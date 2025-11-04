Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

L’evento motociclistico annuale EICMA, ospitato a Milano, si alza in sella con grande entusiasmo grazie alla rappresentazione del Gruppo Piaggio, un gigante nel mondo dei veicoli a due ruote. Nel 2025, Piaggio ha rafforzato la sua posizione di leader di mercato in Europa, raggiungendo una quota del 18% nel segmento degli scooter. Una gamma di nuove moto e scooter di Aprilia, Moto Guzzi e Vespa è stata svelata, portando novità che promettono di catturare il cuore degli appassionati di due ruote.

La nuova Aprilia SR GT 400 rappresenta una delle principali novità, incarnando la leggendaria cultura motociclistica del marchio. Si tratta di uno scooter GT medio, progettato per affrontare sia i percorsi urbani che le avventure fuori strada, caratterizzato da sospensioni a lunga escursione, pneumatici dalla maggiore scolpitura e una potenza di 36 CV. L’equipaggiamento tecnologico include un display TFT da 5”, il sistema keyless e opzioni di guida regolabili.

Aprilia RS 457 GP Replica, una gemma per i giovani motociclisti, è una versione arricchita della RS 457. Le grafiche sono ispirate alle moto da corsa, offrendo un concentrato di prestazioni grazie all’adozione del cambio quick shifter e delle pastiglie freno di alto coefficiente d’attrito. Leggerezza e maneggevolezza ne fanno un’icona sportiva moderna.

Moto Guzzi offre un restyling completo delle sue amate Stelvio, V7 e V85. Ogni modello si presenta con nuove tonalità ispirate alla tradizione e al viaggio. V7 Sport affascina con la livrea Rosso Monza, mentre V85 TT celebra il fascino dei paesaggi con colorazioni come il Verde Legnano e il Giiallo Wadi.

Il 2026 segna l’80esimo anniversario di Vespa, festeggiato con l’introduzione di versioni speciali di Primavera e Gts, adornate da una cromia Verde Pastello, esaltando l’eleganza e l’iconicità del marchio. Vespa Primavera e Sprint S sfoggiano nuovi dettagli di design tra cui cerchi a cinque razze e griglie laterali che evocano lo stile classico delle Vespa sportive.

Infine, Piaggio celebra il 25esimo anniversario del Beverly con un’edizione speciale dello scooter, caratterizzato da un’esclusiva colorazione Grigio 25th Anniversary. Questo iconico scooter viene rivisitato con elementi stilistici che fondono passato e modernità, conferendo ancora una volta al Beverly un posto d’onore nel cuore degli scooteristi.