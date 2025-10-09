Pirelli Cinturato Winter 3: il nuovo pneumatico invernale ad alte prestazioni

Pirelli ha lanciato ufficialmente Cinturato Winter 3, il nuovo pneumatico invernale high-performance pensato per berline e crossover, progettato per offrire massima sicurezza, controllo e comfort nelle condizioni invernali più impegnative. Le prestazioni su neve e bagnato sono state testate e certificate da enti indipendenti come Dekra e TÜV SÜD, confermando risultati di assoluta eccellenza.

Il Cinturato Winter 3 si è classificato primo per frenata, trazione e handling sulla neve, ottenendo il Marchio di Qualità Premium TÜV, un riconoscimento riservato ai prodotti di fascia alta. Sul bagnato, il nuovo pneumatico Pirelli eccelle per resistenza all’aquaplaning e maneggevolezza, vantando un’etichettatura europea A-B per il wet grip su tutta la gamma. Anche il comfort acustico è stato ottimizzato, con basse emissioni sonore confermate dall’etichetta Europea, mentre il nuovo disegno del battistrada garantisce prestazioni costanti e maggiore resa chilometrica rispetto alla precedente generazione.

Lo sviluppo del Cinturato Winter 3 è il risultato di un processo tecnologico avanzato, basato su tecniche di Virtual Development che hanno permesso di conciliare resa chilometrica elevata e ottima resistenza all’aquaplaning, due caratteristiche tradizionalmente difficili da combinare. Grazie a simulazioni sofisticate, Pirelli ha ridotto drasticamente l’uso di prototipi fisici, accelerando i tempi di sviluppo e migliorando la precisione dei risultati.

Il nuovo disegno battistrada con canale centrale a zig-zag migliora l’evacuazione dell’acqua, mentre le lamelle ottimizzate e gli Snow Keeper Teeth intrappolano la neve per aumentare l’aderenza neve su neve senza sacrificare le performance sul bagnato.

Fondamentale anche la nuova mescola, ispirata all’esperienza maturata con Pirelli P Zero Winter 2, pneumatico ultra-high performance pluripremiato. Il Dual-Core Polymer offre grip ottimale alle basse temperature e garantisce stabilità su superfici bagnate e asciutte, con un’eccellente resistenza all’usura che amplia il working range del pneumatico.

Pirelli ha integrato l’IA generativa nel processo di sviluppo grazie al Virtual Compounder, uno strumento proprietario che consente di individuare in tempi record le migliori combinazioni di materiali per le nuove mescole, aumentando efficienza e precisione.

Oltre alle simulazioni virtuali, il pneumatico è stato sottoposto a test fisici in ogni stagione, sfruttando le strutture all’avanguardia del Pirelli Sottozero Center, situato in Lapponia svedese. Questo centro di eccellenza, inaugurato nel 2017, dispone di 19 piste su 125 ettari, con superfici che vanno dalla neve al ghiaccio fino all’asciutto. Il Cinturato Winter 3 è stato il primo pneumatico a beneficiare della nuova struttura indoor, che permette di ricreare condizioni invernali anche nei mesi estivi, assicurando test più precisi e rapidi. Complessivamente, il prodotto è stato collaudato su oltre dieci modelli di auto rappresentativi del mercato, per garantire compatibilità e performance ottimali.

Il Cinturato Winter 3 è già disponibile sul mercato del ricambio in oltre 35 versioni, con misure dai 16 ai 20 pollici, coprendo così un’ampia gamma di berline e crossover. È dotato della tecnologia Elect, che aumenta fino al 10% l’autonomia dei veicoli elettrici e ibridi plug-in, e della tecnologia Pirelli Noise Cancelling System (PNCS), che riduce il rumore di rotolamento nell’abitacolo grazie a un materiale fonoassorbente integrato nel pneumatico.

Il nuovo Cinturato Winter 3 si affianca alle ultime novità invernali di Pirelli, come lo Pirelli P Zero Winter 2 per le auto più performanti e lo Pirelli Scorpion Winter 2 per SUV ad alte prestazioni. Questa strategia consente a Pirelli di rispondere alla crescente domanda di pneumatici invernali specializzati per i segmenti medio-alti, con misure a partire da 18 pollici.

Con il lancio del Cinturato Winter 3, Pirelli conferma la sua leadership tecnologica e la capacità di anticipare le esigenze del mercato invernale, offrendo un pneumatico ad alte prestazioni, affidabile, silenzioso e duraturo. L’unione di sviluppo virtuale, intelligenza artificiale e test su pista garantisce un’esperienza di guida sicura e confortevole anche nelle condizioni più estreme.