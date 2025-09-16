Connect with us

Pininfarina va a Corte per i suoi 95 anni

Dal 26 al 28 settembre 2025 Pininfarina torna protagonista al Salone Auto Torino, in una cornice d’eccezione: la Corte d’Onore di Palazzo Reale in piazzetta Reale. Per il suo 95° anniversario, il marchio presenta sei tra le più iconiche creazioni della sua storia, un viaggio affascinante che intreccia passato, presente e futuro del design automobilistico.

In esposizione a Torino ci saranno modelli che hanno scritto la storia e concept che hanno anticipato il domani: la leggendaria Cisitalia 202, definita “una scultura in movimento” ed esposta al MoMA di New York; la Ferrari 308 GTB, che nel 2025 festeggia i suoi 50 anni e sarà presente grazie al MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile; la sperimentale Honda HP-X, recentemente restaurata nell’atelier di Cambiano; la visionaria Sintesi, manifesto di mobilità sostenibile e connessa; l’elegante 2uettottanta, tributo agli spider Alfa Romeo; la radicale Sergio, barchetta su base Ferrari dedicata a Sergio Pininfarina; e la futuristica Automobili Pininfarina B95, la prima hyper barchetta elettrica al mondo, premiata con il Red Dot Award: Design Concept 2025.

Ogni modello racconta un capitolo della storia del marchio. La Cisitalia 202 del 1947 è considerata l’auto che ha rivoluzionato il linguaggio estetico automobilistico, al punto da entrare nella collezione permanente del MoMA. La Ferrari 308 GTB, svelata nel 1975, ha inaugurato la stagione delle Ferrari a motore V8 centrale, diventando uno dei simboli della sportività di Maranello. La Honda HP-X del 1984, nata dalla collaborazione con la casa giapponese, è stata un banco di prova per nuove soluzioni aerodinamiche e stilistiche. Con la Sintesi del 2008 Pininfarina ha anticipato la mobilità del futuro, introducendo il concetto di “Transparent Mobility” e soluzioni di design ancora oggi attuali. La 2uettottanta, presentata a Ginevra nel 2010, ha reinterpretato lo spirito del Duetto Alfa Romeo in chiave contemporanea. La Sergio, del 2013, ha reso omaggio al fondatore con un design essenziale e senza compromessi, prodotto in soli sei esemplari. Infine, la B95 rappresenta la nuova frontiera: lusso, elettrico e artigianalità italiana in un’auto destinata a diventare oggetto da collezione.

La celebrazione dei 95 anni proseguirà anche fuori Torino. Domenica 28 settembre, infatti, la Ferrari Mythos del 1989 sarà protagonista al Festival Car di Revigliasco Torinese, concorso d’eleganza internazionale riconosciuto dalla FIVA e inserito tra i “Premiere Event” della Fédération Internationale des Véhicules Anciens. La concept car, costruita sulla base della Ferrari Testarossa e premiata con il Car Design Award 1990, sarà esposta in Piazza Sagna, cuore della manifestazione che trasforma il borgo collinare alle porte di Torino in un salotto a cielo aperto. In questa occasione verrà inoltre assegnato il Pininfarina Award, promosso dall’ASI, alla migliore vettura Pininfarina in concorso.

Il Salone Auto Torino 2025 e il Festival Car di Revigliasco si inseriscono in un calendario di eventi internazionali con cui Pininfarina celebra i suoi 95 anni, dopo aver già toccato la Milano Design Week, il MAUTO di Torino, Shanghai, il Pebble Beach Concours d’Elegance e Monaco di Baviera.

