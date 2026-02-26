Più sicurezza sulle strade: Mercedes-Benz contribuisce con i dati raccolti da telecamere e sensori nel traffico reale

Mercedes-Benz compie un nuovo passo verso un futuro della mobilità più sicuro e consapevole. L’azienda utilizza i dati provenienti da telecamere e sensori installati sui veicoli delle flotte dei clienti per sviluppare ulteriormente i propri sistemi di assistenza alla guida e le funzioni di guida automatizzata. Obiettivo: migliorare la sicurezza stradale per tutti gli utenti della strada, avvicinandosi al traguardo “Vision Zero” dell’Unione Europea, che punta ad azzerare le vittime entro il 2050.

L’impiego dei dati raccolti direttamente dal traffico reale consente di riconoscere con maggiore precisione i diversi utenti della strada e di comprendere meglio le situazioni di guida più complesse o atipiche. Grazie a queste informazioni, Mercedes-Benz intende perfezionare le tecnologie di assistenza e automatizzazione, rendendole più affidabili e in grado di reagire con maggiore efficacia agli imprevisti quotidiani.

Un aspetto centrale dell’iniziativa è la tutela della privacy: i dati vengono raccolti esclusivamente con il consenso dei proprietari dei veicoli, garantendo la piena protezione delle informazioni personali. L’azienda sottolinea di fornire in ogni momento informazioni trasparenti sul processo di raccolta, utilizzo e trattamento dei dati.

Questo approccio rispecchia la visione di Mercedes-Benz per la mobilità del futuro, fondata su responsabilità digitale e protezione dei dati come prerequisiti essenziali. La combinazione di innovazione tecnologica e attenzione etica alla gestione delle informazioni mira a una circolazione più sicura, in cui automobili, infrastrutture e conducenti collaborano per ridurre al minimo gli incidenti.

In un settore in costante evoluzione, la capacità di integrare responsabilmente l’uso dei dati reali rappresenta una tappa fondamentale verso l’obiettivo comune di un traffico più sicuro, intelligente e sostenibile. Mercedes-Benz conferma così la propria volontà di guidare il cambiamento, investendo in soluzioni che pongono la sicurezza delle persone al centro dello sviluppo tecnologico.