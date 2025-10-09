Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Pirelli Cinturato Winter 3: il nuovo pneumatico invernale ad alte prestazioni

Published

Pirelli ha lanciato ufficialmente Cinturato Winter 3, il nuovo pneumatico invernale high-performance pensato per berline e crossover, progettato per offrire massima sicurezza, controllo e comfort nelle condizioni invernali più impegnative. Le prestazioni su neve e bagnato sono state testate e certificate da enti indipendenti come Dekra e TÜV SÜD, confermando risultati di assoluta eccellenza.

Il Cinturato Winter 3 si è classificato primo per frenata, trazione e handling sulla neve, ottenendo il Marchio di Qualità Premium TÜV, un riconoscimento riservato ai prodotti di fascia alta. Sul bagnato, il nuovo pneumatico Pirelli eccelle per resistenza all’aquaplaning e maneggevolezza, vantando un’etichettatura europea A-B per il wet grip su tutta la gamma. Anche il comfort acustico è stato ottimizzato, con basse emissioni sonore confermate dall’etichetta Europea, mentre il nuovo disegno del battistrada garantisce prestazioni costanti e maggiore resa chilometrica rispetto alla precedente generazione.

Lo sviluppo del Cinturato Winter 3 è il risultato di un processo tecnologico avanzato, basato su tecniche di Virtual Development che hanno permesso di conciliare resa chilometrica elevata e ottima resistenza all’aquaplaning, due caratteristiche tradizionalmente difficili da combinare. Grazie a simulazioni sofisticate, Pirelli ha ridotto drasticamente l’uso di prototipi fisici, accelerando i tempi di sviluppo e migliorando la precisione dei risultati.

Il nuovo disegno battistrada con canale centrale a zig-zag migliora l’evacuazione dell’acqua, mentre le lamelle ottimizzate e gli Snow Keeper Teeth intrappolano la neve per aumentare l’aderenza neve su neve senza sacrificare le performance sul bagnato.

Fondamentale anche la nuova mescola, ispirata all’esperienza maturata con Pirelli P Zero Winter 2, pneumatico ultra-high performance pluripremiato. Il Dual-Core Polymer offre grip ottimale alle basse temperature e garantisce stabilità su superfici bagnate e asciutte, con un’eccellente resistenza all’usura che amplia il working range del pneumatico.

Pirelli ha integrato l’IA generativa nel processo di sviluppo grazie al Virtual Compounder, uno strumento proprietario che consente di individuare in tempi record le migliori combinazioni di materiali per le nuove mescole, aumentando efficienza e precisione.

Oltre alle simulazioni virtuali, il pneumatico è stato sottoposto a test fisici in ogni stagione, sfruttando le strutture all’avanguardia del Pirelli Sottozero Center, situato in Lapponia svedese. Questo centro di eccellenza, inaugurato nel 2017, dispone di 19 piste su 125 ettari, con superfici che vanno dalla neve al ghiaccio fino all’asciutto. Il Cinturato Winter 3 è stato il primo pneumatico a beneficiare della nuova struttura indoor, che permette di ricreare condizioni invernali anche nei mesi estivi, assicurando test più precisi e rapidi. Complessivamente, il prodotto è stato collaudato su oltre dieci modelli di auto rappresentativi del mercato, per garantire compatibilità e performance ottimali.

Il Cinturato Winter 3 è già disponibile sul mercato del ricambio in oltre 35 versioni, con misure dai 16 ai 20 pollici, coprendo così un’ampia gamma di berline e crossover. È dotato della tecnologia Elect, che aumenta fino al 10% l’autonomia dei veicoli elettrici e ibridi plug-in, e della tecnologia Pirelli Noise Cancelling System (PNCS), che riduce il rumore di rotolamento nell’abitacolo grazie a un materiale fonoassorbente integrato nel pneumatico.

Il nuovo Cinturato Winter 3 si affianca alle ultime novità invernali di Pirelli, come lo Pirelli P Zero Winter 2 per le auto più performanti e lo Pirelli Scorpion Winter 2 per SUV ad alte prestazioni. Questa strategia consente a Pirelli di rispondere alla crescente domanda di pneumatici invernali specializzati per i segmenti medio-alti, con misure a partire da 18 pollici.

Con il lancio del Cinturato Winter 3, Pirelli conferma la sua leadership tecnologica e la capacità di anticipare le esigenze del mercato invernale, offrendo un pneumatico ad alte prestazioni, affidabile, silenzioso e duraturo. L’unione di sviluppo virtuale, intelligenza artificiale e test su pista garantisce un’esperienza di guida sicura e confortevole anche nelle condizioni più estreme.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Motori

Yamaha trasforma Milano con il Guerrilla Marketing: TRICITY VS THE CITY

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Motori

Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

DR Automobiles Groupe e CA auto Bank: la collaborazione si estende anche a Tiger e Birba
Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe

Turismo

Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe: 13 nuovi paesi coinvolti

Tecnologia

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile

Società

“Colori contro il Silenzio”: l’opera a sostegno di Save the Children che racconta l’emergenza di Gaza

Spettacolo

BRUCE SPRINGSTEEN: è uscito oggi a sorpresa il brano dal vivo “OPEN ALL NIGHT (LIVE AT COUNT BASIE THEATRE, RED BANK, NJ)”

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Motori

Stellantis Brilla al Salone Auto Torino 2025 

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Tecnologia

LG Electronics porta in Italia LG StanbyME 2

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Moto Morini ALLTRHIKE: la nuova adventure per vivere la città e l’off-road con la stessa libertà

Spettacolo

ALVARO SOLER: Esce domani il nuovo album “El Camino”

Sport

BMW: la NEUE KLASSE incontra l’ AC Milan

Motori

Debutto italiano per la showcar CUPRA Tindaya: svelata all’Allianz Cloud di Milano

Società

Matteo Salvini ospite di “Dritto e Rovescio” per discutere di attualità e politica internazionale

Motori

Kawasaki Brute Force 450 MY 2026: potenza e versatilità per ogni terreno

Motori

La nuova Renault 5 Turbo 3E incanta la Corsica: debutto spettacolare al Tour de Corse Historique

Motori

Pirelli Cinturato Winter 3: il nuovo pneumatico invernale ad alte prestazioni

Motori

Suzuki annuncia l’arrivo delle DR-Z4S e DR-Z4SM presso le Concessionarie

Spettacolo

Fabri Fibra annuncia una nuova data a Milano: il tour continua al Fabrique

Motori

Nuova Mazda6e: disponibile a 29.850 euro grazie agli incentivi e alla riduzione del listino

Moda

L’eccellenza dell’artigianato thailandese e dei ricami pregiati: la visione di SIRIVANNAVARI

Motori

Mercato moto e scooter 2025: numeri in rialzo, ma il settore chiede margini sostenibili

Tecnologia

HUAWEI WATCH Ultimate 2: l’eccellenza dello sport all’aperto con tecnologia di ultima generazione

Motori

Yamaha Motor presenta le nuove TRACER 7 e 7 GT con cambio Y-AMT

Tecnologia

Google lancia AI Mode in Italia: la ricerca diventa più intuitiva

Sport

Campionesse a bordo di Jeep: Avenger è il veicolo ufficiale delle Juventus Women

Motori

BYD inaugura una nuova era ibrida con la BYD Super DM-i Technology
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Nel vivace panorama urbano di Roma, la quinta edizione di Rom-E si è trasformata in una celebrazione delle soluzioni di mobilità sostenibile. Al centro...

3 ore ago

Motori

Moto Morini ALLTRHIKE: la nuova adventure per vivere la città e l’off-road con la stessa libertà

Moto Morini ALLTRHIKE è pronta a rivoluzionare il concetto di versatilità su due ruote. La nuova moto della storica casa italiana rappresenta l’equilibrio perfetto...

4 ore ago

Sport

BMW: la NEUE KLASSE incontra l’ AC Milan

BMW Italia celebra la partnership con AC Milan con una presentazione esclusiva della nuova BMW iX3: un evento che unisce il mondo dell’automotive d’eccellenza...

4 ore ago

Motori

Debutto italiano per la showcar CUPRA Tindaya: svelata all’Allianz Cloud di Milano

Dopo la presentazione mondiale dell’8 settembre durante l’IAA di Monaco e un’esclusiva apparizione in Casa SEAT a Barcellona, CUPRA Tindaya arriva finalmente in Italia...

4 ore ago