Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Porsche amplia la gamma di SUV completamente elettrici con la Cayenne S

Published

Porsche amplia la propria gamma di SUV a zero emissioni con l’arrivo della nuova Cayenne S Electric, una versione che si posiziona tra la Cayenne Electric e la top di gamma Cayenne Turbo Electric. Il nuovo modello combina prestazioni elevate, tecnologia di punta e un design esclusivo, confermando l’impegno della casa di Stoccarda nella mobilità elettrica premium.

La Cayenne S Electric introduce un incremento di potenza di 165 kW (224 CV) rispetto alla versione base, erogando una potenza totale di 400 kW (544 CV) che, grazie al Launch Control, può raggiungere 490 kW (666 CV). Le prestazioni sono da sportiva vera: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e velocità massima di 250 km/h. L’autonomia, misurata secondo lo standard WLTP, arriva fino a 653 chilometri.

Il sistema di trazione è composto da due motori sincroni a magneti permanenti, uno per asse, e si avvale del raffreddamento diretto a olio sull’asse posteriore, una soluzione che, come per la Cayenne Turbo, garantisce un’erogazione continua e stabile della potenza mantenendo alti standard di efficienza. L’inverter a impulsi impiega il carburo di silicio come semiconduttore, permettendo di gestire intensità fino a 620 Ampere.

Sul fronte della ricarica, la Cayenne S Electric è equipaggiata con una batteria ad alta tensione da 113 kW che consente di passare dal 10% all’80% di carica in meno di 16 minuti presso una stazione da 400 kW. Un risultato che conferma la competitività di Porsche anche in termini di efficienza energetica.

Dal punto di vista estetico, il nuovo modello si riconosce per i sottoparaurti anteriori e posteriori dedicati, finiti in Grigio Vulcano metallizzato e per gli inserti e diffusori in tinta con la carrozzeria. A completare la personalità sportiva contribuiscono i nuovi cerchi da 20 pollici Cayenne S Aero. Tra gli optional disponibili, alcuni finora riservati solo al modello Turbo, spiccano il sistema PTV Plus di ripartizione della coppia, le sospensioni Porsche Active Ride per un controllo ottimale dei movimenti della carrozzeria, l’impianto frenante PCCB in carboceramica con pinze gialle e il pacchetto Sport Chrono.

Un elemento distintivo è la funzione Push-to-Pass, che consente di disporre di un incremento temporaneo di potenza fino a 90 kW (122 CV) per 10 secondi. La modalità Track ottimizza invece il precondizionamento della batteria per ottenere prestazioni massime in pista.

Come da tradizione Porsche, la Cayenne S Electric offre ampie possibilità di personalizzazione, con tredici tinte per la carrozzeria e diversi pacchetti per interni e finiture. In Italia, il prezzo di listino parte da 130.753 euro, IVA inclusa.

Debutta inoltre il nuovo pacchetto Exclusive Manufaktur Style, ideato dal Centro Stile Porsche in collaborazione con il reparto di personalizzazione. Il primo allestimento di questa linea è il pacchetto interni “Style”, ora disponibile per tutte le versioni Cayenne Electric.

Le tonalità e i materiali richiamano il colore esterno Mystic Green metallizzato, con un raffinato accostamento tra pelle bicolore Nero e Delgada Green, cuciture decorative nello stesso tema cromatico e dettagli esclusivi come il profilo ricamato dello stemma Porsche sui poggiatesta. Gli inserti in alluminio verniciati in Izabal Green donano un contrasto moderno, mentre il volante sportivo GT in pelle nera presenta un marcatore a ore 12 e impunture tono su tono. Anche i particolari funzionali, come la rotella per la selezione della modalità di guida o il cronometro Sport Chrono, sono coordinati in Izabal Green.

Completano la dotazione elementi cromatici in Silvershade, battitacco in alluminio anodizzato nero con il nome del modello illuminato in verde, tappetini neri con finiture e impunture coordinated, oltre alla chiave dell’auto rifinita in Izabal Green e custodita in un elegante astuccio con cuciture a contrasto.

Con la Cayenne S Electric, Porsche segna un ulteriore passo avanti verso l’evoluzione della sua gamma a propulsione elettrica, coniugando la potenza tipica del marchio con un design inconfondibile e un’esperienza di guida sempre più sofisticata.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Giochi

Turtle Beach celebra il MAR10 Day con nuovi accessori dedicati a Mario e Luigi

Senza categoria

MARA SATTEI: fuori da venerdì 13 marzo in digitale le ultime 3 tracce del suo nuovo album “CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO”

Motori

Audi RS 3 Competition Limited: un tributo ai 50 anni del cinque cilindri

Spettacolo

BLANCO annuncia il nuovo album “MA’” in uscita il 3 aprile 2026

Spettacolo

Da oggi in pre-order “PROVA D’AUTORE”, il nuovo album in italiano di MARIO BIONDI: in uscita il 10 aprile!

Motori

Ford amplia l’accesso alla guida assistita con le nuove BlueCruise Edition di Kuga e Puma

Motori

MG Motor celebra cinque anni in Italia e conferma la crescita: ZS tra le auto più vendute

Giochi

RIDE 6 porta la passione per le due ruote a un nuovo livello

Motori

Porsche amplia la gamma di SUV completamente elettrici con la Cayenne S

Motori

BYD e itTaxi insieme per portare l’app dei taxi italiani direttamente a bordo delle auto

Tecnologia

Benessere digitale e qualità del sonno: come i monitor influenzano la nostra concentrazione

Motori

Alpine accelera verso il futuro: in arrivo la gamma più potente e innovativa di sempre

Società

Barilla e Dynamo Camp insieme per “Biscotti di Felicità”: un abbraccio che moltiplica il bene

Tecnologia

Toshiba Canvio Gaming: il regalo Hi-Tech perfetto per i papà che non smettono mai di giocare

Spettacolo

Jafar Panahi torna con “Un semplice incidente”: debutto in prima TV su Sky Cinema

Motori

Lexus porta a Milano “SPACE”: l’installazione immersiva che ridefinisce la mobilità di lusso

Giochi

Nintendo celebra il MAR10 Day 2026 con il trailer finale di Super Mario Galaxy – Il Film

Spettacolo

La leggenda della musica brasiliana GILBERTO GIL torna in Italia dopo 3 anni con “GILBERTO GIL IN CONCERT”

Motori

Elli supera il milione di punti di ricarica: la rete Volkswagen si espande in tutta Europa

Spettacolo

FULMINACCI torna venerdì con il suo nuovo quarto disco “CALCINACCI”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Audi RS 3 Competition Limited: un tributo ai 50 anni del cinque cilindri

Per celebrare mezzo secolo di storia di uno dei propulsori più iconici dell’automotive, Audi Sport presenta Audi RS 3 competition limited, una versione esclusiva...

15 ore ago

Motori

Ford amplia l’accesso alla guida assistita con le nuove BlueCruise Edition di Kuga e Puma

Ford Motor Company amplia la diffusione delle tecnologie di assistenza alla guida introducendo le nuove BlueCruise Edition su due dei suoi modelli più apprezzati...

17 ore ago

Motori

MG Motor celebra cinque anni in Italia e conferma la crescita: ZS tra le auto più vendute

Cinque anni di presenza sul mercato italiano e una crescita che continua a sorprendere. MG Motor festeggia il suo quinto anniversario in Italia consolidando...

17 ore ago

Motori

BYD e itTaxi insieme per portare l’app dei taxi italiani direttamente a bordo delle auto

Un nuovo passo verso l’integrazione tra mobilità elettrica e servizi digitali: BYD annuncia una partnership strategica con itTaxi, la piattaforma italiana più diffusa per...

17 ore ago