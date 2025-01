PEUGEOT Italia: Valentino Munno nuovo Managing Director

Novità al vertice di PEUGEOT in Italia, con la nomina di un nuovo Managing Director per il Brand francese a partire dal 1° gennaio. Si tratta di Valentino Munno, 53 anni, laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Padova e che porta con sé una vasta esperienza maturata nel settore automotive, sia a livello nazionale che internazionale.

La sua carriera inizia con ruoli di rilievo presso Komatsu Europe, la divisione motori di Iveco e Ford Italia, dove ha ricoperto diverse posizioni in ambito Sales e Marketing fino a diventare Brand Manager Veicoli Commerciali. Nel 2007 entra nel Gruppo Fiat, nella divisione europea dei Veicoli Commerciali, e dal 2012 al 2016 assume il ruolo di Country Manager per Fiat e Fiat Professional in Russia. Nel 2017 approda nel Gruppo PSA, ricoprendo con successo le posizioni di Direttore Vendite per Citroën e Opel. Da aprile 2023, Munno è parte integrante del team europeo di Peugeot, con la responsabilità dei mercati di Spagna, Portogallo e Italia.

Nel suo nuovo incarico come Managing Director di Peugeot Italia, Munno guiderà l’importante transizione verso l’elettrificazione dell’intera gamma del marchio. Entro il 2025, Peugeot completerà la sua gamma composta da 12 modelli elettrici, tra vetture e veicoli commerciali, con l’obiettivo di affermarsi come leader del mercato elettrico europeo. Parallelamente, Munno lavorerà per consolidare e sviluppare gli ottimi risultati di Peugeot in Italia, sfruttando il successo di modelli di punta come PEUGEOT 208 e 2008, i recentissimi PEUGEOT 3008 e il nuovo PEUGEOT 5008 e la E-408, che completeranno la gamma entro il 2025.

“La forza della nuovissima gamma prodotto del marchio, sia di auto che di veicoli commerciali, insieme alla forte presenza di una rete di concessionari altamente professionali, darà un contributo fondamentale nell’affrontare questo momento delicato di transizione. Il nostro obiettivo è offrire ai clienti servizi di eccellenza e soluzioni di mobilità moderne e innovative”, ha dichiarato Munno.

Con questa nomina, Peugeot ribadisce il proprio impegno verso la mobilità sostenibile e la centralità del mercato italiano nella strategia del marchio.