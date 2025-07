Pirelli P Zero: 40 anni di innovazione e oltre 10.000 cavalli al Goodwood Festival of Speed 2025

Pirelli ha scelto il Goodwood Festival of Speed 2025 per celebrare il debutto della quinta generazione del Pirelli P Zero, icona del segmento ultra-high performance, segnando il quarantesimo anniversario di un pneumatico che ha rivoluzionato il mercato sin dal 1985. Per l’occasione, oltre 10.000 cavalli hanno sfilato in una parata esclusiva sul celebre Hillclimb, fulcro dell’evento inglese, rappresentando la continua evoluzione del marchio verso performance, sicurezza e sostenibilità.

A guidare la parata è stata la Ferrari F40, equipaggiata con il primo P Zero nel 1987, seguita dalla Lancia Delta S4 Stradale che già nel 1985 montava una versione “zero” con battistrada ispirato alle competizioni, dalla slick all’esterno al wet all’interno. Ha sfilato anche la Lamborghini Urus SE, prima auto omologata con il nuovo P Zero di quinta generazione, oggi sul mercato. Non poteva mancare la Lotus Evija, hypercar elettrica da record, con i P Zero Trofeo R dotati di marcatura Elect, segno distintivo dei pneumatici sviluppati da Pirelli per BEV e PHEV.

Hanno partecipato la McLaren Artura e la Pagani Utopia Roadster, prime vetture al mondo a montare di serie il Pirelli Cyber Tyre, tecnologia esclusiva che raccoglie ed elabora i dati tramite sensori interni e algoritmi, trasferendoli all’elettronica di bordo per abilitare nuove funzioni in termini di sicurezza e performance. In parata anche la Porsche 911 Carrera 4 GTS con P Zero R, perfetta sintesi tra versatilità, prestazioni e sicurezza, insieme all’eleganza scoperta dell’Aston Martin Vanquish Volante e alla visione del futuro rappresentata dalla BMW Vision Driving Experience, concept che anticipa le prossime generazioni della casa tedesca. A chiudere, il ritorno alle origini motorsport con una Formula 1 dotata di Pirelli P Zero da 18 pollici, a testimonianza del legame indissolubile tra pista e strada.

Al Festival of Speed, Pirelli ha annunciato il primo pneumatico stradale per il mercato globale con oltre il 70% di materiali di origine naturale e riciclati, sviluppato insieme a JLR per alcuni modelli Range Rover da 22”. Un ulteriore passo nella strategia di sostenibilità dell’azienda, che già garantisce la certificazione FSC® per tutta la gomma naturale utilizzata.

Oggi Pirelli P Zero non è solo un pneumatico ma una famiglia completa di prodotti, punto di riferimento per le case automobilistiche premium e prestige in tutto il mondo, coprendo oltre il 50% dei modelli di questo segmento. Tra i protagonisti della gamma spiccano il P Zero, progettato per performance e sicurezza; il P Zero E, con materiali sostenibili oltre il 55% e tripla Classe A in etichetta europea; il P Zero R, dedicato a chi cerca la massima sportività; il P Zero Trofeo RS, pensato per la pista ma omologato per strada; e il P Zero Winter 2, per prestazioni elevate anche in inverno.

Per celebrare i 40 anni di storia, Pirelli ha inoltre realizzato 40 set in edizione limitata del primo P Zero del 1985, oggi inserito nella Pirelli Collezione dedicata alle vetture classiche e youngtimer più iconiche. Questi pneumatici conservano l’aspetto originale ma integrano le tecnologie più avanzate, offrendo alle auto storiche il perfetto equilibrio tra sportività autentica e sicurezza contemporanea.

10.000 CV PER PIRELLI P ZERO: LE AUTO IN PARATA A GOODWOOD

Ferrari F40 (1987 – 478 CV) – Pirelli P Zero

Lancia Delta S4 Stradale (1985 – 250 CV) – Pirelli P Zero

Alfa Romeo 8C Competizione (2007 – 450 CV) – Pirelli P Zero

Aston Martin Vanquish Volante (2025 – 835 CV) – Pirelli P Zero Corsa

Lamborghini Aventador SVJ (2018 – 770 CV) – Pirelli P Zero Corsa

McLaren Artura (2021 – 700 CV) – Pirelli P Zero Corsa

Pagani Utopia Roadster (2024 – 864 CV) – Pirelli P Zero Trofeo RS

Lotus Evija (2023 – 2011 CV) – Pirelli P Zero Trofeo R

Porsche 911 Carrera 4 GTS (2024 – 541 CV) – Pirelli P Zero R

BMW Vision Driving Experience (2025 – circa 1.500 CV) – Pirelli P Zero Trofeo RS

Lamborghini Urus SE (2024 – 800 CV) – Pirelli P Zero

Formula 1 (2023 – circa 1.000 CV) – Pirelli P Zero F1