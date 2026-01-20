POOH 60 – La Nostra Storia: un’estate e un anno di celebrazioni per i sessant’anni della band

Nel 2026 i Pooh celebrano un traguardo straordinario: sessant’anni di carriera, musica ed emozioni. Dal 1966 a oggi, la band simbolo della musica italiana continua a unire generazioni con canzoni che hanno segnato oltre mezzo secolo di storia. Dopo l’annuncio dei due concerti-evento all’Arena di Verona e del tour nei palasport, arriva un nuovo appuntamento imperdibile: “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE”, il tour estivo che da luglio a settembre porterà lo spettacolo dei Pooh nelle più affascinanti location all’aperto d’Italia.

Le celebrazioni prenderanno il via il 14 e 16 maggio all’Arena di Verona con “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA IN ARENA”, due serate speciali che si preannunciano memorabili. La seconda data, quella del 16 maggio, è già sold out. Per la prima volta la band sarà accompagnata dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso, offrendo una veste sonora nuova e suggestiva.

Da luglio, invece, i fan potranno immergersi in una vera e propria festa itinerante con “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE”: un tour nelle piazze, nei teatri all’aperto e negli scenari più iconici del Paese. Un nuovo capitolo di un viaggio straordinario che continua a emozionare e a rinnovarsi, trasformando ogni concerto in un evento unico e irripetibile. Tra le tappe principali figurano Asti (13 luglio), Codingo (Villa Manin, 18 luglio), Lucca (Piazza Napoleone, 29 luglio), Taormina (Teatro Antico, 24 agosto), Macerata (Sferisterio, 1 settembre), Vigevano (Castello Sforzesco, 4 settembre) e Caserta (Reggia di Caserta, 9 settembre). In totale, oltre venti appuntamenti estivi, pensati per rendere omaggio ai sessant’anni di musica e amicizia della band.

A chiudere l’anno di festeggiamenti sarà il tour nei palasport, “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – PALASPORT”, in programma da settembre a ottobre 2026. Le tappe includono le principali città italiane: Bergamo (25 e 26 settembre), Firenze (2 e 3 ottobre), Torino (10 e 11 ottobre), Roma (15 e 16 ottobre), Milano (18 e 19 ottobre), Eboli (27 e 28 ottobre) e Bari (30 e 31 ottobre). Ogni concerto sarà una narrazione visiva e sonora di sei decenni di storia, con scenografie, immagini e grafiche pensate per rivivere le tappe più emozionanti del gruppo.

Il 2026 rappresenta non solo una celebrazione, ma anche un rinnovato incontro con il pubblico. I Pooh — Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli — con oltre 100 milioni di copie vendute nel mondo, hanno saputo attraversare i tempi mantenendo viva l’essenza della loro musica. La loro storia è costellata di innovazioni, premi e riconoscimenti: pionieri nelle tecnologie dei live show e interpreti di tematiche che hanno saputo unire generazioni.

Nel corso dell’anno non mancheranno nuove sorprese discografiche e progetti speciali che renderanno omaggio a una carriera irripetibile. I festeggiamenti per i sessant’anni dei Pooh si confermano come uno degli eventi musicali più attesi e celebrati di sempre: una band che continua a scrivere la storia e un successo che non conosce pause.

La loro musica, capace di rinnovarsi e di emozionare a ogni generazione, torna a illuminare palchi e cuori. Il 2026 sarà, a tutti gli effetti, l’anno dei Pooh.