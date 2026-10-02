Debutta il nuovo spin-off Adventure Time: Missioni Leggendarie su Cartoon Network e HBO Max

Adventure Time: Missioni Leggendarie arriva il 5 ottobre su Cartoon Network e HBO Max: nuove avventure per Finn e Jake tra umorismo e azione nella Terra di Ooo.

Adventure Time: Missioni Leggendarie, la nuova serie animata prodotta da Cartoon Network Studios, fa il suo esordio internazionale lunedì 5 ottobre su Cartoon Network (canale 606 di Sky) e HBO Max. Spin off della popolarissima serie originale Adventure Time, pluripremiata agli Emmy, Peabody e Annie Award, questo nuovo progetto promette di affascinare grandi e piccoli con il suo mix di narrazione avvincente, umorismo e creatività.

La serie segue il giovane eroe Finn e il suo inseparabile compagno Jake, il cane magico, mentre esplorano la straordinaria terra di Ooo. Tra feste con gli abitanti nuvola e battaglie contro le forze del male, lo show riprende lo spirito delle prime stagioni con episodi autoconclusivi e avventure leggere. L'obiettivo è quello di regalare ai nuovi spettatori un accesso privilegiato al magico universo di Adventure Time, rimanendo però fedele agli elementi tanto amati dai fan di lunga data.

Il team creativo vanta nomi di primo piano: Nate Cash è produttore esecutivo e showrunner, Darrick Bachman è Story Editor, mentre la regia è affidata a Victor Courtright e Niki Yang. Nick Cross firma la direzione artistica e Matthew Janszen cura la colonna sonora. Finn è doppiato da Sasha Knight, mentre John Di Maggio torna a prestare la voce all'iconico Jake. Nel cast figurano anche Tom Kenny (Re Ghiaccio), Hynden Walch (Principessa Gommarosa), Olivia Olson (Marceline) e Niki Yang (BMO).

La General Manager di Warner Bros. Discovery Kids, Animation and Franchise International, Vanessa Brookman, sottolinea: Con la sua arguzia, originalità e imprevedibilità, Adventure Time è sempre stata la sintesi perfetta di Cartoon Network. In Missioni Leggendarie, Nate e il team hanno creato il punto d'accesso ideale per il nuovo pubblico che scopre la Terra di Ooo per la prima volta, offrendo al contempo una vera dichiarazione d'amore ai fan che hanno vissuto questo straordinario viaggio fin dall'inizio.

Anche Nate Cash, produttore esecutivo e showrunner, aggiunge: Realizzare Missioni Leggendarie è stato come creare il primo Adventure Time, che era come passare il tempo con amici della scuola d'arte facendo cartoni animati professionali. Amerete queste NUOVE avventure con Finn e Jake!

L'appuntamento con la nuova serie è fissato su Cartoon Network e HBO Max dal 5 ottobre, mentre negli Stati Uniti sarà disponibile su Hulu dal 29 giugno. Adventure Time: Missioni Leggendarie promette di essere il nuovo imperdibile capitolo della saga, pronto a conquistare una nuova generazione di spettatori e a far tornare i fan più affezionati nella magica Terra di Ooo.