Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883: il sogno continua

La seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 arriva dal 9 ottobre su Sky e NOW: 8 episodi tra successo, musica e amicizia

La storia degli 883 torna sullo schermo con Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la seconda stagione della serie Sky Original firmata da Sydney Sibilia. Dopo il successo di Hanno Ucciso l’Uomo Ragno, la serie riparte dal 1993 e racconta il momento in cui Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati ancora da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, raggiungono l'apice della popolarità.

La nuova stagione sarà disponibile dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con i primi due episodi su Sky Serie. Dal venerdì successivo arriverà un nuovo episodio a settimana, fino al 20 novembre. Per i clienti Sky da più di tre anni, inoltre, gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand ogni martedì attraverso Sky Extra.

Sono otto nuovi episodi ambientati nell'esplosivo 1993, l'anno di Nord Sud Ovest Est, il secondo e ultimo album realizzato insieme da Max e Mauro. I due ragazzi di provincia che avevano inseguito per anni il sogno della musica sono ormai diventati delle vere popstar: le canzoni sono in cima alle classifiche, arrivano i concerti, le interviste e una popolarità che cambia completamente la loro quotidianità.

Ma proprio quando il sogno sembra finalmente realizzato, iniziano a emergere nuove difficoltà. Max è sempre più interessato alle possibilità che si aprono davanti a lui e cerca di capire quale possa essere il prossimo passo della sua vita artistica. Mauro, invece, comincia a interrogarsi sul proprio ruolo e sul futuro.

Il successo, così, diventa anche il terreno sul quale la loro amicizia viene messa alla prova.

La seconda stagione amplia anche gli orizzonti della serie. Max e Mauro lasciano progressivamente la dimensione provinciale da cui erano partiti per entrare nella Milano della televisione commerciale, dell'industria musicale e dei grandi studi, ma anche nell'America che avevano sempre sognato attraverso la musica e il cinema.

Particolarmente significativo sarà il viaggio americano raccontato nell'episodio 6, legato alla realizzazione del videoclip di Nord Sud Ovest Est. La produzione ha ricostruito quell'immaginario attraverso il deserto, una Cadillac e le atmosfere della California degli anni Novanta, arrivando fino ad Almería, in Spagna, nei luoghi che hanno ospitato i western di Sergio Leone.

L'America rappresenta però anche un passaggio narrativo decisivo. Al ritorno a Pavia, infatti, Max e Mauro non sono più gli stessi e iniziano lentamente a percorrere strade differenti. La regia sottolinea questo cambiamento anche attraverso un'immagine precisa: per la prima volta i due non salgono sulla stessa automobile, ma partono su due vetture diverse, verso direzioni opposte.

Se la prima stagione raccontava la forza di un sogno condiviso, Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 si concentra soprattutto sulle conseguenze della sua realizzazione.

La scrittura affronta infatti il passaggio all'età adulta e la progressiva trasformazione del rapporto tra i due protagonisti. Max e Mauro continuano a essere legati da un'amicizia profonda, ma cominciano a guardare il futuro in maniera diversa. È questo il cuore della seconda stagione: raccontare non soltanto la nascita di un successo musicale, ma il momento in cui due persone che hanno condiviso lo stesso sogno devono confrontarsi con percorsi differenti.

La serie mantiene così al centro i personaggi, le loro fragilità e le loro contraddizioni, mentre la ricostruzione degli anni Novanta diventa parte integrante del racconto. Costumi, scenografie, fotografia e ambientazioni accompagnano l'evoluzione dei protagonisti, passando dalla provincia pavese ai concerti, dalla televisione dell'epoca all'immaginario pop e musicale degli anni Novanta.

Il team creativo della seconda stagione vede Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi alla regia, mentre la sceneggiatura è firmata da Francesco Agostini, Marco Pettenello e Sydney Sibilia. Nel cast tornano, oltre a Nuzzolo e Giuggioli, Ludovica Barbarito, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Roberto Zibetti e Riccardo Armiento. Tra le new entry figurano invece Gaia Zampighi e Rosa Barbolini.

La colonna sonora riporta numerosi brani che hanno segnato la storia degli 883 e aggiunge “Le_Ali”, il nuovo brano di Max Pezzali, in uscita il 2 ottobre e inserito nell'album MAX FOREVER VOL.2 – L'ALBUM, previsto per il 30 ottobre.