Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

La passione per le auto d’epoca non conosce tempo, e quando si parla di eccellenza automobilistica, il connubio tra Pirelli e Porsche diventa un punto di riferimento per collezionisti e appassionati. L’azienda italiana, leader mondiale nel settore degli pneumatici, equipaggia oggi le Porsche 911 classiche e youngtimer, dalla prima versione del 1964 fino alla Porsche 911 (997), garantendo sicurezza, prestazioni e fedeltà estetica.

Grazie alla gamma Pirelli Collezione, la collaborazione tra i reparti R&D dei due marchi permette di realizzare pneumatici su misura per numerosi modelli storici come Porsche 356, Porsche 914, Porsche 928 e Porsche 944. Questi pneumatici mantengono il design originale, ma sono costruiti con materiali e tecnologie moderne per garantire prestazioni ottimali nel rispetto delle normative attuali.

“La collaborazione con Porsche relativa ai pneumatici per i modelli classici dimostra come tradizione e innovazione possano convivere con successo,” ha dichiarato Mario Isola, Motorsport Director di Pirelli. “I nostri reparti lavorano insieme in modo consolidato per realizzare pneumatici dedicati che permettono ai modelli di Porsche classiche di continuare a viaggiare in sicurezza ed efficienza. È un rapporto che si rinnova costantemente.”

Anche da parte di Porsche l’impegno è chiaro. “Preservare la tradizione delle nostre auto classiche e youngtimer garantendo la disponibilità di ricambi di alta qualità è per noi una questione di impegno” ha affermato Ulrike Lutz, Direttore Classic di Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. “Grazie alla competenza di Pirelli, abbiamo ampliato ulteriormente la nostra offerta di pneumatici ad alte prestazioni per le nostre auto d’epoca.”

Ogni pneumatico sviluppato con Porsche riporta sul fianco la marcatura “N”, simbolo dell’approvazione ufficiale del costruttore tedesco. La missione della gamma Pirelli Collezione è proteggere il patrimonio storico automobilistico coniugando fedeltà estetica e innovazione tecnologica. In questo processo gioca un ruolo cruciale Fondazione Pirelli, che conserva un archivio di circa 4 km di disegni e documenti storici risalenti al 1872.

La storia della Porsche 911 inizia nel 1963 al Salone dell’Automobile di Francoforte, come evoluzione della Porsche 356. Le prime versioni di serie montavano il Pirelli Cinturato CN36, il primo pneumatico sportivo dell’azienda ad adottare cinture in acciaio.

Negli anni ’70, con l’arrivo della serie G e della leggendaria Porsche 911 Turbo, entra in scena il Pirelli Cinturato P7, nato per i rally e poi divenuto un simbolo delle prestazioni stradali. Questo pneumatico ultraribassato rivoluzionò il concetto di aderenza in curva grazie al fianco più basso rispetto alla larghezza del battistrada.

Le generazioni successive adottano il Pirelli P Zero Rosso, capace di offrire equilibrio tra alte prestazioni, comfort e silenziosità, assicurando una guida sportiva anche alle alte velocità. Nel 2005, con la sesta generazione della 911 (tipo 997), si arriva ai moderni Pirelli P Zero, pneumatici che rappresentano l’apice della tecnologia e delle performance.

L’alleanza tra Pirelli e Porsche non si ferma qui: sono già in corso nuovi progetti di sviluppo congiunto per ampliare ulteriormente l’offerta di pneumatici dedicati alle Porsche classiche. Grazie a questa sinergia, i modelli storici potranno continuare a percorrere le strade del futuro con lo stile e le prestazioni che li hanno resi immortali.

Con questa strategia, Pirelli si conferma partner d’eccellenza per i collezionisti Porsche, unendo la forza della tradizione alla potenza dell’innovazione tecnologica.

