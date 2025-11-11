PEUGEOT lancia LA POLYGON CONCEPT nell’universo di FORTNITE

PEUGEOT entra nel futuro della comunicazione digitale con un’iniziativa inedita che unisce il mondo dell’automotive a quello del gaming online. Il marchio del Leone ha infatti presentato la PEUGEOT POLYGON CONCEPT all’interno di Fortnite, in una speciale esperienza immersiva ambientata in una nuova isola denominata PEUGEOT POLYGON CITY.

Realizzata in collaborazione con Gameloft, leader nello sviluppo di videogiochi multipiattaforma, questa operazione consente ai giocatori e agli appassionati di scoprire in anteprima le caratteristiche principali della concept car. L’isola è accessibile su Fortnite tramite il codice 4592-5340-1652 ed è stata progettata per trasformare l’esperienza di esplorazione del design PEUGEOT in un viaggio interattivo.

La PEUGEOT POLYGON CITY si distingue per la sua forma ispirata all’Hypersquare, il rivoluzionario volante “steer-by-wire” sviluppato dal marchio francese e presente sul concept stesso. Una volta entrati nel gioco, i partecipanti si trovano a esplorare una città futuristica interamente dedicata alla visione del design PEUGEOT, dove possono personalizzare la propria concept car attraverso i gettoni guadagnati nei vari minigiochi sparsi per l’isola.

Questa esperienza digitale si propone come un nuovo modo di avvicinare i fan alla filosofia del marchio, combinando innovazione, tecnologia e divertimento. I giocatori possono intervenire su diversi aspetti estetici e funzionali dell’auto, come colore della carrozzeria, ruote, firme luminose e Hypersquare, portando la personalizzazione a un livello completamente nuovo.

Il progetto è stato illustrato da Phil York, Direttore Marketing e Comunicazione Globale PEUGEOT, che ha sottolineato il valore di questa iniziativa: *“Siamo entusiasti di collaborare con Gameloft per dare vita a PEUGEOT POLYGON CONCEPT in questa emozionante ed esclusiva anteprima. Entrando nell’universo di Fortnite, non stiamo solo mostrando una concept car. Invitiamo i fan e i giocatori a sperimentare la nostra visione del futuro del design e la moltitudine di configurazioni disponibili con PEUGEOT POLYGON CONCEPT. Un unico veicolo con più aspetti. È un modo per entrare in contatto con un nuovo pubblico, ridefinendo l’innovazione automobilistica attraverso l’esplorazione digitale.”*

Anche Jean-Baptiste Godinot, EVP di Gameloft for Brands, ha rimarcato l’importanza del progetto: *“PEUGEOT POLYGON CITY realizza non solo la missione di ‘tradurre’ in modo interattivo i valori fondamentali di PEUGEOT su una delle più grandi piattaforme di intrattenimento di oggi, ma anche di creare clamore e coinvolgere le giovani generazioni. È uno dei progetti più significativi che abbiamo.”*

L’esperienza è già disponibile su Fortnite e anticipa il reveal digitale ufficiale della concept car, previsto per il 12 novembre. Una data che segnerà l’apertura di un nuovo capitolo nel modo in cui un costruttore automobilistico può presentare i propri progetti, unendo design, interattività e nuovi canali di comunicazione.

Con la PEUGEOT POLYGON CONCEPT, la casa francese riafferma la sua vocazione all’innovazione e alla ricerca di nuovi linguaggi per raccontare la propria idea di mobilità del futuro. Come il gioco in cui prende vita, questa esperienza vuole coinvolgere, sorprendere e proiettare i partecipanti in un universo dove le regole della realtà e della fantasia si fondono in un’unica visione high-tech.