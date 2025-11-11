Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Pirelli e McLaren insieme per la W1: pneumatici su misura con oltre il 50% di materiali sostenibili

Published

Pirelli firma una nuova collaborazione di eccellenza nel mondo delle supercar, equipaggiando la McLaren W1 con tre fitment sviluppati su misura: P Zero R, P Zero Trofeo RS e P Zero Winter 2. Tutti e tre i modelli sono stati realizzati con oltre il 50% di materiali naturali e riciclati, come certificato dall’ente indipendente Bureau Veritas, confermando l’impegno del marchio italiano verso una mobilità ad alte prestazioni ma sempre più sostenibile.

La partnership tra Pirelli e McLaren ha coinvolto i rispettivi team di Ricerca e Sviluppo sin dalle prime fasi del progetto, con un lavoro congiunto che ha combinato tecnologie di simulazione avanzate e test fisici su diversi circuiti internazionali. Dalla pista di Nardò in Puglia al tracciato di Idiada in Spagna, fino al Sottozero Center di Pirelli in Svezia, ogni fase di sviluppo è stata progettata per garantire la massima efficienza e aderenza in qualunque condizione climatica o stradale.

La nuova McLaren W1, supercar ibrida da 1.275 CV e 1.340 Nm di coppia, scarica tutta la sua potenza sulle ruote posteriori e accelera da 0 a 300 km/h in meno di 12,7 secondi, raggiungendo una velocità massima limitata elettronicamente a 350 km/h. In modalità Race, la vettura genera fino a 1.000 kg di carico aerodinamico, una sfida estrema che ha richiesto pneumatici capaci di offrire aderenza, stabilità e prestazioni costanti anche nelle condizioni più estreme.

Il nuovo P Zero R rappresenta il primo pneumatico Pirelli sviluppato specificamente per una McLaren, pensato per un utilizzo quotidiano e per garantire comfort e controllo su strada. Il P Zero Trofeo RS, evoluzione del celebre Trofeo R, è stato progettato per la pista ma mantiene l’omologazione stradale, offrendo prestazioni elevate e una risposta precisa anche nelle curve più impegnative. Per la guida invernale, Pirelli propone il P Zero Winter 2, pensato per assicurare sicurezza e prestazioni anche con temperature rigide. Tutti i fitment dedicati alla McLaren W1 saranno prodotti nello stabilimento Pirelli di Settimo Torinese, uno dei centri di eccellenza del marchio.

Questo progetto segna un passo decisivo nella strategia di sostenibilità di Pirelli. I nuovi pneumatici “su misura” per la McLaren W1 sono i primi per supercar con oltre il 50% di materiali naturali e riciclati, in linea con il piano industriale dell’azienda che punta a raggiungere l’80% entro il 2030. Una tappa chiave di questo percorso è stata il lancio, nel 2023, del P Zero E, il primo pneumatico ad alte prestazioni con oltre il 55% di materiali bio-based e riciclati e tripla “Classe A” sull’etichetta europea. Da allora, Pirelli ha introdotto un logo dedicato per identificare tutti i prodotti che superano la soglia del 50% di materiali sostenibili.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Spettacolo

Brunori Sas annuncia la tournée teatrale 2026 “TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi”

Motori

Pirelli e McLaren insieme per la W1: pneumatici su misura con oltre il 50% di materiali sostenibili

Spettacolo

Bresh conquista Genova: sold out in 30 minuti e nuova data per “Mare Nostrum”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Società

“Casa Restart”: a Milano un nuovo spazio dedicato al benessere mentale nella musica

Motori

Triumph svela le nuove Tiger Alpine e Desert Special Edition: avventura senza confini

Spettacolo

“Sagre d’Italia”: il nuovo viaggio televisivo tra tradizioni, sapori e comunità

Motori

Nuova Alfa Romeo Tonale e Jasmine Paolini conquistano i dipendenti di Stellantis a Torino

Motori

Hyundai lancia la nuova TUCSON Dark Line: la prima campagna italiana creata con AI

Turismo

Vacanze invernali a Eirl Dolomites Retreat Sappada: attività outdoor per tutti

Spettacolo

Germi’n’Jazz porta a Milano il suono delle isole con gli Sketches of Islands

Spettacolo

Sky Cinema presenta in prima TV “UNA FIGLIA” di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi

Sport

Totti e Materazzi inaugurano “AperiTotti”, il nuovo format di Betsson.Sport

Spettacolo

BIRTHH: l’esordio in italiano con il singolo “Little Rat”, fuori il 14 novembre

Moda

North Sails e ARAV Group: un nuovo viaggio nel segmento Junior

Motori

Rebecca Fraschini nuova Fleet Sales Specialist di OMODA & JAECOO Automotive Italy

Sport

Suzuki diventa partner ufficiale della Federazione Italiana Canottaggio

Spettacolo

Novembre allo Spirit de Milan: una settimana di musica, teatro e tradizione

Motori

Green NCAP: i test rivelano i veri limiti e i vantaggi delle auto elettriche al freddo

Spettacolo

Torna “Sanremo Giovani”: su Rai 2 il talent che apre la strada al Festival 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Arriva novembre e con esso uno dei momenti più attesi dell’anno per chi è alla ricerca di offerte speciali e promozioni imperdibili: il Black Friday....

7 ore ago

Motori

Triumph svela le nuove Tiger Alpine e Desert Special Edition: avventura senza confini

Triumph Motorcycles amplia la propria gamma adventure con due nuovi modelli in edizione speciale, dedicate a chi ama esplorare ogni tipo di terreno con...

7 ore ago

Motori

Nuova Alfa Romeo Tonale e Jasmine Paolini conquistano i dipendenti di Stellantis a Torino

Un incontro tra passione automobilistica e spirito sportivo ha illuminato la sede torinese di Stellantis, dove i dipendenti hanno potuto scoprire da vicino la...

8 ore ago

Motori

Hyundai lancia la nuova TUCSON Dark Line: la prima campagna italiana creata con AI

Hyundai inaugura una nuova era creativa con la campagna dedicata alla nuova TUCSON Dark Line, il primo progetto del marchio realizzato in Italia con...

8 ore ago