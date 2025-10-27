Polini Motori a EICMA 2025: la tradizione incontra l’innovazione elettrica

Passione, performance e visione: tre parole che raccontano perfettamente lo spirito con cui Polini Motori si presenta a EICMA 2025. L’azienda bergamasca, simbolo della meccanica italiana nel mondo, porta sul palcoscenico milanese una doppia anima: da un lato, l’intramontabile fascino della meccanica termica; dall’altro, la spinta verso il futuro con la gamma E-P3+, espressione più evoluta della mobilità elettrica secondo Polini.

L’evoluzione, per Polini, non è mai una semplice questione di aggiornamento tecnologico: è una filosofia. È il cuore pulsante di un brand che ha scritto la storia del motorsport e che oggi continua a innovare con la stessa passione, restando fedele alle proprie radici artigianali e racing.

Allo stand Polini a EICMA 2025, i riflettori si accendono su una serie di novità pensate per chi cerca sempre qualcosa in più, su strada e fuoristrada. Spicca il nuovo carter motore per Vespa Classic, completamente ridisegnato per offrire più prestazioni e maggiore affidabilità: un omaggio tecnico e appassionato a un’icona senza tempo. Non manca il nuovo gruppo termico per Yamaha Booster, che garantisce più reattività e divertimento, rispettando pienamente le normative Euro 5.

Accanto a questi prodotti, Polini presenta la nuova gamma di variatori per CVT, studiata per migliorare performance, fluidità e durata su tutte le principali marche, e la rinnovata marmitta For Race 2, pensata per gli appassionati del mondo enduro 2T che non rinunciano a suono, potenza ed emozione.

Ma la vera evoluzione porta il nome di E-P3+, il motore elettrico per e-bike che rappresenta la visione “green” di Polini. Non solo potenza e coppia, ma anche un’esperienza di guida fluida e affidabile, pensata per una mobilità sostenibile che non dimentica il piacere di guida.

A EICMA 2025, Polini Motori conferma la sua vocazione a innovare senza compromessi. Tra tradizione e futuro, tra passione e tecnologia, il marchio continua a essere un punto di riferimento per chi vive le due ruote come espressione di libertà, tecnica ed emozione pura.