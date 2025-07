Pineider 1774: l’eleganza italiana accompagna ogni viaggio nell’Estate 2025

L’estate è il momento in cui il tempo rallenta e ogni gesto diventa più consapevole. In questo scenario, Pineider 1774 si conferma simbolo dell’artigianalità italiana, proponendo per l’Estate 2025 una selezione di accessori di lusso pensati per chi vive il viaggio come un’esperienza di stile autentico.

Dalle fughe nel weekend alle vacanze lunghe, ogni creazione Pineider è un invito a scoprire la bellezza della lentezza con eleganza. La Bowling Duffle Bag si rivela compagna versatile, grazie alla pelle bottalata e alle tonalità sofisticate che garantiscono spazio e raffinatezza in ogni tipo di spostamento. Per chi ama viaggiare leggero, la Cabin Duffle si adatta con praticità a ogni itinerario grazie agli interni organizzati e al sistema trolley integrato, mentre il Trolley Bottalato abbina pelle di vitello e design funzionale per chi affronta viaggi più lunghi senza rinunciare allo stile.

Il concetto di viaggio secondo Pineider 1774 si estende anche alle fughe improvvisate, grazie alla Duffle Weekend, elegante e pratica con fodera jacquard e doppia portabilità, ideale per chi desidera partire senza rinunce. Per le serate estive e le occasioni eleganti, la borsa The Envelope in pelle liscia con dettagli dorati diventa essenziale e luminosa, mentre la Tote Bag, con la sua silhouette distintiva, è pensata per giornate dinamiche grazie agli interni ordinati e alla chiusura a doppia fibbia che unisce funzionalità ed estetica.

Non mancano le proposte dedicate a chi ama portare con sé l’essenziale con naturale raffinatezza. Le tracolle Pineider 1774, realizzate in pelle pregiata e curate nei minimi dettagli, completano ogni look con una presenza discreta ma inconfondibile. La Reporter, con la sua linea compatta ed elegante, garantisce funzionalità e stile, mentre la Crossbody Bottalato aggiunge un tocco distintivo grazie alla tasca frontale ispirata all’iconica busta Pineider. Per chi cerca una classe silenziosa, The Flap in pelle liscia offre un design essenziale capace di inserirsi in qualsiasi guardaroba elegante.

Dal 1774 Pineider unisce design italiano e manifattura artigianale in accessori che accompagnano ogni partenza con grazia, trasformando ogni viaggio in un rituale di stile. Questa estate, lasciati accompagnare dalla bellezza e riscopri il piacere di un viaggio lento, curato, vissuto con eleganza.