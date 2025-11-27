Philips Hue Play Wall Washer: la luce che trasforma ogni ambiente in un’esperienza immersiva

Durante le festività natalizie, la casa diventa il luogo dove ritrovare relax, emozioni e momenti di condivisione. È in questo contesto che Signify presenta Philips Hue Play Wall Washer, una soluzione di illuminazione intelligente pensata per fondere tecnologia, design e comfort visivo, trasformando la luce in un elemento d’arredo dinamico e multisensoriale.

Il nuovo dispositivo rappresenta una vera e propria evoluzione nell’ambito della tecnologia wall-wash, una modalità d’illuminazione che “dipinge” le pareti con fasci di luce morbidi e avvolgenti. Invece di limitarsi a illuminare uno spazio, il Wall Washer proietta sfumature e colori che amplificano la percezione e la profondità dell’ambiente, creando atmosfere capaci di adattarsi a ogni stato d’animo.

Alla base delle prestazioni del dispositivo si trova la tecnologia ColorCast, che sfrutta una finestra di proiezione trasparente posteriore per diffondere colori vividi, realistici e intensi con un angolo di illuminazione fino a tre volte superiore rispetto ai modelli tradizionali. I LED di precisione assicurano una luce uniforme, priva di riflessi o sfarfallii, per un risultato sempre omogeneo e piacevole alla vista.

Con una luminosità di 1035 lumen, il Play Wall Washer consente di variare rapidamente da un’illuminazione d’atmosfera delicata a una proiezione più decisa, ideale per accompagnare film, sessioni di gaming o momenti musicali. Si adatta facilmente a ogni ambiente grazie a un design compatto in alluminio con finitura opaca (15,7 x 9,1 cm) che lo rende elegante anche quando è spento. La sua linea essenziale lo trasforma in un oggetto di design contemporaneo, perfetto come idea regalo tecnologica dal gusto moderno.

La vera forza del Philips Hue Play Wall Washer è la possibilità di sincronizzare la luce con film, videogiochi e musica. Attraverso un sofisticato algoritmo di intrattenimento dinamico, l’illuminazione reagisce in tempo reale alle immagini e ai suoni, proiettando sul muro uno spettacolo luminoso che segue le emozioni. È un modo nuovo e coinvolgente di vivere l’intrattenimento domestico, capace di rendere la visione di un film o una sessione di gaming un’esperienza sensoriale completa.

Per un effetto cinematografico ancora più intenso, viene consigliato l’utilizzo di due dispositivi collocati ai lati del televisore, in modo da ampliare l’area di proiezione e ottenere una piena immersione visiva.

L’esperienza è completata da un livello di controllo avanzato. Il Wall Washer è compatibile con l’intero ecosistema Philips Hue e con i principali sistemi di smart home come Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit. Attraverso l’app Hue, l’utente può regolare colore, intensità, direzione e velocità della luce sfruttando anche la nuova funzione di trascinamento 3D, che rende la personalizzazione intuitiva e precisa.

Unendo estetica e funzionalità, Signify conferma la sua visione di un’illuminazione capace di migliorare la qualità della vita quotidiana, portando benessere e comfort negli ambienti domestici.

Come sottolineato nell’annuncio ufficiale, “un gesto semplice come accendere una luce diventa un modo per raccontare se stessi, costruire atmosfera e regalare – soprattutto a Natale – un piccolo momento di magia”.

Il Philips Hue Play Wall Washer si propone così non solo come un oggetto tecnologico, ma come una nuova forma d’arte luminosa capace di dare carattere, energia e personalità a ogni casa.