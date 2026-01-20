Connect with us

Hi, what are you looking for?

ph. Cosimo Buccolieri

Spettacolo

POOH 60 – La Nostra Storia: un’estate e un anno di celebrazioni per i sessant’anni della band

Published

Nel 2026 i Pooh celebrano un traguardo straordinario: sessant’anni di carriera, musica ed emozioni. Dal 1966 a oggi, la band simbolo della musica italiana continua a unire generazioni con canzoni che hanno segnato oltre mezzo secolo di storia. Dopo l’annuncio dei due concerti-evento all’Arena di Verona e del tour nei palasport, arriva un nuovo appuntamento imperdibile: “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE”, il tour estivo che da luglio a settembre porterà lo spettacolo dei Pooh nelle più affascinanti location all’aperto d’Italia.

Le celebrazioni prenderanno il via il 14 e 16 maggio all’Arena di Verona con “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA IN ARENA”, due serate speciali che si preannunciano memorabili. La seconda data, quella del 16 maggio, è già sold out. Per la prima volta la band sarà accompagnata dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso, offrendo una veste sonora nuova e suggestiva.

Da luglio, invece, i fan potranno immergersi in una vera e propria festa itinerante con “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE”: un tour nelle piazze, nei teatri all’aperto e negli scenari più iconici del Paese. Un nuovo capitolo di un viaggio straordinario che continua a emozionare e a rinnovarsi, trasformando ogni concerto in un evento unico e irripetibile. Tra le tappe principali figurano Asti (13 luglio), Codingo (Villa Manin, 18 luglio), Lucca (Piazza Napoleone, 29 luglio), Taormina (Teatro Antico, 24 agosto), Macerata (Sferisterio, 1 settembre), Vigevano (Castello Sforzesco, 4 settembre) e Caserta (Reggia di Caserta, 9 settembre). In totale, oltre venti appuntamenti estivi, pensati per rendere omaggio ai sessant’anni di musica e amicizia della band.

A chiudere l’anno di festeggiamenti sarà il tour nei palasport, “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – PALASPORT”, in programma da settembre a ottobre 2026. Le tappe includono le principali città italiane: Bergamo (25 e 26 settembre), Firenze (2 e 3 ottobre), Torino (10 e 11 ottobre), Roma (15 e 16 ottobre), Milano (18 e 19 ottobre), Eboli (27 e 28 ottobre) e Bari (30 e 31 ottobre). Ogni concerto sarà una narrazione visiva e sonora di sei decenni di storia, con scenografie, immagini e grafiche pensate per rivivere le tappe più emozionanti del gruppo.

Il 2026 rappresenta non solo una celebrazione, ma anche un rinnovato incontro con il pubblico. I Pooh — Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli — con oltre 100 milioni di copie vendute nel mondo, hanno saputo attraversare i tempi mantenendo viva l’essenza della loro musica. La loro storia è costellata di innovazioni, premi e riconoscimenti: pionieri nelle tecnologie dei live show e interpreti di tematiche che hanno saputo unire generazioni.

Nel corso dell’anno non mancheranno nuove sorprese discografiche e progetti speciali che renderanno omaggio a una carriera irripetibile. I festeggiamenti per i sessant’anni dei Pooh si confermano come uno degli eventi musicali più attesi e celebrati di sempre: una band che continua a scrivere la storia e un successo che non conosce pause.

La loro musica, capace di rinnovarsi e di emozionare a ogni generazione, torna a illuminare palchi e cuori. Il 2026 sarà, a tutti gli effetti, l’anno dei Pooh.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MasterChef Italia: la “Golden Mystery Box” apre le sfide natalizie

Spettacolo

Claudio Baglioni chiude il “GrandTour LA VITA È ADESSO” con un concerto-evento a Torino

Spettacolo

Gilberto Gil torna in Italia: due concerti per celebrare oltre 60 anni di carriera

Motori

Nissan Qashqai e-POWER protagonista della We Run Rome 2025

Motori

Hyundai i20 MY2026: la compatta si rinnova con più tecnologia

Spettacolo

PLANET FUNK: il 16 gennaio esce il nuovo album BLOOOM

Sport

Il Viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa negli stabilimenti italiani di Stellantis

Spettacolo

Mara Maionchi: tra ironia, pigrizia e ricordi di una carriera unica a “Casa Perfetta 2”

Tecnologia

Hyundai Motor Group presenta al CES 2026 la sua strategia di robotica basata sull’AI

Motori

Lancia accende Bruxelles: il ritorno HF tra rally, performance e futuro

Senza categoria

Peugeot celebra il cinema francese: eleganza, innovazione ed emozione

Spettacolo

Luca Carboni nuovo headliner al Lake Sound Park 2026 di Cernobbio

Motori

Renault Filante Record 2025: oltre 1.000 km in meno di 10 ore con un consumo record

Senza categoria

Pirelli: il sistema Cyber Tyre premiato in tutto il mondo

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Motori

Lancia celebra il passaggio della Fiamma Olimpica nello Stabilimento di Melfi

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Spettacolo

Tiromancino tornano con “Quando meno me lo aspetto”: nuovo album e tour teatrale

Spettacolo

Da venerdì disponibile in digitale “5 MINUTI”, il nuovo singolo di GIORGIA MALERBA

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Peugeot e Pathé: alleanza storica per celebrare l’eccellenza del cinema francese

Spettacolo

Pollio torna dopo nove anni con “Dopo la bomba”: un album umano e necessario

Spettacolo

Davide Van De Sfroos torna nei teatri con “Folkestra 2026”: sold out e nuove emozioni

Spettacolo

Bresh torna con “Introvabile”: nuovo singolo e prime date live in Europa

Tecnologia

Jabra lancia la serie Evolve3: le prime cuffie “cross-over” per lavoro e tempo libero

Motori

MAK presenta la gamma ruote 2026: tre nuovi modelli Made in Italy per il 35° anniversario

Motori

Audi Revolut F1 Team: debutto mondiale a Berlino, inizia l’avventura dei quattro anelli in Formula 1

Turismo

Val Ridanna: l’inverno autentico dell’hotel Gassenhof 4*S tra neve, silenzio e benessere

Giochi

Life is Strange: Reunion: Max e Chloe insieme in un nuovo capitolo epico

Sport

CUPRA conferma la partnership con Pertamina Enduro VR46 Racing Team per la stagione 2026

Motori

ALFA ROMEO È MAIN SPONSOR DI “M2O MORNING CLUB”

Giochi

MY HERO ULTRA RUMBLE: da oggi è disponibile la stagione 15 di con un nuovo personaggio

Sport

Lancia torna al Rallye Monte-Carlo: debutto mondiale in WRC2 per la Ypsilon Rally2 HF Integrale

Società

Calenda e Vannacci faccia a faccia a “Realpolitik”: attualità, sicurezza e passioni fatali

Spettacolo

I-DAYS 2026: il 10 settembre arriva l’icona dell’hip hop mondiale A$AP ROCKY

Spettacolo

HARRY STYLES: venerdì 23 gennaio esce “APERTURE”

Motori

Audi e Madonna di Campiglio accolgono il Ducati Lenovo Team

Motori

Škoda Kamiq debutta nelle versioni Your Way e Be More: stile, tecnologia e vantaggi per i clienti italiani
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Da venerdì disponibile in digitale “5 MINUTI”, il nuovo singolo di GIORGIA MALERBA

Da venerdì 23 gennaio sarà disponibile in digitale “5 MINUTI”, il nuovo singolo di Giorgia Malerba prodotto da Wannabe Records con distribuzione ADA Music....

2 minuti ago

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Dalla competizione sul palco di Sanremo Giovani 2025 a una collaborazione ricca di sensibilità e autenticità. Petit torna a emozionare con “PERDONAMI”, un nuovo...

8 minuti ago

Motori

Peugeot e Pathé: alleanza storica per celebrare l’eccellenza del cinema francese

Un accordo inedito unisce due icone dell’industria francese. Peugeot e Pathé hanno annunciato una partnership strategica e internazionale che collegherà il mondo dell’automobile e...

12 minuti ago

Spettacolo

Pollio torna dopo nove anni con “Dopo la bomba”: un album umano e necessario

Dopo quasi un decennio di silenzio discografico, Pollio torna sulle scene con “Dopo la bomba”, il nuovo album di inediti disponibile in digitale da...

14 minuti ago