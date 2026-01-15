Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Pirelli, 2025 da record: pioggia di premi per gli pneumatici e per la tecnologia Cyber Tyre

Published

Pirelli chiude il 2025 come uno degli anni più brillanti della sua storia recente, consolidando il ruolo di riferimento globale nell’innovazione degli pneumatici. Premi indipendenti, test comparativi delle più autorevoli riviste specializzate e riconoscimenti internazionali alla tecnologia Pirelli Cyber Tyre hanno scandito dodici mesi da record, confermando l’eccellenza tecnologica del brand italiano.

Nel corso dell’anno, i nuovi pneumatici delle famiglie P Zero, Cinturato e Scorpion hanno conquistato 27 podi, di cui 15 primi posti, su 34 test comparativi. Un risultato che certifica non solo le performance assolute, ma anche l’equilibrio tra sicurezza, efficienza e piacere di guida, elementi centrali nella strategia Pirelli.

Particolarmente significativo il successo dei pneumatici per il mercato globale, dove il nuovo P Zero di quinta generazione, simbolo delle auto sportive ad alte prestazioni, ha ottenuto due vittorie di prestigio. È stato eletto miglior pneumatico estivo ultra-high performance da Tyre Reviews e ha conquistato il primo posto nei test della rivista britannica Auto Express, confermando sul campo quanto promesso al lancio in termini di performance e sicurezza. Risultati eccellenti anche per il nuovo Cinturato estivo, pensato per vetture premium, berline e CUV, che ha centrato due vittorie e due podi, dimostrando una sintesi ideale tra comfort, efficienza energetica e affidabilità.

Anche nella stagione fredda Pirelli si è distinta. Il P Zero Winter 2, dedicato alle auto sportive in versione invernale, ha ottenuto un podio e soprattutto la vittoria nei test della storica rivista svedese Teknikens Värld, nella categoria dei pneumatici invernali non chiodati per l’Europa centrale. Questi prodotti si caratterizzano inoltre per l’adozione delle specialties Pirelli, dalle soluzioni antiforatura come Runflat e RunForward fino al Pirelli Noise Cancelling System, progettato per ridurre il rumore di rotolamento in abitacolo.

Sul fronte europeo, il 2025 ha confermato la crescita del segmento all season, con il Cinturato All Season SF3 assoluto protagonista. Il pneumatico ha totalizzato undici vittorie e tre podi, imponendosi come riferimento per le vetture medie e compatte. Autobild Sportscars lo ha premiato per la capacità di eccellere in tutte le discipline di sicurezza, mentre Tyre Reviews lo ha definito un prodotto capace di fare praticamente tutto. Lo Scorpion All Season SF3, declinazione dedicata ai SUV e lanciato nell’ultimo trimestre dell’anno, ha già conquistato una vittoria, rafforzando ulteriormente la leadership di Pirelli nel segmento quattro stagioni. Questi risultati hanno permesso al marchio di ottenere i titoli di All Season Champion 2025 e Top Manufacturer of All Season Tyres, assegnati rispettivamente dall’Automobilclub von Deutschland e dalla rivista tedesca AutoBild.

Accanto ai successi di prodotto, il 2025 ha sancito anche l’affermazione globale della tecnologia Pirelli Cyber™ Tyre, premiata quattro volte a livello internazionale. Negli Stati Uniti è stata riconosciuta come la tecnologia più innovativa del settore agli Autotech Breakthrough Awards, mentre in Francia ha conquistato il primo premio per la sicurezza agli Automobile Awards. La giuria indipendente AutoBest, rappresentativa di 32 Paesi europei, le ha assegnato il SafetyBest Award, e la società statunitense Frost & Sullivan ha nominato Pirelli Company of the Year per la portata rivoluzionaria di questa soluzione.

Cyber™ Tyre, primo sistema al mondo capace di raccogliere dati direttamente dai sensori integrati negli pneumatici e dialogare in tempo reale con l’elettronica del veicolo, rappresenta una pietra miliare nella mobilità connessa e sicura. Una tecnologia che dimostra come anche un componente tradizionale come il pneumatico possa diventare protagonista della trasformazione digitale dell’automotive.

Con un 2025 segnato da numeri record, premi autorevoli e innovazioni concrete, Pirelli rafforza la propria leadership globale, proiettandosi verso un futuro in cui sicurezza, performance e digitalizzazione viaggiano sulla stessa traiettoria.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Tecnologia

Twinkly lancia FX Wizard Enhanced: la nuova esperienza di illuminazione smart

Motori

La federazione Italiana golf ufficializza la collaborazione FIG-Kia Italia

Giochi

ASUS lancia i nuovi monitor gaming OLED ROG

Spettacolo

MADISON BEER: è uscito oggi il suo quarto album in studio “LOCKET”

Spettacolo

FILMMASTER firma la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

ROBBIE WILLIAMS: è uscito a sorpresa il suo nuovo e attesissimo album di inediti “BRITPOP”

Tecnologia

Huawei presenta tre nuovi gioielli tecnologici: lusso, produttività e fotografia al top

Spettacolo

Laura Pausini lancia “La Dernière Chanson (Due Vite)” con Julien Lieb e annuncia “IO CANTO 2” 

Motori

Nissan chiude il 2025 consolidando la leadership nei crossover elettrificati

Motori

Non solo ELO: la creatività e l’innovazione di Citroën al Salone Rétromobile

Giochi

King of Tokyo: il celebre gioco da tavolo diventa videogioco nel 2026

Spettacolo

BTS annunciano il nuovo album “ARIRANG” e un tour mondiale negli stadi

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Motori

Toyota Yaris 2026: più stile, doppia tecnologia ibrida e nuovi dettagli premium

Motori

Volkswagen avvia un progetto europeo per migliorare la sicurezza stradale grazie ai dati dei veicoli

Spettacolo

GEOLIER: fuori oggi ovunque “TUTTO È POSSIBILE”, il suo quarto attesissimo disco

Spettacolo

HARRY STYLES: il 6 marzo esce il suo attesissimo nuovo album “KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.”

Motori

Kia celebra 25 anni di partnership e innovazione agli Australian Open 2026

Spettacolo

PLANET FUNK: esce domani 16 gennaio il nuovo album “BLOOOM”

Tecnologia

Midland celebra 20 anni di interfoni moto e lancia innovazioni a MBE 2026

Società

Consiglio di Stato conferma: ampliati dal 1976 i confini del Parco Nazionale d’Abruzzo nel versante laziale
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Nissan chiude il 2025 consolidando la leadership nei crossover elettrificati

Il 2025 è stato un anno cruciale per Nissan in Italia, un periodo in cui il marchio giapponese ha rafforzato la propria posizione di...

2 ore ago

Motori

Non solo ELO: la creatività e l’innovazione di Citroën al Salone Rétromobile

Citroën torna protagonista al Salone Rétromobile 2026 con uno spazio espositivo di 512 m² dedicato all’ingegno, alla creatività e all’innovazione che hanno segnato il...

2 ore ago

Motori

Toyota Yaris 2026: più stile, doppia tecnologia ibrida e nuovi dettagli premium

L’iconica Toyota Yaris si prepara a un nuovo passo evolutivo con un aggiornamento di gamma che punta a consolidare la sua reputazione di vettura...

3 ore ago

Motori

Volkswagen avvia un progetto europeo per migliorare la sicurezza stradale grazie ai dati dei veicoli

Il Gruppo Volkswagen annuncia una nuova iniziativa paneuropea volta a potenziare la sicurezza stradale attraverso l’analisi dei dati raccolti dai propri veicoli. Dopo i...

3 ore ago