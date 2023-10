Pneumatici “all season” o invernali: come scegliere quelli adatti

La scelta tra pneumatici invernali e quattro stagioni dipende dall’uso che si fa dell’automobile. Se si utilizza l’auto in modo intensivo, è consigliabile optare per pneumatici specifici.

Tuttavia, negli spostamenti urbani, i pneumatici “quattro stagioni” rappresentano un’ottima alternativa grazie alle ultime innovazioni nel settore, come ad esempio i Pirelli Cinturato All Season SF2 o Scorpion All Season SF2. Nel corso dell’anno scorso, la quota di mercato di questo tipo di pneumatici è cresciuta fino al 20% in Europa, con un aumento ancora più significativo per cerchi superiori a 18 pollici su veicoli di tipo crossover e SUV (+60% tra il 2019 e il 2022). Questo incremento di popolarità può essere attribuito a diversi fattori, tra cui inverni meno rigidi e l’evoluzione tecnologica dei pneumatici all season.

Pirelli ha trasferito in questi prodotti l’esperienza nel segmento invernale, in cui è leader di mercato equipaggiando quasi il 50% dei modelli premium e prestige che montano pneumatici winter superiori ai 18”. Ma come capire quale sia il pneumatico più adatto alle proprie esigenze?

Per chi percorre meno chilometri (fino a 25.000 all’anno) e non è un frequentatore delle strade di montagna, nei pneumatici all season più moderni trova una soluzione efficace e senza compromessi. A partire dalla resa chilometrica: Pirelli ha esteso a tutti i propri prodotti lo sviluppo tramite modellazione virtuale, perfezionato in Formula 1, che nel caso degli all season ha consentito di ottimizzare l’impronta a terra riducendo l’usura. Anche nella guida sul bagnato la nuova generazione di pneumatici mostra un comportamento paragonabile ai prodotti stagionali, se non migliore nelle situazioni di temperature intermedie. Questo grazie ai numerosi incavi a “V” del battistrada che favoriscono l’espulsione dell’acqua in caso di pioggia. A dimostrazione di questa efficacia ci sono i valori indicati sull’etichetta europea: quasi il 90% delle misure di Pirelli Scorpion All Season SF2 ha ottenuto la più alta classificazione per la frenata su bagnato. Il disegno battistrada dei pneumatici quattro stagioni delle famiglie Pirelli Cinturato e Scorpion, inoltre, è stato studiato per dare efficacia tutto l’anno grazie a una tecnologia adattiva delle lamelle, chiuse nelle condizioni tipiche dell’estate che si aprono per aggrapparsi ai fondi scivolosi o innevati dei mesi invernali.

Il cambio estivo/invernale resta la scelta migliore per quegli automobilisti che percorrono molti chilometri, frequentano zone dove il rischio di precipitazioni nevose è più elevato. Le caratteristiche chimiche delle mescole di un pneumatico invernale consentono spazi di frenata più brevi sia su strada bagnata (fino al 15%), sia ovviamente su strada innevata, dove la percentuale di miglioramento aumenta di molto (fino al 50%) rispetto a un pneumatico estivo. Anche il disegno battistrada concorre all’ottenimento delle prestazioni, in particolare le lamelle, che trattengono la neve al loro interno, migliorando l’aderenza per merito dell’effetto “frizione neve su neve”.

Invernale oppure all season, a seconda delle proprie esigenze, l’importante è che il pneumatico rechi sul fianco la marcatura M+S, necessaria per non incorrere in sanzioni dove vigono normative invernali. Per ottenere la massima sicurezza su neve bisogna accertarsi che sia presente anche il simbolo della montagna a tre picchi che circonda un fiocco di neve. Questa specifica marcatura indica che il pneumatico ha superato i test di omologazione nelle condizioni più critiche dell’inverno. Oggi le nuove generazioni di all season Pirelli riportano tutte tale simbolo, a indicare che questi pneumatici hanno seguito un percorso di sviluppo paragonabile a quello degli invernali, specialmente nelle condizioni più critiche.

Per dare risposta a ogni tipologia di automobilisti, Pirelli ha sviluppato pneumatici sia invernali sia all season, con lo stesso livello di tecnologia e sicurezza, per le due famiglie di prodotto Cinturato e Scorpion, la prima dedicata alle auto tradizionali e la seconda a crossover e SUV. Le prestazioni di queste due gamme in diverse situazioni di guida, infatti, sono state riconosciute dall’ente certificatore TÜV SÜD, che ha assegnato loro il “Performance Mark” dopo test specifici sulla sicurezza. Tutti pneumatici disponibili anche per le vetture elettriche e ibride plug-in, con la tecnologia dedicata Pirelli Elect su una selezione di misure. Con l’ampliamento della gamma, oggi Pirelli può coprire il 97% delle richieste del mercato europeo per le misure superiori ai 16”. Per le auto più prestazionali, per cui l’equipaggiamento invernale resta sempre la soluzione preferibile, è disponibile il P Zero Winter, approvato da molte case auto premium e prestige.