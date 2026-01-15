Pirelli, 2025 da record: pioggia di premi per gli pneumatici e per la tecnologia Cyber Tyre

Pirelli chiude il 2025 come uno degli anni più brillanti della sua storia recente, consolidando il ruolo di riferimento globale nell’innovazione degli pneumatici. Premi indipendenti, test comparativi delle più autorevoli riviste specializzate e riconoscimenti internazionali alla tecnologia Pirelli Cyber Tyre hanno scandito dodici mesi da record, confermando l’eccellenza tecnologica del brand italiano.

Nel corso dell’anno, i nuovi pneumatici delle famiglie P Zero, Cinturato e Scorpion hanno conquistato 27 podi, di cui 15 primi posti, su 34 test comparativi. Un risultato che certifica non solo le performance assolute, ma anche l’equilibrio tra sicurezza, efficienza e piacere di guida, elementi centrali nella strategia Pirelli.

Particolarmente significativo il successo dei pneumatici per il mercato globale, dove il nuovo P Zero di quinta generazione, simbolo delle auto sportive ad alte prestazioni, ha ottenuto due vittorie di prestigio. È stato eletto miglior pneumatico estivo ultra-high performance da Tyre Reviews e ha conquistato il primo posto nei test della rivista britannica Auto Express, confermando sul campo quanto promesso al lancio in termini di performance e sicurezza. Risultati eccellenti anche per il nuovo Cinturato estivo, pensato per vetture premium, berline e CUV, che ha centrato due vittorie e due podi, dimostrando una sintesi ideale tra comfort, efficienza energetica e affidabilità.

Anche nella stagione fredda Pirelli si è distinta. Il P Zero Winter 2, dedicato alle auto sportive in versione invernale, ha ottenuto un podio e soprattutto la vittoria nei test della storica rivista svedese Teknikens Värld, nella categoria dei pneumatici invernali non chiodati per l’Europa centrale. Questi prodotti si caratterizzano inoltre per l’adozione delle specialties Pirelli, dalle soluzioni antiforatura come Runflat e RunForward fino al Pirelli Noise Cancelling System, progettato per ridurre il rumore di rotolamento in abitacolo.

Sul fronte europeo, il 2025 ha confermato la crescita del segmento all season, con il Cinturato All Season SF3 assoluto protagonista. Il pneumatico ha totalizzato undici vittorie e tre podi, imponendosi come riferimento per le vetture medie e compatte. Autobild Sportscars lo ha premiato per la capacità di eccellere in tutte le discipline di sicurezza, mentre Tyre Reviews lo ha definito un prodotto capace di fare praticamente tutto. Lo Scorpion All Season SF3, declinazione dedicata ai SUV e lanciato nell’ultimo trimestre dell’anno, ha già conquistato una vittoria, rafforzando ulteriormente la leadership di Pirelli nel segmento quattro stagioni. Questi risultati hanno permesso al marchio di ottenere i titoli di All Season Champion 2025 e Top Manufacturer of All Season Tyres, assegnati rispettivamente dall’Automobilclub von Deutschland e dalla rivista tedesca AutoBild.

Accanto ai successi di prodotto, il 2025 ha sancito anche l’affermazione globale della tecnologia Pirelli Cyber™ Tyre, premiata quattro volte a livello internazionale. Negli Stati Uniti è stata riconosciuta come la tecnologia più innovativa del settore agli Autotech Breakthrough Awards, mentre in Francia ha conquistato il primo premio per la sicurezza agli Automobile Awards. La giuria indipendente AutoBest, rappresentativa di 32 Paesi europei, le ha assegnato il SafetyBest Award, e la società statunitense Frost & Sullivan ha nominato Pirelli Company of the Year per la portata rivoluzionaria di questa soluzione.

Cyber™ Tyre, primo sistema al mondo capace di raccogliere dati direttamente dai sensori integrati negli pneumatici e dialogare in tempo reale con l’elettronica del veicolo, rappresenta una pietra miliare nella mobilità connessa e sicura. Una tecnologia che dimostra come anche un componente tradizionale come il pneumatico possa diventare protagonista della trasformazione digitale dell’automotive.

Con un 2025 segnato da numeri record, premi autorevoli e innovazioni concrete, Pirelli rafforza la propria leadership globale, proiettandosi verso un futuro in cui sicurezza, performance e digitalizzazione viaggiano sulla stessa traiettoria.