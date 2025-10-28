Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Pininfarina e JAS Motorsport: rinasce l’iconica Honda NSX

Published

Arrivano importanti novità dal mondo dell’automotive: JAS Motorsport e Pininfarina hanno rilasciato nuovi dettagli sul progetto della loro prima vettura stradale ad alte prestazioni, frutto di una collaborazione che unisce ingegneria da competizione e design italiano d’eccellenza. Il modello, destinato a una produzione in serie limitata, sarà una derivazione moderna della mitica Honda NSX del 1990, reinterpretata in chiave contemporanea per offrire agli appassionati una nuova definizione di Gran Turismo.

Secondo quanto comunicato, la vettura manterrà il DNA originale della NSX, ovvero l’equilibrio perfetto tra prestazioni elevate, sicurezza, comfort su strada e piacere di guida anche in pista. Un concetto che ha reso la NSX una vera icona tra gli anni ’90 e 2000 e che oggi rivive grazie al know-how tecnico di JAS Motorsport e alla maestria stilistica di Pininfarina.

Il progetto, che procede secondo i tempi previsti, è ora entrato nella fase cruciale: la “vestizione” del prototipo di sviluppo funzionante, preludio alla realizzazione delle prime unità definitive. La produzione avverrà presso l’atelier JAS Motorsport di Arluno (MI), dove ogni esemplare sarà costruito con cura artigianale.

Il design, firmato da Pininfarina, si presenta moderno, emozionante e interamente realizzato in fibra di carbonio, materiale che garantisce leggerezza, rigidità e prestazioni di alto livello. La base tecnica sarà costituita da una donor car NSX di prima generazione, con guida a sinistra o a destra a seconda del mercato, arricchita da componenti meccaniche derivate dal mondo delle competizioni — settore in cui JAS Motorsport vanta un’esperienza e una reputazione consolidate a livello internazionale.

Anche l’abitacolo è stato completamente ripensato: Pininfarina ha reinterpretato il layout della prima serie NSX fondendo bellezza e funzionalità, in pieno rispetto della filosofia originaria. L’obiettivo è ricreare quella connessione diretta tra auto e guidatore che, come dichiarava Honda al debutto della NSX nel 1990, rappresenta l’essenza del piacere di guida.

Sul fronte tecnico, il cuore pulsante del progetto sarà un motore V6 aspirato, ispirato a quello originale ma progettato ex novo per raggiungere livelli superiori di potenza, coppia e reattività. Il propulsore sarà abbinato a un cambio manuale a 6 marce, scelta che sottolinea la volontà di offrire un’esperienza di guida pura, coinvolgente e autentica — valori che da sempre distinguono i grandi modelli Gran Turismo.

In attesa di ulteriori dettagli, inclusa la presentazione ufficiale e il nome definitivo della vettura, JAS Motorsport e Pininfarina confermano che l’anteprima mondiale è prevista entro la prima metà del prossimo anno.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Mazda lancia la promozione di Halloween: “Mazda Black is the new Black”

Motori

Triumph Trident 800: la nuova naked che ridefinisce il segmento roadster

Società

ACI: oltre 1.000 i tagliandi di cardiologia grazie alla collaborazione con l’INRC

Motori

Alcantara rivoluziona l’interior auto con la collezione 2025

Tecnologia

Volkswagen: più di due milioni di prodotte con Car2X

Motori

Pininfarina e JAS Motorsport: rinasce l’iconica Honda NSX

Motori

Hyundai IONIQ 9: esperienza a bordo ricca e completa grazie all’integrazione olistica dell’AI

Motori

Kia PV5 Cargo è GUINNES WORLD RECORD: 693,38 km con una singola ricarica

Tecnologia

LG webOS: il sistema operativo che trasforma la Smart TV in un vero cinema domestico

Spettacolo

Eros Ramazzotti svela la tracklist del nuovo album in uscita il 21 novembre

Motori

HONDA: Forza 125 e Forza 350 ricevono nuove colorazioni per il 2026

Motori

TVS Motor entra nel segmento delle Adventure Rally Tourer con la nuova RTX 300

Motori

Renault Duster torna in India: il grande ritorno del SUV che ha fatto la storia

Tecnologia

Sound Blaster Re:Imagine: la rivoluzione dell’audio digitale

Motori

Yamaha XSR900 GP 2026: omaggio a “King” Kenny Roberts con la nuova livrea Legend Yellow

Motori

Nuova Honda Prelude e:HEV: il ritorno di un’icona

Moda

American Vintage lancia la sua prima collezione sportiva: nasce American Vintage Sports Club

Motori

Polini Motori a EICMA 2025: la tradizione incontra l’innovazione elettrica

Spettacolo

EMILI KASA: torna a mezzanotte con “Pita Gyros”

Motori

La nuova BMW iX3 rivoluziona l’esperienza di ricarica
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Mazda lancia la promozione di Halloween: “Mazda Black is the new Black”

In occasione di Halloween 2025, Mazda Italia lancia una promozione esclusiva destinata a conquistare gli amanti dell’eleganza e del design automobilistico: “Mazda Black is...

10 ore ago

Motori

Triumph Trident 800: la nuova naked che ridefinisce il segmento roadster

Triumph Motorcycles alza ulteriormente l’asticella nel segmento delle naked di media cilindrata con la presentazione della nuova Trident 800, una moto che combina stile...

10 ore ago

Motori

Alcantara rivoluziona l’interior auto con la collezione 2025

Il viaggio non è più solo spostamento: diventa esperienza immersiva, personale e trasformativa. È questa la filosofia che ispira la nuova collezione 2025 di...

10 ore ago

Tecnologia

Volkswagen: più di due milioni di prodotte con Car2X

La connettività è il nuovo motore della mobilità moderna. Con la produzione di oltre due milioni di veicoli Volkswagen dotati di tecnologia Car2X in...

11 ore ago