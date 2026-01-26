Peugeot riaccende la leggenda GTi al Rétromobile 2026 con la nuova E-208 elettrica

Connect with us

Parigi si prepara ad accogliere una delle esposizioni più attese dagli appassionati d’auto sportive e di storia automobilistica: il ritorno della sigla GTi di Peugeot. Al Salone Rétromobile, in programma alla Porte de Versailles dal 28 gennaio al 1° febbraio 2026, il marchio del Leone inaugura ufficialmente il suo “Anno GTi” con uno stand spettacolare di 600 metri quadrati dedicato alla passione e alle prestazioni che hanno fatto sognare generazioni di guidatori.

Protagonista assoluta sarà la nuova Peugeot E-208 GTi, l’erede elettrica della celebre 205 GTi. Presentata per la prima volta in Francia, si distingue per il design elegante e pulito e per il carattere sportivo che rimane fedele allo spirito del modello originale lanciato nel 1984. Con i suoi 280 CV, la E-208 GTi promette un piacere di guida in linea con la tradizione del marchio, arricchito dal silenzio e dalla prontezza di risposta della trazione elettrica. La vettura debutta in un colore bianco che richiama quello della prima 205 GTi, un chiaro omaggio a un’icona degli anni Ottanta.

Attorno alla nuova sportiva si dispiegherà una suggestiva “guardia d’onore” composta dai modelli storici che hanno costruito la leggenda GTi. Il pubblico potrà ammirare la Peugeot 205 GTi 1.6 da 105 CV, la pioniera che nel 1984 conquistò gli appassionati grazie al suo mix di compattezza, agilità e stile; la versione da 115 CV del 1986, più potente e raffinata; e la più temibile 205 GTi 1.9 da 130 CV, considerata da molti la massima espressione della “hot hatch” anni Ottanta.

A completare la carrellata storica ci saranno la 205 CTi, la cabriolet che condensava lo spirito GTi in versione scoperta, e la spettacolare 205 GTi Dimma, dotata di un kit carrozzeria ispirato alla 205 Turbo 16, con passaruota allargati e paraurti avvolgenti. Non mancherà la rarissima 205 GTi Griffe, edizione limitata del 1990 ispirata alla vettura personale di Jean Todt, con vernice Fluorite e interni in pelle grigia con cuciture verdi. Ma l’attenzione di tutti, inevitabilmente, sarà catturata dalla regina dei rally: la 205 Turbo 16, l’auto che dominò il Campionato del Mondo Rally nel 1985 e 1986 grazie al suo motore turbo da 1,8 litri e 200 CV, spinto fino a 300 CV nelle versioni da competizione.

Durante il Rétromobile 2026, Peugeot non si limiterà a esporre i propri modelli. Sullo stand sarà allestita anche un’area dedicata all’universo GTi, con motori, cerchi, volanti e persino una curiosa soapbox GTi. I visitatori saranno invitati a condividere la loro passione in compagnia dei club ufficiali GTi e degli esperti del marchio, in un’atmosfera che unisce nostalgia e futuro elettrico. L’evento avrà anche una serata stampa dedicata il 27 gennaio, dalle 18:00 alle 22:00, per presentare in anteprima le novità della casa di Sochaux.

Con questa dichiarazione, il costruttore sintetizza l’essenza di un progetto che guarda avanti senza dimenticare le proprie radici. La nuova E-208 GTi rappresenta infatti la fusione tra la tradizione delle compatte sportive e la spinta verso l’elettrificazione, coerente con una gamma che oggi vanta dodici modelli a zero emissioni, nove dei quali vetture passeggeri e tre veicoli commerciali.

Forte di 140 anni di storia e presente in oltre 140 paesi, Peugeot continua a proporre auto in cui design e tecnologia vanno di pari passo. Dalla 9X8 Hypercar impegnata nel Campionato Mondiale Endurance, ai sistemi digitali Panoramic i-Cockpit e ChatGPT integrati su tutta la gamma, il marchio del Leone mostra di voler mantenere viva una doppia vocazione: innovazione e passione.

L’appuntamento, dunque, è a Parigi. Dal 28 gennaio al 1° febbraio 2026 la leggenda GTi tornerà a ruggire, questa volta in versione completamente elettrica, ma con lo stesso spirito indomabile che l’ha resa immortale.

