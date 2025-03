Piaggio Beverly 310: il nuovo riferimento tra gli scooter di media cilindrata

Piaggio porta sul mercato la nuova versione del suo best-seller Beverly, introducendo il Beverly 310, che si distingue per un motore di ultima generazione e un significativo aumento di prestazioni. Il nuovo propulsore Euro 5+ da 310 cc rappresenta un’evoluzione del precedente 278 cc, offrendo una potenza di 27,7 CV e una coppia migliorata, garantendo una ripresa vigorosa e progressiva, ideale per affrontare il traffico urbano con agilità e sicurezza.

Pensato per chi cerca uno scooter versatile e performante, il nuovo Piaggio Beverly 310 si dimostra perfetto sia per il commuting urbano, dove emergono maneggevolezza e leggerezza, sia per le escursioni extraurbane, anche su lunghe distanze e con passeggero. Il telaio solido e la ciclistica ben bilanciata assicurano stabilità, comfort e piacere di guida, senza rinunciare a un’estetica ricercata e moderna.

Il cuore di questo scooter, il nuovo monocilindrico a iniezione e raffreddamento a liquido, è stato progettato per essere più potente, elastico ed efficiente. Un upgrade che si unisce ai punti di forza storici del Beverly: design accattivante, ruote di grande diametro e una ciclistica raffinata che garantisce tenuta di strada e controllo ottimali in ogni condizione.

La gamma Beverly è completata dalla versione 400, per chi desidera prestazioni ancora più elevate, con prezzi a partire da 6.799 Euro, mentre il Beverly 310 è disponibile a partire da 5.799 Euro.

Il Piaggio Beverly continua a confermare la sua doppia anima: da una parte l’eleganza e la raffinatezza, incarnate dal modello standard, dall’altra la sportività e il carattere dinamico, rappresentati dal Beverly S. La versione standard si distingue per una gamma di colori lucidi come Bianco Luna e Nero Cosmo, impreziositi da finiture metalliche. Il Beverly S, invece, adotta finiture opache e si presenta in tonalità più aggressive come il nuovo Grigio Mercurio, Nero Meteora, Verde Jungle e Blu Zaffiro.