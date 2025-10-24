POOH 60: il ritorno live della storica band italiana con doppia data al PalaSele nel 2026

Nel 2026, i POOH si preparano a celebrare un traguardo straordinario: 60 anni di musica e successi. Il grande ritorno live, intitolato “POOH 60 – La nostra storia”, rappresenterà un’occasione imperdibile per rivivere le emozioni che hanno accompagnato intere generazioni. Questa serie di eventi live, che si svolgeranno da settembre a ottobre 2026, toccherà sei città italiane con doppie date, inclusa un’apertura speciale con una doppia data 0, per un totale di 14 concerti nei palasport.

In Campania, l’appuntamento è fissato al PalaSele di Eboli il 27 e 28 ottobre 2026, dove il pubblico potrà assistere a concerti unici con scalette diverse per ciascuna sera, garantendo due esperienze indimenticabili. I biglietti saranno disponibili dalle 16:00 di oggi, 24 ottobre 2025, su TicketOne e presso i punti vendita abituali.

Il tour festeggia non solo i successi dei POOH, ma anche l’amicizia e la musica che ha attraversato i tempi. Grafiche, scenografie e immagini omaggeranno la storia del gruppo, richiamando l’iconico tour del 1991 che segnò il 25º anniversario della band. “POOH60 – La nostra storia” punta a stupire con sorprese dal punto di vista discografico, con uscite antologiche e celebrazioni che ripercorreranno la carriera del gruppo, nato da un’idea di Valerio Negrini nel 1966.

Con oltre 100 milioni di dischi venduti e innumerevoli riconoscimenti, i POOH si sono affermati come pionieri musicali, innovando con l’introduzione di tecnologie moderne nei loro spettacoli e affrontando tematiche attuali nei loro testi. La storica band è pronta a regalare al pubblico un anno ricco di celebrazioni, con il supporto di RTL 102.5 come media partner ufficiale.

Nel frattempo, il PalaSele di Eboli continua a essere un punto di riferimento per la musica dal vivo con eventi attesi come il tour di Marco Mengoni, Elodie, Elisa, Marracash, e tanti altri artisti. Il 2026 vedrà il ritorno dei POOH con una doppia grande festa a ottobre, pronta a emozionare i fan storici e nuove generazioni.