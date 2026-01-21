Connect with us

Peugeot e Pathé: alleanza storica per celebrare l'eccellenza del cinema francese

Un accordo inedito unisce due icone dell’industria francese. Peugeot e Pathé hanno annunciato una partnership strategica e internazionale che collegherà il mondo dell’automobile e del cinema, con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza creativa e artigianale della Francia nel mondo. L’intesa, descritta come “senza precedenti per ampiezza e contenuti”, abbraccia la produzione, la distribuzione e la proiezione cinematografica, creando un ponte tra due settori uniti dalla stessa filosofia: l’emozione.

Peugeot, marchio simbolo dell’automotive europeo e francese, e Pathé, colosso del cinema fondato nel 1896, celebrano così le proprie radici comuni. Nello stesso anno in cui Armand Peugeot fondava la Société Anonyme des Automobiles Peugeot, Charles ed Emile Pathé aprivano a Parigi la loro impresa dedicata alle apparecchiature cinematografiche e fonografiche. Oggi, a distanza di 130 anni, le due storiche realtà tornano a condividere valori di innovazione, coraggio e savoir-faire.

Entrambe le industrie si fondano su una componente essenziale: l’emozione. Peugeot la trasmette attraverso il piacere di guida e il design ricercato dei suoi modelli; Pathé la racconta attraverso la magia della settima arte. L’ambizione comune è diffondere queste emozioni al più vasto pubblico possibile. La casa del Leone, che vanta clienti appassionati di cinema — oltre il 70% dichiara di frequentare regolarmente le sale —, ha scelto proprio questo linguaggio per rafforzare la propria identità e il legame con chi la guida.

La collaborazione troverà applicazione concreta in numerose iniziative. Peugeot sarà associata alle produzioni cinematografiche di Pathé, fornendo veicoli per le riprese e integrandoli nelle scene. Inoltre, sono previste attivazioni co-branded in occasione di ogni uscita cinematografica. Le prime produzioni a beneficiare di questa sinergia saranno *Police Flash 80’ (in uscita il 18 marzo) e Marsupilami (al cinema dal 4 febbraio).

Nel corso dell’anno, Peugeot e Pathé svilupperanno contenuti a 360 gradi, promuovendo il cinema francese e la forza di una partnership che coniuga due immaginari creativi. Tra i progetti annunciati spicca il format mensile *In the Car With…*, una serie di interviste dedicate al mondo del cinema, realizzate a bordo di veicoli Peugeot e diffuse sui canali ufficiali dei due marchi. All’interno delle sale Pathé, il pubblico troverà nuovi punti di contatto con Peugeot, dai dettagli visivi nel percorso cliente fino al messaggio pre-proiezione: *“Peugeot vi augura una piacevole visione.”

Anche la rete dei concessionari francesi del marchio automobilistico sarà coinvolta, con eventi in collaborazione con i cinema Pathé, esposizioni di veicoli ed esperienze dedicate agli spettatori, tra cui la possibilità di vincere biglietti per film selezionati.

La partnership si muove anche verso una prospettiva di sostenibilità. Entrambi i protagonisti intendono supportare la transizione ambientale delle rispettive industrie, promuovendo la mobilità elettrica sia sul set sia sullo schermo.

L’amministratore delegato di Peugeot, Alain Favey, ha sottolineato l’importanza di questa nuova alleanza: “Con Pathé, stiamo unendo due istituzioni iconiche francesi guidate dalla stessa ambizione: innovare, osare e creare emozione. Le industrie automobilistiche e cinematografiche condividono una missione comune: offrire piacere al pubblico più ampio possibile. Questa partnership segna l’inizio di un nuovo capitolo in cui Peugeot mostrerà la gioia della guida, sosterrà il talento creativo francese e contribuirà a una mobilità più responsabile. Insieme, mettiamo in luce la nostra esperienza e arricchiamo l’esperienza dei nostri clienti, sia in Francia che a livello internazionale.”

Un entusiasmo condiviso anche da Ardavan Safaee, presidente di Pathé Films: “Il cinema ha questa capacità unica di creare emozioni che uniscono le persone. È proprio questo che ci avvicina a Peugeot. Produrre e supportare film importanti che possano risuonare attraverso le generazioni è al centro della missione di Pathé. Questa partnership apre un nuovo capitolo, unendo due mondi guidati dal gusto per l’audacia e le esperienze potenti, per commuovere il pubblico sia nei teatri che oltre.”

A sua volta, Laure de Boissard, amministratore delegato di Pathé Cinémas France, ha dichiarato: “Questa partnership con Peugeot, un’azienda storica e visionaria, incarna il nostro impegno a promuovere innovazione, eccellenza e il savoir-faire francese. Da Pathé Cinémas crediamo nel potere del grande schermo di ispirare, unire e commuovere il pubblico più ampio possibile. Insieme, riaffermiamo la nostra dedizione a offrire un’esperienza cinematografica di alta qualità che risvegli i sensi e abbracci una visione sostenibile per il futuro.”

Fondata su una doppia tradizione di eccellenza e libertà creativa, l’intesa tra Peugeot e Pathé apre così una nuova stagione per entrambe le realtà, rendendo il cinema non solo un mezzo di espressione artistica, ma anche uno spazio d’incontro tra tecnologia, emozione e cultura francese.

