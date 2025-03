Piaggio Medley 200: più potenza, più stile, stessa agilità

Il mondo degli scooter accoglie una novità importante: il Piaggio Medley 200, evoluzione del celebre scooter ruota alta di media cilindrata, che si rinnova con una motorizzazione Euro 5+. Più potenza, maggiore brillantezza e la stessa comodità di sempre fanno del nuovo Medley una scelta ideale per chi cerca un mezzo versatile e dal design raffinato.

Il nuovo motore monocilindrico a iniezione, raffreddato ad acqua, porta la potenza a 13 kW e la coppia a 16,5 Nm, garantendo una guida più reattiva e fluida, perfetta per affrontare il traffico urbano senza rinunciare alle prestazioni. La tecnologia avanzata di questo propulsore consente di ottenere un’accelerazione decisa, senza sacrificare la praticità che ha sempre contraddistinto la gamma Medley.

Il Piaggio Medley 200 mantiene il suo carattere distintivo, combinando la leggerezza e l’agilità di uno scooter a ruota alta con le prestazioni e la capacità di carico tipiche dei modelli GT. Il risultato è un veicolo equilibrato, in grado di soddisfare sia chi cerca una guida dinamica sia chi desidera comodità e protezione.

A sottolineare il suo stile moderno, il nuovo Medley è disponibile in due versioni: Medley e Medley S. Quest’ultima esalta il lato sportivo con finiture nere e colorazioni esclusive come Nero Meteora opaco, Bianco Luna, Blu Ardesia opaco e Oro Opaco. Inoltre, su questa versione è di serie Piaggio MIA, la piattaforma multimediale che permette di collegare lo smartphone al sistema di bordo.

Per chi preferisce un look più elegante, il Medley propone tonalità classiche come Grigio Astrale e Nero Abisso, abbinate a dettagli in alluminio per cerchi e maniglione passeggero, conferendo un tocco di raffinatezza senza tempo.

Il Piaggio Medley 200 è già disponibile sul mercato con un prezzo di partenza di 3.899 euro (franco concessionario). Un valore competitivo per uno scooter che unisce tecnologia, design e prestazioni, confermandosi come una delle opzioni più interessanti nel segmento degli scooter di media cilindrata.