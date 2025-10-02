Polestar 3: ecco il MY26

Polestar presenta il nuovo Polestar 3 Model Year 2026, che introduce aggiornamenti hardware di rilievo. Il SUV di lusso guadagna un’architettura elettrica a 800 Volt, una maggiore potenza per tutte le versioni e un computer centrale con capacità di calcolo oltre otto volte superiore rispetto al modello precedente.

La transizione all’architettura a 800 Volt segna un passo decisivo nell’evoluzione tecnologica di Polestar 3. La ricarica in DC raggiunge picchi fino a 350 kW, consentendo di passare dal 10 all’80% in soli 22 minuti, con tempi ridotti del 25% rispetto al passato.

Il miglioramento riguarda anche l’efficienza energetica, incrementata fino al 6% secondo il ciclo WLTP. Le nuove batterie agli ioni di litio, fornite da CATL, offrono 92 kWh per la versione Rear motor e 106 kWh per le varianti Dual motor e Performance, garantendo autonomie fino a 635 km.

Tutte le versioni beneficiano di un nuovo motore posteriore sincrono a magneti permanenti sviluppato internamente, abbinato a un motore asincrono anteriore. La versione Performance raggiunge una potenza massima di 500 kW (680 CV) e uno 0-100 km/h in appena 3,9 secondi.

Il motore anteriore introduce la funzione di disconnessione automatica per aumentare efficienza e autonomia, mentre aggiornamenti a sospensioni e software di sterzo rendono la guida più precisa e coinvolgente.

Polestar 3 conferma la sua vocazione da primo veicolo software-defined europeo, grazie al nuovo processore NVIDIA DRIVE AGX Orin, che sostituisce l’unità Xavier. La capacità di calcolo passa da 30 a 254 TOPS, rendendo possibile una gestione più rapida dei sistemi di sicurezza, della batteria e dei sensori.

L’aggiornamento sarà disponibile anche come retrofit gratuito per tutti i clienti già in possesso di Polestar 3, a partire dall’inizio del 2026.

La gamma MY26 è articolata in tre varianti: Rear motor, Dual motor e Performance. Tra le novità spiccano le sospensioni pneumatiche attive, ora di serie sulla Performance e opzionali sulla Dual motor.

Il catalogo pacchetti è stato semplificato, con l’introduzione del nuovo Prime pack, che integra Pilot, Plus e Climate pack. Sul fronte estetico debutta la nuova colorazione Storm, un grigio scuro metallizzato, mentre gli interni adottano di serie rivestimenti in Bio-attributed MicroTech con inserti in alluminio riciclato.

Con il nuovo Polestar 3 Model Year 2026, il marchio svedese ribadisce la sua missione di innovazione, sostenibilità e prestazioni elettrificate di alto livello. Le vendite partiranno nei prossimi mesi, con i prezzi ufficiali comunicati al lancio commerciale.