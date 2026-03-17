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Peugeot presenta il nuovo motore Turbo 100: più prestazioni, efficienza e affidabilità per 208 e 2008

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Peugeot continua a investire nello sviluppo dei motori a combustione interna, affiancandoli alla crescente gamma elettrica e ibrida. Il marchio del Leone ha infatti presentato il nuovo motore benzina Turbo 100, una unità di terza generazione progettata per offrire maggiore piacere di guida, efficienza migliorata e affidabilità superiore.

Il nuovo propulsore debutterà a marzo 2026 sulla Peugeot 208, per poi arrivare a maggio 2026 sulla Peugeot 2008, due modelli chiave della gamma della casa francese.

Il Peugeot Turbo 100 rappresenta un importante passo avanti nella strategia tecnologica del marchio. Si tratta di un motore di terza generazione che integra circa il 70% di componenti completamente nuovi in termini di valore, a testimonianza di un progetto profondamente rinnovato rispetto al passato.

Tra gli elementi rivisti figurano la catena di distribuzione, il turbocompressore, il sistema di iniezione, i pistoni e il blocco cilindri, oltre a numerosi altri componenti che contribuiscono a migliorare prestazioni e durata nel tempo. L’obiettivo degli ingegneri Peugeot è stato quello di realizzare un propulsore capace di conciliare dinamica di guida, efficienza e robustezza, elementi sempre più richiesti dagli automobilisti.

Il nuovo Turbo 100 è un motore tre cilindri da 1.199 cm³ che sviluppa 101 CV (74 kW) a 5.500 giri/min e una coppia massima di 205 Nm disponibile già a 1.750 giri/min. Numeri pensati per garantire una guida brillante sia nel traffico urbano sia nei percorsi extraurbani.

Uno degli elementi tecnici più rilevanti è il nuovo turbocompressore a geometria variabile, progettato per migliorare la risposta ai bassi regimi. Questa soluzione permette al motore di offrire maggiore prontezza in accelerazione e nei sorpassi, rendendo la guida più fluida e piacevole in ogni condizione.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’ottimizzazione dei consumi e delle emissioni. Il nuovo motore beneficia infatti di un sistema di iniezione diretta ad alta pressione da 350 bar, che consente una gestione più precisa della combustione.

A questo si aggiunge un sistema di fasatura delle valvole progettato per ridurre gli attriti interni, oltre a nuove teste dei pistoni e a un funzionamento basato sul ciclo Miller con alto rapporto di compressione. Questa configurazione consente di migliorare l’efficienza termica della combustione, contribuendo a ridurre i consumi di carburante e l’impatto ambientale.

La robustezza è stata uno dei pilastri dello sviluppo del nuovo motore. Il Turbo 100 utilizza una catena di distribuzione progettata per una maggiore durata, mentre blocchi motore, pistoni e fasce elastiche sono stati completamente riprogettati per migliorare la solidità complessiva e limitare il consumo di olio.

Durante la fase di sviluppo il motore è stato sottoposto a oltre 30.000 ore di test su banco, simulando le condizioni di guida più impegnative. Parallelamente, i prototipi equipaggiati con il nuovo propulsore hanno accumulato più di 3 milioni di chilometri su strada, con diversi veicoli che hanno superato i 200.000 chilometri, dimostrando l’elevato livello di affidabilità raggiunto.

I modelli Peugeot 208 e Peugeot 2008 dotati del nuovo motore potranno beneficiare del programma Peugeot Care, che prevede una garanzia fino a 8 anni o 160.000 chilometri, offrendo maggiore tranquillità ai clienti.

Anche la manutenzione è stata ottimizzata. Il nuovo propulsore introduce infatti intervalli di manutenzione più lunghi, con interventi programmati ogni 2 anni o 25.000 chilometri, rispetto al precedente intervallo di un anno o 20.000 chilometri, affiancati da un controllo intermedio annuale.

Con il nuovo Turbo 100, Peugeot dimostra come l’evoluzione dei motori a benzina possa ancora offrire soluzioni efficienti, affidabili e piacevoli da guidare, affiancando la transizione verso l’elettrificazione con tecnologie sempre più avanzate.

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