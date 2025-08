Pony Coupe Concept: l’icona di Giugiaro che ha definito lo stile Hyundai

Il Pony Coupe Concept è molto più di un semplice veicolo; è una pietra miliare che ha segnato l’inizio dell’identità stilistica di Hyundai. Questa concept car, firmata dallo straordinario designer Giorgetto Giugiaro, rappresenta uno dei progetti più significativi nella storia del marchio coreano.

Agli inizi degli anni Settanta, Hyundai era un novizio nel mondo dell’automobile. Ju-Yung Chung, fondatore e chairman dell’azienda, intendeva creare il primo modello indipendente di Hyundai. Tuttavia, la Corea del Sud di quel tempo mancava di competenze consolidate in termini di design e ingegneria automotive. Fu così che Hyundai si rivolse a un giovane e brillante designer italiano, Giorgetto Giugiaro. “Hyundai ci contattò per iniziare una progettazione completa di un modello, senza avere molta esperienza nel settore. All’inizio ero scettico perché all’epoca non conoscevo Hyundai. Siamo rimasti tutti colpiti dalla passione e dall’impegno dei suoi ingegneri”, ricorda Giugiaro.

La collaborazione portò alla realizzazione della Hyundai Pony, con la sua prima apparizione al Salone Internazionale dell’Automobile di Torino nell’ottobre del 1974. Contemporaneamente, Giugiaro progettò anche il Pony Coupe Concept, una vettura caratterizzata da un design avanguardistico con linee geometriche e fari circolari. Sebbene destinata al mercato nordamericano ed europeo, il progetto fu annullato nel 1981 a causa delle difficoltà economiche globali.

Nonostante ciò, il Pony Coupe Concept ha lasciato un segno indelebile nell’eredità del brand, influenzando non solo i modelli di produzione dal 1975 al 1990, ma anche i progetti futuri. “La Pony Coupe Concept ha contribuito a definire il nostro DNA creativo”, spiega SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai Global Design. La concept car continua a ispirare la casa automobilistica, fungendo da musa per l’evoluzione stilistica delle vetture Hyundai, come il Rolling Lab N Vision 74 e la IONIQ 5.

Le linee del Pony Coupe sono diventate un classico retro-futuristico, un simbolo di un’estetica che combina razionalità e visione. Questo lascito è un promemoria costante di chi è Hyundai e di chi aspira a diventare nel futuro. “Nell’era dell’elettrificazione, la nostra forza sarà restare fedeli ai valori con cui siamo nati”, afferma Jaehoon Chang, Vicepresidente di Hyundai Motor Group – Automotive Division.

Hyundai, fondata nel 1967, oggi figura tra i principali protagonisti del panorama globale automobilistico, sostenitrice di una mobilità smart e green, conservando al contempo l’eredità e il DNA creato con progetti iconici come il Pony Coupe Concept.