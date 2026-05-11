Peugeot Peugette, 50 anni fa il prototipo che fece sognare con leggerezza e innovazione

Ci sono concept car che tracciano la strada verso il futuro e altre che racchiudono lo spirito della loro epoca. La Peugeot Peugette appartiene alla seconda categoria: nata nel 1976 per celebrare i 25 anni di collaborazione tra Peugeot e Pininfarina, fu un esercizio di stile essenziale e brillante che seppe conquistare per originalità e semplicità.

La base fu la Peugeot 104, l'utilitaria francese lanciata nel 1972 e diventata simbolo di motorizzazione di massa. Dalla versione sportiva 104 ZS, Pininfarina sviluppò una spider biposto secca dedicata a un pubblico giovane, dinamico e attento all'estetica. La Peugette fu pensata per offrire piacere di guida senza complicazioni e per essere accessibile, unica, fuori dagli schemi abituali.

A stupire soprattutto era la carrozzeria iperminimalista, quasi simmetrica: cofani e portiere erano intercambiabili tra loro, una scelta rivoluzionaria che semplificava le riparazioni e riduceva i costi. Sul piano tecnico, la Peugette conservava la meccanica della 104 ZS: motore 1.1 da 66 cavalli, trazione anteriore e dimensioni compatte. Più che la potenza, l'auto incarnava l'idea di una piccola roadster capace di regalare emozioni con leggerezza e spirito libero.

Nel tempo fu realizzata anche una variante più estrema, in configurazione "barchetta", dotata di un solo sedile e di un piccolo parabrezza in plexiglas. Qui il concetto di libertà e leggerezza sfiorava il limite, diventando manifesto della creatività di Pininfarina.

La Peugeot Peugette non entrò mai in produzione: le strategie aziendali seguirono altre priorità, ma il progetto lasciò un segno indelebile. Ancora oggi il prototipo viene ricordato come una delle più fresche e intelligenti concept degli anni Settanta, capace di rompere i canoni del design Pininfarina e di esplorare un linguaggio più funzionale e moderno.

A quasi cinquant'anni dalla sua creazione, la Peugette resta un piccolo manifesto su quattro ruote: la dimostrazione che anche partendo da una semplice utilitaria si può immaginare un'auto in grado di parlare ai giovani, essere originale e soprattutto far sognare.