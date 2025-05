Peugeot: aprile da record con la migliore crescita del mercato e leadership nel noleggio a lungo termine

Aprile si è rivelato un mese straordinario per Peugeot in Italia, che ha registrato una quota di mercato vetture del 6,4%, segnando un impressionante aumento di due punti percentuali rispetto all’anno precedente. Questo risultato non solo rappresenta la migliore quota degli ultimi due anni, ma consacra Peugeot come il marchio con la crescita più significativa nel mercato vetture italiano.

Anche considerando il mercato complessivo, includendo vetture e veicoli commerciali, Peugeot ha evidenziato una solida performance con una crescita della quota di mercato di 1,7 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Un ulteriore motivo di orgoglio per la casa del Leone è la leadership nel canale del noleggio a lungo termine vetture, dove Peugeot ha conquistato una quota del 9,4%. Un contributo fondamentale a questo successo è arrivato dalla Peugeot 3008, modello particolarmente apprezzato nel settore del noleggio.

Grazie a questi risultati eccezionali, Peugeot si è posizionata al quarto posto tra tutti i marchi in Italia nel mercato vetture nel mese di aprile. A trainare questa performance sono stati in particolare due modelli di punta: la Peugeot 208, che si è attestata al terzo posto nel segmento B berlina con una quota del 12,2%, e il nuovo SUV fastback Peugeot 3008, che ha subito conquistato la quarta posizione nel suo segmento con una quota del 5,7%.

La Peugeot 208 conferma il suo successo commerciale, piazzandosi inoltre al quinto posto nella classifica generale delle vetture più vendute in Italia nel corso del mese di aprile.

Il 2025 si preannuncia un anno di ulteriore rafforzamento per il marchio francese in Italia, con l’atteso arrivo di motorizzazioni innovative. Tra queste spiccano le versioni Long Range della Peugeot E-3008, che promette oltre 700 km di autonomia (secondo il ciclo WLTP), e della E-5008, la versione a 7 posti con un’autonomia di 668 km (sempre secondo il ciclo WLTP). Ad arricchire ulteriormente l’offerta, arriveranno anche le versioni dual motor con quattro ruote motrici elettriche, ampliando le opzioni per i clienti italiani.