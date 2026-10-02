Il Piccolo Coro dell'Antoniano celebra San Francesco con il nuovo brano Come Fratelli e Sorelle

Il Piccolo Coro dell'Antoniano presenta il brano Come Fratelli e Sorelle per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, un inno alla pace e alla fraternità.

In occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, il Piccolo Coro dell'Antoniano lancia un nuovo brano toccante, intitolato Come Fratelli e Sorelle, disponibile in digitale e su YouTube dal 4 ottobre. Il video della canzone, distribuito da Sony Music Italy e diretto da Margherita Gamberini, intende diffondere un messaggio di pace, fraternità e semplicità, valori profondamente legati alla figura del Santo di Assisi.

Il brano è una preghiera in musica, ispirata al Testamento di San Francesco. Le voci dei solisti e del coro si intrecciano in un invito universale ad amarsi reciprocamente, nelle gioie e nelle difficoltà, ricordando che sono i piccoli gesti a fare la differenza. Il ritornello - Si amino gli uni gli altri come fratelli e sorelle nel mondo - attraversa tutto il testo come un filo conduttore di speranza.

Nel piccolo Testamento di Siena della primavera del 1226, Francesco fa una sintetica, accorata esortazione a vivere nell'amore vicendevole, sempre gli uni gli altri. Sono poche parole indirizzate ai frati, che cantate dai bimbi del Piccolo Coro dell'Antoniano, 800 anni dopo risuonano come un invito indirizzato a ogni donna e a ogni uomo. Ci ricordano che scegliere di vivere come fratelli e sorelle che si vogliono bene è possibile, nella vita di ogni giorno. La storia di Francesco d'Assisi ci racconta, sceglierlo ci cambia scrive Fr. Giampaolo Cavalli, direttore dell'Antoniano.

A partire dal 4 ottobre, una sezione dedicata sul sito dello Zecchino d'Oro consentirà a tutti di scaricare base, spartito e testo di Come Fratelli e Sorelle, per promuovere la partecipazione delle scuole e delle famiglie. Inoltre, insegnanti ed educatori potranno richiedere materiali didattici scrivendo direttamente all'organizzazione.

Il brano porta la firma di Giancarlo Sesana e Marco Cosini per testo e musica, con arrangiamenti di Marco Iardella. Il video è stato realizzato grazie all'autorizzazione dell'Arcidiocesi di Bologna, all'interno della suggestiva Basilica di Santo Stefano, sottolineando il legame tra musica, spiritualità francescana e patrimonio culturale.

Il Piccolo Coro dell'Antoniano è una delle formazioni corali infantili più famose al mondo, fondato nel 1963 a Bologna. Composto oggi da 52 bambini tra i 4 e i 12 anni, il coro interpreta da sempre i valori della tradizione francescana attraverso la musica, promuovendo messaggi di accoglienza, solidarietà e cura verso il prossimo. La sua attività abbraccia concerti, partecipazioni televisive, progetti sociali e iniziative benefiche come Operazione Pane, che sostiene oltre venti mense in Italia e all'estero.

La canzone Come Fratelli e Sorelle si inserisce perfettamente nella missione dell'Antoniano: offrire non solo pane e conforto materiale agli ultimi, ma anche cultura, educazione e strumenti per immaginare insieme un mondo migliore, in cui la diversità sia una ricchezza e i legami di fraternità una scelta quotidiana.