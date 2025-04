Pirelli lancia il nuovo P Zero: la quinta generazione dell’iconico pneumatico Ultra-High Performance

Pirelli introduce la quinta generazione di P Zero, il pneumatico che dal 1985 rappresenta il punto di riferimento per prestazioni e sicurezza nel segmento Ultra-High Performance (UHP). Fin dal suo debutto, il P Zero ha rivoluzionato il mercato anticipando le esigenze del settore premium e prestige, evolvendosi grazie all’esperienza maturata nel motorsport.

Il nuovo P Zero rappresenta un salto generazionale, frutto di tecnologie all’avanguardia e di un processo di sviluppo basato sull’intelligenza artificiale. Grazie ad algoritmi proprietari e test virtuali avanzati, gli ingegneri Pirelli hanno ottimizzato ogni aspetto del pneumatico, migliorando handling, sicurezza e resistenza all’usura.

Le prestazioni su asciutto e bagnato sono state perfezionate attraverso un’innovativa progettazione del battistrada e un’ottimizzazione della struttura, che garantiscono maggiore tenuta in curva e riduzione degli spazi di frenata. Non a caso, la nuova gamma di ricambio lanciata è certificata in classe “A” dell’etichetta europea per il wet grip.

Uno degli obiettivi chiave del nuovo P Zero è stato quello di rispondere alle nuove sfide del settore automobilistico, in particolare alla transizione verso l’elettrico. La pressione dell’impronta a terra più bilanciata consente una maggiore durata del pneumatico, mantenendo costanti le prestazioni lungo tutto il ciclo di vita.

Disponibile nelle dimensioni da 18 a 23 pollici, il nuovo P Zero offre oltre 50 varianti già pronte per il mercato, integrandosi perfettamente con la famiglia P Zero per garantire copertura completa del segmento premium e prestige. Molte versioni sono dotate delle esclusive tecnologie Specialties, tra cui Elect, studiata appositamente per le auto elettriche e ibride plug-in. Questa soluzione permette di incrementare l’autonomia fino al 10%, riducendo la resistenza al rotolamento e migliorando il comfort acustico.

Il nuovo P Zero è già stato omologato per alcuni dei modelli più prestigiosi sul mercato, tra cui Lamborghini Urus SE, Audi A5, BMW M5 e M5 Touring, Mercedes GLE e GLS, Lucid Gravity, Polestar 4, Nio ET9 e Xiaomi SU7.

Dal 1985 a oggi, la famiglia P Zero è stata il laboratorio di innovazione di Pirelli, con oltre 3.000 versioni personalizzate per modelli iconici come Ferrari F40, Lamborghini Aventador, McLaren P1, Aston Martin V12 Vantage e Porsche 911. Questo impegno ha portato il brand a equipaggiare oltre il 50% delle auto di fascia alta e altissima gamma in tutti i principali mercati globali.

Negli ultimi anni, Pirelli ha introdotto soluzioni rivoluzionarie come Elect (2019), pensata per l’elettrificazione, e P Zero E (2023), il primo pneumatico UHP al mondo realizzato con oltre il 55% di materiali naturali o riciclati, certificato con tripla “A” nell’etichetta europea.

Il nuovo P Zero si inserisce all’interno di una gamma completa di prodotti Ultra-High Performance, progettata per rispondere a tutte le esigenze, dalle auto elettriche alla guida su pista. Accanto al P Zero troviamo infatti:

P Zero E , che combina sostenibilità, sicurezza e prestazioni elevate con una forte riduzione dell’impatto ambientale.

, che combina sostenibilità, sicurezza e prestazioni elevate con una forte riduzione dell’impatto ambientale. P Zero R , ottimizzato per esaltare le capacità dinamiche di auto e SUV sportivi.

, ottimizzato per esaltare le capacità dinamiche di auto e SUV sportivi. P Zero Trofeo RS , omologato per l’uso stradale ma con caratteristiche da pista.

, omologato per l’uso stradale ma con caratteristiche da pista. P Zero Winter 2, progettato per mantenere alte prestazioni anche su fondi bagnati e innevati.

Con il lancio della quinta generazione del P Zero, Pirelli conferma il suo ruolo di leader nell’innovazione, combinando tecnologia avanzata, sostenibilità e prestazioni per rispondere alle sfide di un mercato in continua evoluzione.