Pirelli e McLaren insieme per la W1: pneumatici su misura con oltre il 50% di materiali sostenibili

Pirelli firma una nuova collaborazione di eccellenza nel mondo delle supercar, equipaggiando la McLaren W1 con tre fitment sviluppati su misura: P Zero R, P Zero Trofeo RS e P Zero Winter 2. Tutti e tre i modelli sono stati realizzati con oltre il 50% di materiali naturali e riciclati, come certificato dall’ente indipendente Bureau Veritas, confermando l’impegno del marchio italiano verso una mobilità ad alte prestazioni ma sempre più sostenibile.

La partnership tra Pirelli e McLaren ha coinvolto i rispettivi team di Ricerca e Sviluppo sin dalle prime fasi del progetto, con un lavoro congiunto che ha combinato tecnologie di simulazione avanzate e test fisici su diversi circuiti internazionali. Dalla pista di Nardò in Puglia al tracciato di Idiada in Spagna, fino al Sottozero Center di Pirelli in Svezia, ogni fase di sviluppo è stata progettata per garantire la massima efficienza e aderenza in qualunque condizione climatica o stradale.

La nuova McLaren W1, supercar ibrida da 1.275 CV e 1.340 Nm di coppia, scarica tutta la sua potenza sulle ruote posteriori e accelera da 0 a 300 km/h in meno di 12,7 secondi, raggiungendo una velocità massima limitata elettronicamente a 350 km/h. In modalità Race, la vettura genera fino a 1.000 kg di carico aerodinamico, una sfida estrema che ha richiesto pneumatici capaci di offrire aderenza, stabilità e prestazioni costanti anche nelle condizioni più estreme.

Il nuovo P Zero R rappresenta il primo pneumatico Pirelli sviluppato specificamente per una McLaren, pensato per un utilizzo quotidiano e per garantire comfort e controllo su strada. Il P Zero Trofeo RS, evoluzione del celebre Trofeo R, è stato progettato per la pista ma mantiene l’omologazione stradale, offrendo prestazioni elevate e una risposta precisa anche nelle curve più impegnative. Per la guida invernale, Pirelli propone il P Zero Winter 2, pensato per assicurare sicurezza e prestazioni anche con temperature rigide. Tutti i fitment dedicati alla McLaren W1 saranno prodotti nello stabilimento Pirelli di Settimo Torinese, uno dei centri di eccellenza del marchio.

Questo progetto segna un passo decisivo nella strategia di sostenibilità di Pirelli. I nuovi pneumatici “su misura” per la McLaren W1 sono i primi per supercar con oltre il 50% di materiali naturali e riciclati, in linea con il piano industriale dell’azienda che punta a raggiungere l’80% entro il 2030. Una tappa chiave di questo percorso è stata il lancio, nel 2023, del P Zero E, il primo pneumatico ad alte prestazioni con oltre il 55% di materiali bio-based e riciclati e tripla “Classe A” sull’etichetta europea. Da allora, Pirelli ha introdotto un logo dedicato per identificare tutti i prodotti che superano la soglia del 50% di materiali sostenibili.