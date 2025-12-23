Connect with us

Peugeot celebra il cinema francese: eleganza, innovazione ed emozione

Il celebre marchio francese PEUGEOT rinnova la propria identità abbracciando il mondo del cinema francese, un universo che riflette i valori di eleganza, audacia e raffinatezza. Con questa nuova iniziativa, il Leone intende rafforzare il legame con le radici culturali della Francia e intensificare il proprio impegno nel sostenere le arti e la creatività.

A partire dal 2026, PEUGEOT consoliderà la sua presenza nelle principali manifestazioni cinematografiche francesi, proseguendo un percorso già avviato nel 2025, anno in cui il marchio ha partecipato a due eventi iconici: i Premi César e il Festival di Cannes. Il brand sarà infatti partner ufficiale del Festival del Cinema dell’Alpe d’Huez, giunto alla sua 29ª edizione e in programma dal 19 al 25 gennaio 2026.

Il festival, creato nel 1997, rappresenta oggi il principale appuntamento europeo dedicato alla commedia cinematografica: un genere che ha saputo unire, nel tempo, la leggerezza del divertimento con la raffinatezza della scrittura e dell’interpretazione francese. Ogni anno, questo evento attira oltre 22.000 spettatori, tra professionisti, talenti emergenti e appassionati del grande schermo, nella suggestiva cornice alpina dell’Isère.

In occasione del festival, PEUGEOT metterà a disposizione una flotta di veicoli elettrici ed elettrificati per organizzatori e giuria, presieduta quest’anno dall’attrice francese Audrey Lamy. Il marchio consegnerà inoltre con orgoglio il Premio del Pubblico 2026, confermando il proprio impegno verso un cinema accessibile, emozionale e sostenibile.

Per il brand, l’ingresso nel mondo cinematografico rappresenta una scelta naturale. Il piacere, da sempre centrale nell’esperienza di guida PEUGEOT, trova nel cinema un perfetto alleato: entrambi si nutrono di emozioni, sensazioni e passioni comuni. Non è un caso che oltre il 70% dei clienti PEUGEOT sia un appassionato frequentatore di sale cinematografiche.

“Il cinema è un’arte che evoca emozioni universali. Da PEUGEOT, crediamo che innovazione ed eleganza debbano essere vissute anche attraverso momenti culturali potenti. Collaborando con il cinema francese, affermiamo il nostro impegno a sostenere la creatività e l’eccellenza.”

Attraverso questa iniziativa, PEUGEOT riafferma il suo ruolo di ambasciatore dello stile francese nel mondo. Il marchio, simbolo di eccellenza automobilistica con oltre 140 anni di storia e presenza in più di 140 paesi, oggi vanta la gamma di veicoli elettrici più ampia tra i brand europei mainstream. Con i suoi 12 modelli – di cui 9 automobili e 3 veicoli commerciali – e un impegno costante verso la sostenibilità, PEUGEOT coniuga il piacere di guida con tecnologie d’avanguardia come il Panoramic i-Cockpit e l’integrazione di soluzioni digitali di ultima generazione.

Sostenendo il cinema francese, il Leone rinnova così il suo messaggio: innovazione, eleganza ed emozione non sono solo elementi dell’automobile, ma anche espressioni di una cultura che celebra il talento e la creatività. Entrare nella settima arte non significa soltanto sponsorizzare un settore, ma condividere un’esperienza collettiva fatta di ispirazione e passione – valori intrinseci tanto al cinema quanto alla guida firmata PEUGEOT.

