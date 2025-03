Play 2025: il Festival del Gioco torna a Bologna con Hasbro e tante novità imperdibili

Bologna si prepara ad accogliere Play: Festival del Gioco, l’evento più atteso dagli appassionati di boardgame, giochi di carte e di ruolo. Dal 4 al 6 aprile, BolognaFiere diventerà il punto di riferimento per migliaia di visitatori impazienti di scoprire le ultime novità del settore. Tra i protagonisti della più grande ludoteca d’Italia ci sarà Hasbro, che con il suo stand B20 nel Padiglione 20 porterà esclusive e anteprime entusiasmanti.

Gli amanti dei giochi di strategia non potranno perdere le novità firmate Avalon Hill. Tra i titoli più attesi c’è HeroQuest First Light, che i fan potranno provare in anteprima assoluta prima dell’uscita ufficiale prevista per ottobre. Il leggendario gioco d’avventura fantasy torna con nuove sfide e un’ambientazione rinnovata, offrendo ai giocatori la possibilità di sconfiggere Zargon e il suo malvagio esercito.

Un’altra grande sorpresa è il ritorno di Talisman: Il Gioco delle Avventure Magiche, giunto alla sua quinta edizione. Questa nuova versione consentirà ai giocatori di esplorare un mondo fantastico, accumulare potere e sfidarsi per conquistare la Corona del Comando. Inoltre, la nuovissima espansione Talisman Alliances offrirà ancora più strategia e avventure mozzafiato. Per chi vorrà mettersi alla prova, in palio ci sarà un dado speciale a tema Talisman.

Gli appassionati del genere horror potranno invece immergersi nelle atmosfere inquietanti di Betrayal at House on the Hill e Betrayal Deck of Lost Souls, un gioco ispirato ai tarocchi che combina una trama avvincente con illustrazioni suggestive.

Play 2025 sarà anche il palcoscenico per il debutto di Life in Reterra, il nuovo gioco strategico del celebre Eric M. Lang. Questo titolo innovativo trasporta i giocatori in un futuro post-apocalittico, dove la Natura ha preso il sopravvento sulla Terra. La missione? Ricostruire insediamenti prosperi attraverso un sistema di piazzamento tessere e strategie di sopravvivenza. La versione italiana arriverà a maggio, ma i visitatori di Play potranno provare in anteprima la versione inglese e preordinare il gioco direttamente in fiera.

Tra i grandi classici, a Play 2024 non poteva mancare Monopoly, che celebra il suo 90° anniversario con un’edizione speciale dal design moderno e tre nuove espansioni: In Prigione, Compra tutto e Vinci tutto al parcheggio gratuito. Queste aggiunte rendono il gioco ancora più dinamico, introducendo nuove modalità di vittoria e strategie sorprendenti.

Un’altra grande novità è Monopoly App Banking, la rivoluzionaria versione del gioco che, a partire da agosto 2025, sostituirà il banchiere tradizionale con un’app per smartphone in grado di gestire tutte le transazioni. I visitatori della fiera potranno vedere in anteprima il tabellone, i componenti di gioco e il packaging esclusivo.

Gli amanti dei giochi di carte potranno scoprire Sweet Takes, il nuovo card game strategico che promette divertimento per grandi e piccoli. Le partite si svolgono in 12 turni rapidi, durante i quali i giocatori devono scegliere con astuzia quali carte giocare per guadagnare più punti possibile. Disponibile da giugno, il gioco sarà in anteprima a Play 2025 per chi vorrà testarlo prima dell’uscita ufficiale.

Con il countdown ormai agli sgoccioli, Play: Festival del Gioco si conferma l’appuntamento imperdibile per chi ama i boardgame, i giochi di carte e di ruolo. Tra Hasbro, Avalon Hill, Talisman, Monopoly e tantissime altre sorprese, i visitatori avranno solo un obiettivo: giocare e divertirsi senza limiti.