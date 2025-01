Podcast: l’83,5% degli italiani li ascolta e spopola il true crime

I podcast stanno vivendo un’autentica rivoluzione, conquistando sempre più ascoltatori grazie alla loro versatilità. Secondo la ricerca “Gli italiani, i podcast e il True Crime” commissionata da glo ad AstraRicerche, ben l’83,5% degli italiani ascolta un podcast almeno ogni tanto, con il 35% che li segue almeno quattro giorni a settimana e un sorprendente 17,9% che lo fa quotidianamente.

I momenti preferiti per l’ascolto dei podcast variano a seconda delle abitudini personali. Il 34,9% degli utenti li ascolta prima di dormire, mentre il 34,6% li sceglie per accompagnare una passeggiata. Anche auto e mezzi pubblici rappresentano un’occasione ideale (33,1%), seguiti dalla cucina e dalle faccende domestiche (32,5%). Altri momenti comuni includono la pausa pranzo, la beauty routine, lo studio o il lavoro e l’attività fisica.

Tra i generi più amati, il True Crime spicca come uno dei più seguiti: un italiano su tre è appassionato di crimini e misteri irrisolti. Il 58% degli intervistati dichiara di amare particolarmente il genere o di essere interessato ad approfondirlo. Le donne sembrano essere le più affascinate da queste storie, con il 45% delle ascoltatrici contro il 30% degli uomini. Tra le giovani tra i 18 e i 29 anni, la percentuale di ascolto sale addirittura al 61%.

A conferma di questa crescente passione per il mistero, glo ha lanciato il suo primo AudioMystery, “Il regalo per Gloria – Un enigma da scartare”, una serie di otto episodi di circa quattro minuti e mezzo ciascuno, narrati dall’attrice e doppiatrice Marta Filippi. Questo podcast promette un’esperienza immersiva tra enigmi e colpi di scena che terranno gli ascoltatori con il fiato sospeso.

“Partecipare a questo progetto è stata una sfida entusiasmante”, ha dichiarato Marta Filippi. “Lavorare con glo per il progetto ‘Il regalo per Gloria’ mi ha dato l’opportunità di mettermi alla prova, creando una narrazione ricca di suspense e mistero. Sono sicura che il pubblico apprezzerà questa avventura sonora tanto quanto noi abbiamo apprezzato realizzarla”.

Ma cosa rende i podcast così attraenti? La comodità è la caratteristica più apprezzata dal 42,8% degli ascoltatori, seguita dalla varietà dei contenuti (36,5%). Un altro elemento chiave è la possibilità di ascoltare senza guardare uno schermo, opzione scelta dal 34,5% degli intervistati. Inoltre, il 27,7% sottolinea la vasta gamma di temi trattati e il 27% li considera un modo pratico per restare aggiornati sugli eventi. Infine, il 22,5% apprezza la narrazione coinvolgente e il 16,2% è attratto dalla voce narrante.

Per scoprire nuovi podcast, la fonte principale rimangono le piattaforme di streaming, utilizzate dal 52% degli utenti. I social media giocano un ruolo fondamentale per il 45,6%, soprattutto tra le donne e i giovani tra i 18 e i 29 anni. Anche il passaparola resta un metodo efficace (33,6%), mentre il 29% utilizza i motori di ricerca per trovare nuovi contenuti, specialmente nella fascia 30-50 anni.

“Il Regalo Per Gloria – Un Enigma Da Scartare” segna il debutto di glo nel mondo dei podcast con una trama avvincente. La storia segue Marta e Antonio, invitati a Villa dei Colli per il compleanno della contessa Gloria. Antonio, restauratore, ha preparato un regalo speciale per l’occasione: un dispositivo glo HYPER PRO, che nasconde un segreto legato alla storia della famiglia della contessa. Un piccolo incidente e un misterioso furto danno il via a un’indagine carica di suspense. Marta si trova così a raccogliere indizi e interrogare sospettati, fino a una scoperta che ribalta completamente la prospettiva degli eventi, regalando agli ascoltatori un finale sorprendente.