Il tempo di ricarica da 20% a 80% con caricatori superveloci è di circa 30 minuti, garantendo comodità e velocità di ricarica.

L’offerta di Peugeot include anche un generoso pacchetto di dotazioni: il pacchetto GT di serie, che include vernice bicolore, cerchi in lega da 20″, fari Pixel LED e molto altro. Inoltre, sono disponibili innovazioni come il pacchetto 360° Vision & Drive Assist Plus e il pacchetto Hi-Fi Focal® per un’esperienza audio premium.

Peugeot non ha solo migliorato le prestazioni ma anche il comfort; la E-3008 presenta un design SUV fastback con il distintivo Panoramic i-Cockpit®, finiture interne premium e un volume del bagagliaio che va da 544 a 1619 litri.

Il prezzo di partenza è di 55.280 €, un investimento che comprende anche la “PEUGEOT ELECTRIC PROMISE, un pacchetto che garantisce la massima serenità ai clienti, tra cui ricariche domestiche e garanzie estese sul veicolo e sulla batteria.