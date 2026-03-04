Connect with us

Paolo Martini, CEO Plenitude on the Road, e Paolo Dellachà, CEO Pininfarina

Plenitude e Pininfarina insieme per rivoluzionare il design delle stazioni di ricarica elettrica

La mobilità elettrica compie un nuovo passo in avanti grazie alla partnership strategica tra Plenitude e Pininfarina, annunciata con l’obiettivo di trasformare l’esperienza di ricarica attraverso un approccio innovativo che unisce tecnologia, architettura e design. L’accordo coinvolge la controllata Plenitude On The Road e punta a ridefinire gli spazi delle future installazioni dedicate ai veicoli elettrici.

Al centro della collaborazione c’è la volontà di creare nuove stazioni di ricarica riconoscibili, funzionali e perfettamente integrate nei diversi contesti urbani e territoriali. Il progetto prevede infatti la progettazione e lo sviluppo di hub innovativi capaci di coniugare estetica, semplicità d’uso e qualità del servizio, elementi sempre più determinanti nella diffusione della mobilità a zero emissioni.

Il contributo di Pininfarina sarà determinante nella definizione del design degli hub. La storica firma italiana lavorerà su qualità dei materiali, ergonomia e armonizzazione con l’ambiente circostante, con l’obiettivo di trasformare le aree di ricarica in spazi distintivi e facilmente riconoscibili. Non si tratterà quindi di semplici punti di rifornimento energetico, ma di ambienti pensati per migliorare concretamente l’esperienza degli e-driver.

La partnership nasce dalla convergenza di valori tra le due realtà. Da un lato Plenitude porta in dote competenze tecnologiche e infrastrutturali nel campo della ricarica elettrica, dall’altro Pininfarina mette a disposizione il proprio know-how nei settori dell’architettura e del design industriale. L’obiettivo condiviso è elevare gli standard qualitativi della ricarica pubblica, rendendola non solo efficiente ma anche attrattiva dal punto di vista progettuale.

L’accordo prevede anche un intervento concreto presso la sede Pininfarina di Cambiano, dove saranno installati quattro punti di ricarica Plenitude On The Road. Le infrastrutture comprenderanno due colonnine in corrente alternata con potenza fino a 22 kW e due in corrente continua fino a 50 kW, offrendo così soluzioni di ricarica diversificate per gli utenti.

Questa installazione si inserisce nel più ampio percorso ESG della design house torinese e rappresenta un ulteriore passo verso la transizione ecologica. Allo stesso tempo, testimonia l’impegno di Plenitude nel potenziare la propria rete con soluzioni sempre più evolute e orientate all’esperienza utente.

Guardando al futuro, la collaborazione tra Plenitude e Pininfarina punta a contribuire in modo concreto allo sviluppo di una mobilità elettrica più sostenibile, innovativa e centrata sulle persone. Gli hub di nuova generazione promettono di trasformare il tempo di sosta in un momento di valore, grazie anche all’introduzione di servizi aggiuntivi pensati per valorizzare la permanenza degli automobilisti durante la ricarica.

Paolo Martini, Head of E-Mobility Recharge Solutions di Plenitude e Amministratore Delegato di Plenitude On The Road, ha dichiarato “La collaborazione con Pininfarina unisce due protagonisti dell’industria del nostro Paese, con competenze riconosciute in Italia e all’estero. Siamo in una fase di transizione profonda, la tecnologia evolve rapidamente e questo accordo contribuirà a cambiare il modo in cui viviamo i luoghi della ricarica con l’obiettivo di offrire agli e-driver servizi sempre più personalizzati e adattabili alle loro esigenze.

Paolo Dellachà, Amministratore Delegato di Pininfarina: “Questa partnership conferma l’impegno di Pininfarina nel contribuire a ridisegnare la mobilità del futuro. Dalla nostra prima vettura elettrica negli anni ’70 fino alle più recenti innovazioni nel design, nell’architettura e nella user experience, mettiamo le nostre competenze multidisciplinari al servizio di soluzioni che migliorano la vita delle persone. Insieme a Plenitude vogliamo trasformare le aree di ricarica in spazi sempre più accoglienti, riconoscibili e integrati armoniosamente nel territorio, perché crediamo che il design sia un vero motore di progresso e un acceleratore del cambiamento”.

