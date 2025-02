Pirelli: ecco il nuovo SCORPION MX32 MID SOFT

Pirelli ha presentato ufficialmente il nuovo SCORPION MX32 MID SOFT, il pneumatico da motocross che raccoglie l’eredità del suo predecessore, uno dei prodotti più vincenti degli ultimi anni nel Campionato Mondiale FIM Motocross. Con 82 titoli mondiali conquistati dal 1980 a oggi, Pirelli conferma la propria leadership nel settore, offrendo una soluzione ancora più avanzata per i terreni medio-morbidi.

Il nuovo SCORPION MX32 MID SOFT fa parte della linea SCORPION, la gamma di pneumatici Pirelli progettata per il fuoristrada. In particolare, rientra nella famiglia SCORPION MX, destinata alle competizioni di motocross e supercross. Questo pneumatico è stato sviluppato per garantire prestazioni ottimali su superfici che vanno dal terriccio morbido fino a terreni più compatti, offrendo grip, durata e maneggevolezza ai massimi livelli.

Il debutto ufficiale in gara è avvenuto agli Internazionali d’Italia di Motocross a Montevarchi, dove ha portato al successo Tim Gajser in MX1 e Andrea Adamo in MX2, monopolizzando le classifiche finali. Il pneumatico verrà inoltre impiegato nel Mondiale 2025, equipaggiando le moto di alcuni tra i migliori piloti della disciplina. Ma non solo i professionisti potranno usufruirne: come per tutti i pneumatici racing Pirelli, sarà disponibile anche per gli appassionati di motocross.

La nuova generazione di SCORPION MX32 MID SOFT rappresenta un significativo passo avanti rispetto al modello precedente. Grazie a decenni di esperienza maturata nei campi di gara e ai successi ottenuti con campioni del calibro di Stefan Everts, Antonio Cairoli, Jeffrey Herlings e Tim Gajser, Pirelli ha sviluppato un prodotto ancora più performante.

Le principali innovazioni riguardano il nuovo disegno del battistrada, ottimizzato per migliorare trazione e precisione di guida. Il miglior controllo in frenata è garantito dalla nuova disposizione dei tasselli dell’anteriore. L’inserimento in curva è stato facilitato, offrendo una guida più fluida e veloce. La maggiore trazione in accelerazione e in uscita di curva è resa possibile dai tasselli laterali ridisegnati per una rigidità torsionale superiore. La versatilità è migliorata grazie a una mescola rinnovata che assicura prestazioni costanti anche su terreni più duri.

L’utilizzo di nuovi materiali e mescole ha permesso di incrementare la resistenza all’usura e la durata complessiva del pneumatico. La struttura innovativa offre un feeling di guida migliorato, con una ridotta deformazione e una migliore adattabilità ai terreni difficili.

Oltre alle prestazioni, Pirelli ha dedicato grande attenzione anche al design del nuovo SCORPION MX32 MID SOFT. I fianchi del pneumatico presentano scritte ad alto contrasto, migliorando leggibilità e riconoscibilità, mentre l’iconica label Pirelli in giallo, applicata durante la produzione, rende immediata l’identificazione del prodotto sui campi di gara. Il logo SCORPION, simbolo della gamma off-road Pirelli, sottolinea l’appartenenza a una famiglia di prodotti di altissimo livello.

Il nuovo SCORPION MX32 MID SOFT è disponibile nella misura anteriore 80/100 – 21 M/C 51M MST e in quattro misure posteriori: 100/90 – 19 NHS 57M, 110/90 – 19 NHS 62M, 120/80 – 19 NHS 63M e 120/90 – 19 NHS 66M.

Con questo nuovo modello, Pirelli continua a dominare il motocross mondiale, offrendo un prodotto che non solo mantiene la tradizione vincente del brand, ma la porta a un livello superiore grazie a un mix di tecnologia, innovazione e design.