Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

Philips Hue Play Wall Washer: la luce che trasforma ogni ambiente in un’esperienza immersiva

Published

Durante le festività natalizie, la casa diventa il luogo dove ritrovare relax, emozioni e momenti di condivisione. È in questo contesto che Signify presenta Philips Hue Play Wall Washer, una soluzione di illuminazione intelligente pensata per fondere tecnologia, design e comfort visivo, trasformando la luce in un elemento d’arredo dinamico e multisensoriale.

Il nuovo dispositivo rappresenta una vera e propria evoluzione nell’ambito della tecnologia wall-wash, una modalità d’illuminazione che “dipinge” le pareti con fasci di luce morbidi e avvolgenti. Invece di limitarsi a illuminare uno spazio, il Wall Washer proietta sfumature e colori che amplificano la percezione e la profondità dell’ambiente, creando atmosfere capaci di adattarsi a ogni stato d’animo.

Alla base delle prestazioni del dispositivo si trova la tecnologia ColorCast, che sfrutta una finestra di proiezione trasparente posteriore per diffondere colori vividi, realistici e intensi con un angolo di illuminazione fino a tre volte superiore rispetto ai modelli tradizionali. I LED di precisione assicurano una luce uniforme, priva di riflessi o sfarfallii, per un risultato sempre omogeneo e piacevole alla vista.

Con una luminosità di 1035 lumen, il Play Wall Washer consente di variare rapidamente da un’illuminazione d’atmosfera delicata a una proiezione più decisa, ideale per accompagnare film, sessioni di gaming o momenti musicali. Si adatta facilmente a ogni ambiente grazie a un design compatto in alluminio con finitura opaca (15,7 x 9,1 cm) che lo rende elegante anche quando è spento. La sua linea essenziale lo trasforma in un oggetto di design contemporaneo, perfetto come idea regalo tecnologica dal gusto moderno.

La vera forza del Philips Hue Play Wall Washer è la possibilità di sincronizzare la luce con film, videogiochi e musica. Attraverso un sofisticato algoritmo di intrattenimento dinamico, l’illuminazione reagisce in tempo reale alle immagini e ai suoni, proiettando sul muro uno spettacolo luminoso che segue le emozioni. È un modo nuovo e coinvolgente di vivere l’intrattenimento domestico, capace di rendere la visione di un film o una sessione di gaming un’esperienza sensoriale completa.

Per un effetto cinematografico ancora più intenso, viene consigliato l’utilizzo di due dispositivi collocati ai lati del televisore, in modo da ampliare l’area di proiezione e ottenere una piena immersione visiva.

L’esperienza è completata da un livello di controllo avanzato. Il Wall Washer è compatibile con l’intero ecosistema Philips Hue e con i principali sistemi di smart home come Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit. Attraverso l’app Hue, l’utente può regolare colore, intensità, direzione e velocità della luce sfruttando anche la nuova funzione di trascinamento 3D, che rende la personalizzazione intuitiva e precisa.

Unendo estetica e funzionalità, Signify conferma la sua visione di un’illuminazione capace di migliorare la qualità della vita quotidiana, portando benessere e comfort negli ambienti domestici.

Come sottolineato nell’annuncio ufficiale, “un gesto semplice come accendere una luce diventa un modo per raccontare se stessi, costruire atmosfera e regalare – soprattutto a Natale – un piccolo momento di magia”.

Il Philips Hue Play Wall Washer si propone così non solo come un oggetto tecnologico, ma come una nuova forma d’arte luminosa capace di dare carattere, energia e personalità a ogni casa.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Triumph rinnova il programma Easy Winter: manutenzione agevolata e servizi digitali per la stagione fredda

Spettacolo

Da domani disponibile in digitale “È SOLO UNA FASE”, il nuovo brano di POLLIO

Spettacolo

“Benetton Formula”: su Sky Sport e NOW la storia di un’icona senza tempo della Formula 1

Spettacolo

GEMITAIZ: annuncia oggi la tracklist, i featuring e i producer del suo nuovo album “ELSEWHERE”

Senza categoria

“L’82esima vittima – L’Itavia dopo Ustica”: su Focus la storia mai raccontata

Motori

I-DAYS 2026: David Guetta è pronto a far ballare Milano il 6 settembre con il “Monolith Tour”

Motori

OMODA accende la Milan Games Week

Spettacolo

Zootropolis 2: Panini porta in edicola la nuova rivista ufficiale dedicata alla città degli animali

Motori

MINI Proactive Care rivoluziona l’assistenza: ecco “RELAX. WE CARE.”

Moda

Columbia Amaze Puff: la nuova collezione invernale che unisce stile, calore e performance

Motori

BMW Italia e AC Milan celebrano la partnership con una consegna speciale alla House of BMW di San Donato Milanese

Spettacolo

Nasce Sky Cinema Stories: il nuovo canale dedicato alle grandi storie del cinema

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Spettacolo

Nika torna con “Camminare”: il nuovo singolo che celebra la lentezza creativa

Tecnologia

Philips Hue Play Wall Washer: la luce che trasforma ogni ambiente in un’esperienza immersiva

Motori

Nuova CLA Shooting Brake elettrica: quattro versioni e prezzi a partire da 58.068 euro

Motori

Nuova Renault Clio: la rivoluzione della city-car che detta le regole del segmento B

Motori

Honda accelera verso la neutralità carbonica con nuovi materiali bio-based e riciclati

Motori

BYD presenta il nuovo spot della ATTO 2 DM-i

Motori

Tesla supera quota 1000 Supercharger in Italia: la rete di ricarica accelera nel 2025
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

MINI Proactive Care rivoluziona l’assistenza: ecco “RELAX. WE CARE.”

L’esperienza di guida MINI compie un ulteriore salto di qualità grazie all’introduzione del nuovo servizio MINI Proactive Care, ora disponibile anche in Italia e...

9 ore ago

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Samsung continua a ridefinire l’intrattenimento a bordo e il settore dell’hospitality tecnologica. L’azienda ha annunciato la fornitura di oltre 6.000 Hotel TV e display...

9 ore ago

Moda

Samsung e Ferragamo portano a Milano un’esperienza immersiva tra tecnologia e moda

Nel cuore di Milano prende vita un progetto che unisce eleganza, innovazione e creatività. Samsung Electronics e Ferragamo inaugurano nel capoluogo lombardo uno spazio...

1 giorno ago

Tecnologia

ASUS inaugura una nuova era per i data center con la soluzione rack NVIDIA GB300 NVL72

ASUS ha presentato una nuova piattaforma per l’elaborazione su larga scala pensata per rivoluzionare il futuro dei data center e per affrontare le esigenze...

1 giorno ago