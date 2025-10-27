Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Polini Motori a EICMA 2025: la tradizione incontra l’innovazione elettrica

Published

Passione, performance e visione: tre parole che raccontano perfettamente lo spirito con cui Polini Motori si presenta a EICMA 2025. L’azienda bergamasca, simbolo della meccanica italiana nel mondo, porta sul palcoscenico milanese una doppia anima: da un lato, l’intramontabile fascino della meccanica termica; dall’altro, la spinta verso il futuro con la gamma E-P3+, espressione più evoluta della mobilità elettrica secondo Polini.

L’evoluzione, per Polini, non è mai una semplice questione di aggiornamento tecnologico: è una filosofia. È il cuore pulsante di un brand che ha scritto la storia del motorsport e che oggi continua a innovare con la stessa passione, restando fedele alle proprie radici artigianali e racing.

Allo stand Polini a EICMA 2025, i riflettori si accendono su una serie di novità pensate per chi cerca sempre qualcosa in più, su strada e fuoristrada. Spicca il nuovo carter motore per Vespa Classic, completamente ridisegnato per offrire più prestazioni e maggiore affidabilità: un omaggio tecnico e appassionato a un’icona senza tempo. Non manca il nuovo gruppo termico per Yamaha Booster, che garantisce più reattività e divertimento, rispettando pienamente le normative Euro 5.

Accanto a questi prodotti, Polini presenta la nuova gamma di variatori per CVT, studiata per migliorare performance, fluidità e durata su tutte le principali marche, e la rinnovata marmitta For Race 2, pensata per gli appassionati del mondo enduro 2T che non rinunciano a suono, potenza ed emozione.

Ma la vera evoluzione porta il nome di E-P3+, il motore elettrico per e-bike che rappresenta la visione “green” di Polini. Non solo potenza e coppia, ma anche un’esperienza di guida fluida e affidabile, pensata per una mobilità sostenibile che non dimentica il piacere di guida.

A EICMA 2025, Polini Motori conferma la sua vocazione a innovare senza compromessi. Tra tradizione e futuro, tra passione e tecnologia, il marchio continua a essere un punto di riferimento per chi vive le due ruote come espressione di libertà, tecnica ed emozione pura.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Honda Prelude e:HEV: il ritorno di un’icona

Moda

American Vintage lancia la sua prima collezione sportiva: nasce American Vintage Sports Club

Motori

Polini Motori a EICMA 2025: la tradizione incontra l’innovazione elettrica

Spettacolo

EMILI KASA: torna a mezzanotte con “Pita Gyros”

Motori

La nuova BMW iX3 rivoluziona l’esperienza di ricarica

Tecnologia

OPPO e Google: una nuova era di intelligenza artificiale per smartphone

Motori

Nuove supercar per i Carabinieri: Maserati e Alfa Romeo al servizio delle missioni sanitarie urgenti

Sport

Hyundai alla Wizzair Venice Marathon: un grande coinvolgimento di runner e pubblico

Tecnologia

Ray-Ban Meta (Gen 2): quando la tecnologia incontra lo stile per rivoluzionare la quotidianità

Motori

Jim Redman ospite d’onore allo stand Honda Classic al Salone Auto e Moto d’Epoca di Bologna

Tecnologia

Audi rivoluziona l’esperienza digitale con la nuova app myAudi e l’assistente AI integrato

Motori

MAK lancia QVARZ: la nuova ruota in lega dal design grintoso e versatile per crossover e passenger cars

Spettacolo

Ornella Vanoni celebra i 30 anni di “Sheherazade” con una versione rimasterizzata

Motori

Pirelli Supplier Day 2025: innovazione, sostenibilità e qualità al centro della strategia globale dell’azienda

Spettacolo

DAVE torna con l’attesissimo terzo album “THE BOY WHO PLAYED THE HARP”

Società

Nuova Puntata di “Quarta Repubblica”: giustizia e indagini Sotto i Riflettori

Spettacolo

Armin van Buuren: il suo primo album acustico “Piano” in esclusiva su Apple Music Classical

Spettacolo

TIZIANO FERRO: esce oggi “Sono un grande”

Spettacolo

POOH 60: il ritorno live della storica band italiana con doppia data al PalaSele nel 2026

Spettacolo

Björk: Cornucopia Live – la straordinaria esperienza visionaria arriva in edizione fisica
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Nuova Honda Prelude e:HEV: il ritorno di un’icona

Dopo 25 anni di attesa, Honda Prelude torna sulle strade europee con la sesta generazione del suo celebre coupé. La nuova Prelude e:HEV rappresenta...

14 ore ago

Motori

La nuova BMW iX3 rivoluziona l’esperienza di ricarica

Con l’arrivo della Neue Klasse, BMW inaugura una nuova era per la mobilità elettrica, e la protagonista di questa evoluzione è la nuova BMW...

16 ore ago

Motori

Nuove supercar per i Carabinieri: Maserati e Alfa Romeo al servizio delle missioni sanitarie urgenti

La sicurezza e l’efficienza operativa dell’Arma dei Carabinieri hanno ricevuto un significativo impulso con la consegna delle nuove vetture destinate al trasporto urgente di...

16 ore ago

Motori

MAK lancia QVARZ: la nuova ruota in lega dal design grintoso e versatile per crossover e passenger cars

MAK, azienda leader nel mercato delle ruote in lega per l’Aftermarket, amplia la propria gamma con QVARZ, la nuova proposta pensata per tutte le...

21 ore ago