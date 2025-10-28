Pininfarina e JAS Motorsport: rinasce l’iconica Honda NSX

Arrivano importanti novità dal mondo dell’automotive: JAS Motorsport e Pininfarina hanno rilasciato nuovi dettagli sul progetto della loro prima vettura stradale ad alte prestazioni, frutto di una collaborazione che unisce ingegneria da competizione e design italiano d’eccellenza. Il modello, destinato a una produzione in serie limitata, sarà una derivazione moderna della mitica Honda NSX del 1990, reinterpretata in chiave contemporanea per offrire agli appassionati una nuova definizione di Gran Turismo.

Secondo quanto comunicato, la vettura manterrà il DNA originale della NSX, ovvero l’equilibrio perfetto tra prestazioni elevate, sicurezza, comfort su strada e piacere di guida anche in pista. Un concetto che ha reso la NSX una vera icona tra gli anni ’90 e 2000 e che oggi rivive grazie al know-how tecnico di JAS Motorsport e alla maestria stilistica di Pininfarina.

Il progetto, che procede secondo i tempi previsti, è ora entrato nella fase cruciale: la “vestizione” del prototipo di sviluppo funzionante, preludio alla realizzazione delle prime unità definitive. La produzione avverrà presso l’atelier JAS Motorsport di Arluno (MI), dove ogni esemplare sarà costruito con cura artigianale.

Il design, firmato da Pininfarina, si presenta moderno, emozionante e interamente realizzato in fibra di carbonio, materiale che garantisce leggerezza, rigidità e prestazioni di alto livello. La base tecnica sarà costituita da una donor car NSX di prima generazione, con guida a sinistra o a destra a seconda del mercato, arricchita da componenti meccaniche derivate dal mondo delle competizioni — settore in cui JAS Motorsport vanta un’esperienza e una reputazione consolidate a livello internazionale.

Anche l’abitacolo è stato completamente ripensato: Pininfarina ha reinterpretato il layout della prima serie NSX fondendo bellezza e funzionalità, in pieno rispetto della filosofia originaria. L’obiettivo è ricreare quella connessione diretta tra auto e guidatore che, come dichiarava Honda al debutto della NSX nel 1990, rappresenta l’essenza del piacere di guida.

Sul fronte tecnico, il cuore pulsante del progetto sarà un motore V6 aspirato, ispirato a quello originale ma progettato ex novo per raggiungere livelli superiori di potenza, coppia e reattività. Il propulsore sarà abbinato a un cambio manuale a 6 marce, scelta che sottolinea la volontà di offrire un’esperienza di guida pura, coinvolgente e autentica — valori che da sempre distinguono i grandi modelli Gran Turismo.

In attesa di ulteriori dettagli, inclusa la presentazione ufficiale e il nome definitivo della vettura, JAS Motorsport e Pininfarina confermano che l’anteprima mondiale è prevista entro la prima metà del prossimo anno.