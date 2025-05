Pirelli e Luna Rossa insieme per la 38ª America’s Cup: una nuova partnership all’insegna della tecnologia e dell’innovazione

Pirelli e Luna Rossa Prada Pirelli Team rinnovano la loro alleanza in vista della 38ª edizione dell’America’s Cup, confermando una collaborazione strategica che unisce eccellenza, innovazione e spirito sportivo. Dopo essere stata co-title sponsor dal 2018, Pirelli assume ora il ruolo di Official Sponsor e Technical Partner, a conferma di un impegno che va ben oltre la sponsorizzazione tradizionale.

Questa nuova fase della collaborazione consolida il legame tra due eccellenze italiane che condividono valori profondi: italianità, sfida tecnologica, gioco di squadra e ricerca dell’equilibrio tra potenza e controllo. Al centro della partnership c’è lo sviluppo congiunto di soluzioni tecnologiche avanzate, un terreno in cui Pirelli porta la propria lunga esperienza maturata nel mondo del motorsport, in particolare in Formula 1, e ora anche in MotoGP, dove entrerà come fornitore ufficiale.

Uno degli ambiti più significativi della collaborazione è quello della virtualizzazione, una metodologia che Pirelli ha perfezionato nel motorsport e che permette di ridurre sensibilmente i tempi di sviluppo, il ricorso a prototipi fisici e l’impatto ambientale. Questa tecnologia viene ora applicata al mondo della vela per simulare il comportamento dei materiali sviluppati in collaborazione, analizzandone la risposta sotto le intense sollecitazioni tipiche delle competizioni nautiche.

Oltre alla virtualizzazione, la partnership include anche l’utilizzo di intelligenza artificiale, data management e la ricerca su materiali innovativi, settori nei quali Pirelli vanta un know-how consolidato e riconosciuto a livello internazionale. L’obiettivo è contribuire in maniera determinante allo sviluppo delle imbarcazioni Luna Rossa, rendendole ancora più performanti e competitive.

Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo di Pirelli, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere ancora una volta al fianco di Luna Rossa e lo faremo con la passione e la dedizione che hanno contraddistinto questa partnership fin dall’inizio. Crediamo molto in questo progetto, che rafforza il nostro brand e ci offre grande visibilità internazionale”. Ha poi aggiunto che il contributo tecnologico di Pirelli sarà fondamentale per affrontare con successo le sfide dell’edizione napoletana, che si preannuncia ricca di emozione e fascino, in una città straordinaria come Napoli.

Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa, ha sottolineato l’importanza della rinnovata intesa con Pirelli, definendola un attestato di fiducia nei confronti del team: “Pirelli avrà un ruolo fondamentale nello sviluppo di questa campagna, portando in dote anni di esperienza e know-how in vari ambiti legati all’innovazione tecnologica. Siamo felici di aver rinnovato la collaborazione con un partner che condivide i nostri valori sportivi ed etici”.