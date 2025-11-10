Polestar 5 debutta su Gran Turismo 7

Polestar, il brand svedese di auto elettriche ad alte prestazioni, annuncia l’arrivo della nuova Polestar 5 su Gran Turismo 7 per PlayStation 4 e PlayStation 5, disponibile ufficialmente da dicembre 2025. La vettura è stata presentata in anteprima mondiale durante l’evento GT World Series a Los Angeles, dove ha catturato l’attenzione degli appassionati di motori e di racing virtuale.

Per portare nel mondo digitale la sua berlina sportiva 100% elettrica, Polestar ha collaborato direttamente con Polyphony Digital, celebre sussidiaria di Sony Interactive Entertainment e studio di sviluppo della saga Gran Turismo. Questa partnership ha dato vita a uno scambio senza precedenti tra i centri di sviluppo dei due marchi, permettendo un accesso reciproco a ingegneri e designer per garantire una rappresentazione digitale estremamente accurata della Polestar 5.

Kazunori Yamauchi, storico produttore della serie Gran Turismo, ha commentato: “Sono sempre rimasto colpito dalle auto Polestar per il loro design avanzato, pulito ed elegante. È stato entusiasmante collaborare con loro per portare Polestar 5 su Gran Turismo. Il team di sviluppo ha curato nei minimi dettagli l’esperienza di guida e sono certo che i giocatori si divertiranno a guidarla nel gioco.”

Il progetto ha visto anche la partecipazione del pilota professionista e sim-racer Igor Fraga, noto per le sue performance competitive su Gran Turismo. Fraga ha lavorato fianco a fianco con gli esperti R&D di Polestar nei centri di sviluppo svedesi, testando prototipi reali della Polestar 5 e contribuendo a definire il comportamento dinamico dell’auto. La validazione finale si è svolta sul circuito di Brands Hatch, in Inghilterra, assicurando che la versione virtuale offrisse le stesse sensazioni di guida di quella reale.

Gli specialisti di Polyphony Digital hanno quindi integrato nel gioco i dati reali e il feedback del pilota, raggiungendo un livello di simulazione tale che i tempi sul giro in Gran Turismo e nella realtà risultano direttamente comparabili.

Joakim Rydholm, Head of Driving Dynamics di Polestar, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione: “Garantire che la sensazione digitale di Polestar 5 fosse il più vicina possibile alla realtà è stato un passo fondamentale. Il risultato è un’auto virtuale che replica al 100% l’esperienza di guida della vera Polestar 5, offrendo ai giocatori lo stesso divertimento di quello reale.”

Con oltre 100 milioni di copie vendute, Gran Turismo è considerato uno dei simulatori di guida più accurati e realistici al mondo, sia dal punto di vista visivo che dinamico. L’introduzione di Polestar 5 segna l’inizio di una collaborazione pluriennale tra Polestar e Polyphony Digital, che continuerà anche nei prossimi aggiornamenti del titolo.

A partire da dicembre, l’auto sarà disponibile tramite aggiornamento software gratuito di Gran Turismo 7, insieme a un evento speciale di time trial dedicato a Polestar 5. Il vincitore di questa sfida otterrà un premio esclusivo: un viaggio a Fukuoka, in Giappone, per assistere alle finali mondiali della GT World Series 2025.