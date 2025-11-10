Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Polestar 5 debutta su Gran Turismo 7

Published

Polestar, il brand svedese di auto elettriche ad alte prestazioni, annuncia l’arrivo della nuova Polestar 5 su Gran Turismo 7 per PlayStation 4 e PlayStation 5, disponibile ufficialmente da dicembre 2025. La vettura è stata presentata in anteprima mondiale durante l’evento GT World Series a Los Angeles, dove ha catturato l’attenzione degli appassionati di motori e di racing virtuale.

Per portare nel mondo digitale la sua berlina sportiva 100% elettrica, Polestar ha collaborato direttamente con Polyphony Digital, celebre sussidiaria di Sony Interactive Entertainment e studio di sviluppo della saga Gran Turismo. Questa partnership ha dato vita a uno scambio senza precedenti tra i centri di sviluppo dei due marchi, permettendo un accesso reciproco a ingegneri e designer per garantire una rappresentazione digitale estremamente accurata della Polestar 5.

Kazunori Yamauchi, storico produttore della serie Gran Turismo, ha commentato: “Sono sempre rimasto colpito dalle auto Polestar per il loro design avanzato, pulito ed elegante. È stato entusiasmante collaborare con loro per portare Polestar 5 su Gran Turismo. Il team di sviluppo ha curato nei minimi dettagli l’esperienza di guida e sono certo che i giocatori si divertiranno a guidarla nel gioco.”

Il progetto ha visto anche la partecipazione del pilota professionista e sim-racer Igor Fraga, noto per le sue performance competitive su Gran Turismo. Fraga ha lavorato fianco a fianco con gli esperti R&D di Polestar nei centri di sviluppo svedesi, testando prototipi reali della Polestar 5 e contribuendo a definire il comportamento dinamico dell’auto. La validazione finale si è svolta sul circuito di Brands Hatch, in Inghilterra, assicurando che la versione virtuale offrisse le stesse sensazioni di guida di quella reale.

Gli specialisti di Polyphony Digital hanno quindi integrato nel gioco i dati reali e il feedback del pilota, raggiungendo un livello di simulazione tale che i tempi sul giro in Gran Turismo e nella realtà risultano direttamente comparabili.

Joakim Rydholm, Head of Driving Dynamics di Polestar, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione: “Garantire che la sensazione digitale di Polestar 5 fosse il più vicina possibile alla realtà è stato un passo fondamentale. Il risultato è un’auto virtuale che replica al 100% l’esperienza di guida della vera Polestar 5, offrendo ai giocatori lo stesso divertimento di quello reale.”

Con oltre 100 milioni di copie vendute, Gran Turismo è considerato uno dei simulatori di guida più accurati e realistici al mondo, sia dal punto di vista visivo che dinamico. L’introduzione di Polestar 5 segna l’inizio di una collaborazione pluriennale tra Polestar e Polyphony Digital, che continuerà anche nei prossimi aggiornamenti del titolo.

A partire da dicembre, l’auto sarà disponibile tramite aggiornamento software gratuito di Gran Turismo 7, insieme a un evento speciale di time trial dedicato a Polestar 5. Il vincitore di questa sfida otterrà un premio esclusivo: un viaggio a Fukuoka, in Giappone, per assistere alle finali mondiali della GT World Series 2025.

In this article:, , , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Società

“È sempre Cartabianca”: su Retequattro il dibattito sui super patrimoni e le tensioni sulla manovra

Spettacolo

EMMA NOLDE con BRUNORI SAS per l’anniversario dell’album “NUOVOSPAZIOTEMPO”

Spettacolo

Tommaso Paradiso torna con “Forse”, nuovo singolo che anticipa l’album “Casa Paradiso”

Motori

Stellantis porta 3.000 veicoli italiani a Milano Cortina 2026 

Motori

Honda a EICMA 2025: innovazione e sostenibilità al centro della scena

Sport

Suzuki con la Nazionale Italiana Rugby per le Quilter Nations Series 2025

Sport

adidas e FIGC lanciano “Calcio Diner”: Riccardo Calafiori protagonista del nuovo corto dedicato agli Azzurri

Spettacolo

OneRepublic tornano in Italia: live a Rock in Roma il 12 luglio 2026

Moda

North Sails celebra il Natale 2025 con una collezione sostenibile e dal fascino autentico

Spettacolo

I DELTA V in concerto giovedì al Duel di Napoli con “IN FATTI OSTILI TOUR”

Società

Peppart, il talento napoletano che trasforma l’arte in sorriso

Sport

ASI in Pista 2025 a Varano de’ Melegari rende omaggio ad Andrea De Adamich

Motori

Aci: Mercato dell’usato stabile a ottobre, cresce l’interesse per ibride ed elettriche

Motori

RAM presenta in anteprima Rampage in Europa sul palcoscenico di Fieracavalli

Motori

Luca Napolitano nominato Head of Stellantis &You Sales and Service

Spettacolo

I-DAYS 2026: arrivano i FOO FIGHTERS

Motori

Toyota presenta il nuovo Hilux: il leggendario pick-up diventa elettrico

Moda

Piquadro e Ducati: una capsule collection che unisce design, performance e passione Made in Italy

Giochi

Polestar 5 debutta su Gran Turismo 7

Motori

Hankook Ventus evo SUV: i pneumatici estivi premium scelti da Volkswagen per Tiguan e Tayron
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Stellantis porta 3.000 veicoli italiani a Milano Cortina 2026 

Con una flotta di circa 3.000 veicoli, oltre la metà dei quali elettrificati, Stellantis diventa l’Automotive Premium Partner dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici...

9 ore ago

Motori

Honda a EICMA 2025: innovazione e sostenibilità al centro della scena

Honda Motor Europe Ltd. si conferma protagonista assoluta di EICMA 2025, distinguendosi non solo per l’avanguardia tecnologica delle sue novità motociclistiche ma anche per...

9 ore ago

Sport

ASI in Pista 2025 a Varano de’ Melegari rende omaggio ad Andrea De Adamich

Varano de’ Melegari, cuore della Motor Valley parmense, ha ospitato la sesta edizione di ASI in Pista 2025, un evento dedicato alle auto storiche...

13 ore ago

Motori

Aci: Mercato dell’usato stabile a ottobre, cresce l’interesse per ibride ed elettriche

Il mercato italiano dei veicoli di seconda mano mostra segnali di stabilità nel mese di ottobre. I passaggi di proprietà delle autovetture, al netto...

13 ore ago