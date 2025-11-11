Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

PEUGEOT lancia LA POLYGON CONCEPT nell’universo di FORTNITE

Published

PEUGEOT entra nel futuro della comunicazione digitale con un’iniziativa inedita che unisce il mondo dell’automotive a quello del gaming online. Il marchio del Leone ha infatti presentato la PEUGEOT POLYGON CONCEPT all’interno di Fortnite, in una speciale esperienza immersiva ambientata in una nuova isola denominata PEUGEOT POLYGON CITY.

Realizzata in collaborazione con Gameloft, leader nello sviluppo di videogiochi multipiattaforma, questa operazione consente ai giocatori e agli appassionati di scoprire in anteprima le caratteristiche principali della concept car. L’isola è accessibile su Fortnite tramite il codice 4592-5340-1652 ed è stata progettata per trasformare l’esperienza di esplorazione del design PEUGEOT in un viaggio interattivo.

La PEUGEOT POLYGON CITY si distingue per la sua forma ispirata all’Hypersquare, il rivoluzionario volante “steer-by-wire” sviluppato dal marchio francese e presente sul concept stesso. Una volta entrati nel gioco, i partecipanti si trovano a esplorare una città futuristica interamente dedicata alla visione del design PEUGEOT, dove possono personalizzare la propria concept car attraverso i gettoni guadagnati nei vari minigiochi sparsi per l’isola.

Questa esperienza digitale si propone come un nuovo modo di avvicinare i fan alla filosofia del marchio, combinando innovazione, tecnologia e divertimento. I giocatori possono intervenire su diversi aspetti estetici e funzionali dell’auto, come colore della carrozzeria, ruote, firme luminose e Hypersquare, portando la personalizzazione a un livello completamente nuovo.

Il progetto è stato illustrato da Phil York, Direttore Marketing e Comunicazione Globale PEUGEOT, che ha sottolineato il valore di questa iniziativa: *“Siamo entusiasti di collaborare con Gameloft per dare vita a PEUGEOT POLYGON CONCEPT in questa emozionante ed esclusiva anteprima. Entrando nell’universo di Fortnite, non stiamo solo mostrando una concept car. Invitiamo i fan e i giocatori a sperimentare la nostra visione del futuro del design e la moltitudine di configurazioni disponibili con PEUGEOT POLYGON CONCEPT. Un unico veicolo con più aspetti. È un modo per entrare in contatto con un nuovo pubblico, ridefinendo l’innovazione automobilistica attraverso l’esplorazione digitale.”*

Anche Jean-Baptiste Godinot, EVP di Gameloft for Brands, ha rimarcato l’importanza del progetto: *“PEUGEOT POLYGON CITY realizza non solo la missione di ‘tradurre’ in modo interattivo i valori fondamentali di PEUGEOT su una delle più grandi piattaforme di intrattenimento di oggi, ma anche di creare clamore e coinvolgere le giovani generazioni. È uno dei progetti più significativi che abbiamo.”*

L’esperienza è già disponibile su Fortnite e anticipa il reveal digitale ufficiale della concept car, previsto per il 12 novembre. Una data che segnerà l’apertura di un nuovo capitolo nel modo in cui un costruttore automobilistico può presentare i propri progetti, unendo design, interattività e nuovi canali di comunicazione.

Con la PEUGEOT POLYGON CONCEPT, la casa francese riafferma la sua vocazione all’innovazione e alla ricerca di nuovi linguaggi per raccontare la propria idea di mobilità del futuro. Come il gioco in cui prende vita, questa esperienza vuole coinvolgere, sorprendere e proiettare i partecipanti in un universo dove le regole della realtà e della fantasia si fondono in un’unica visione high-tech.

 

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Spettacolo

Brunori Sas annuncia la tournée teatrale 2026 “TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi”

Motori

Pirelli e McLaren insieme per la W1: pneumatici su misura con oltre il 50% di materiali sostenibili

Spettacolo

Bresh conquista Genova: sold out in 30 minuti e nuova data per “Mare Nostrum”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Società

“Casa Restart”: a Milano un nuovo spazio dedicato al benessere mentale nella musica

Motori

Triumph svela le nuove Tiger Alpine e Desert Special Edition: avventura senza confini

Spettacolo

“Sagre d’Italia”: il nuovo viaggio televisivo tra tradizioni, sapori e comunità

Motori

Nuova Alfa Romeo Tonale e Jasmine Paolini conquistano i dipendenti di Stellantis a Torino

Motori

Hyundai lancia la nuova TUCSON Dark Line: la prima campagna italiana creata con AI

Turismo

Vacanze invernali a Eirl Dolomites Retreat Sappada: attività outdoor per tutti

Spettacolo

Germi’n’Jazz porta a Milano il suono delle isole con gli Sketches of Islands

Spettacolo

Sky Cinema presenta in prima TV “UNA FIGLIA” di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi

Sport

Totti e Materazzi inaugurano “AperiTotti”, il nuovo format di Betsson.Sport

Spettacolo

BIRTHH: l’esordio in italiano con il singolo “Little Rat”, fuori il 14 novembre

Moda

North Sails e ARAV Group: un nuovo viaggio nel segmento Junior

Motori

Rebecca Fraschini nuova Fleet Sales Specialist di OMODA & JAECOO Automotive Italy

Sport

Suzuki diventa partner ufficiale della Federazione Italiana Canottaggio

Spettacolo

Novembre allo Spirit de Milan: una settimana di musica, teatro e tradizione

Motori

Green NCAP: i test rivelano i veri limiti e i vantaggi delle auto elettriche al freddo

Spettacolo

Torna “Sanremo Giovani”: su Rai 2 il talent che apre la strada al Festival 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Pirelli e McLaren insieme per la W1: pneumatici su misura con oltre il 50% di materiali sostenibili

Pirelli firma una nuova collaborazione di eccellenza nel mondo delle supercar, equipaggiando la McLaren W1 con tre fitment sviluppati su misura: P Zero R,...

7 ore ago

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Arriva novembre e con esso uno dei momenti più attesi dell’anno per chi è alla ricerca di offerte speciali e promozioni imperdibili: il Black Friday....

7 ore ago

Motori

Triumph svela le nuove Tiger Alpine e Desert Special Edition: avventura senza confini

Triumph Motorcycles amplia la propria gamma adventure con due nuovi modelli in edizione speciale, dedicate a chi ama esplorare ogni tipo di terreno con...

7 ore ago

Motori

Nuova Alfa Romeo Tonale e Jasmine Paolini conquistano i dipendenti di Stellantis a Torino

Un incontro tra passione automobilistica e spirito sportivo ha illuminato la sede torinese di Stellantis, dove i dipendenti hanno potuto scoprire da vicino la...

8 ore ago