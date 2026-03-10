Porsche amplia la gamma di SUV completamente elettrici con la Cayenne S

Porsche amplia la propria gamma di SUV a zero emissioni con l’arrivo della nuova Cayenne S Electric, una versione che si posiziona tra la Cayenne Electric e la top di gamma Cayenne Turbo Electric. Il nuovo modello combina prestazioni elevate, tecnologia di punta e un design esclusivo, confermando l’impegno della casa di Stoccarda nella mobilità elettrica premium.

La Cayenne S Electric introduce un incremento di potenza di 165 kW (224 CV) rispetto alla versione base, erogando una potenza totale di 400 kW (544 CV) che, grazie al Launch Control, può raggiungere 490 kW (666 CV). Le prestazioni sono da sportiva vera: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e velocità massima di 250 km/h. L’autonomia, misurata secondo lo standard WLTP, arriva fino a 653 chilometri.

Il sistema di trazione è composto da due motori sincroni a magneti permanenti, uno per asse, e si avvale del raffreddamento diretto a olio sull’asse posteriore, una soluzione che, come per la Cayenne Turbo, garantisce un’erogazione continua e stabile della potenza mantenendo alti standard di efficienza. L’inverter a impulsi impiega il carburo di silicio come semiconduttore, permettendo di gestire intensità fino a 620 Ampere.

Sul fronte della ricarica, la Cayenne S Electric è equipaggiata con una batteria ad alta tensione da 113 kW che consente di passare dal 10% all’80% di carica in meno di 16 minuti presso una stazione da 400 kW. Un risultato che conferma la competitività di Porsche anche in termini di efficienza energetica.

Dal punto di vista estetico, il nuovo modello si riconosce per i sottoparaurti anteriori e posteriori dedicati, finiti in Grigio Vulcano metallizzato e per gli inserti e diffusori in tinta con la carrozzeria. A completare la personalità sportiva contribuiscono i nuovi cerchi da 20 pollici Cayenne S Aero. Tra gli optional disponibili, alcuni finora riservati solo al modello Turbo, spiccano il sistema PTV Plus di ripartizione della coppia, le sospensioni Porsche Active Ride per un controllo ottimale dei movimenti della carrozzeria, l’impianto frenante PCCB in carboceramica con pinze gialle e il pacchetto Sport Chrono.

Un elemento distintivo è la funzione Push-to-Pass, che consente di disporre di un incremento temporaneo di potenza fino a 90 kW (122 CV) per 10 secondi. La modalità Track ottimizza invece il precondizionamento della batteria per ottenere prestazioni massime in pista.

Come da tradizione Porsche, la Cayenne S Electric offre ampie possibilità di personalizzazione, con tredici tinte per la carrozzeria e diversi pacchetti per interni e finiture. In Italia, il prezzo di listino parte da 130.753 euro, IVA inclusa.

Debutta inoltre il nuovo pacchetto Exclusive Manufaktur Style, ideato dal Centro Stile Porsche in collaborazione con il reparto di personalizzazione. Il primo allestimento di questa linea è il pacchetto interni “Style”, ora disponibile per tutte le versioni Cayenne Electric.

Le tonalità e i materiali richiamano il colore esterno Mystic Green metallizzato, con un raffinato accostamento tra pelle bicolore Nero e Delgada Green, cuciture decorative nello stesso tema cromatico e dettagli esclusivi come il profilo ricamato dello stemma Porsche sui poggiatesta. Gli inserti in alluminio verniciati in Izabal Green donano un contrasto moderno, mentre il volante sportivo GT in pelle nera presenta un marcatore a ore 12 e impunture tono su tono. Anche i particolari funzionali, come la rotella per la selezione della modalità di guida o il cronometro Sport Chrono, sono coordinati in Izabal Green.

Completano la dotazione elementi cromatici in Silvershade, battitacco in alluminio anodizzato nero con il nome del modello illuminato in verde, tappetini neri con finiture e impunture coordinated, oltre alla chiave dell’auto rifinita in Izabal Green e custodita in un elegante astuccio con cuciture a contrasto.

Con la Cayenne S Electric, Porsche segna un ulteriore passo avanti verso l’evoluzione della sua gamma a propulsione elettrica, coniugando la potenza tipica del marchio con un design inconfondibile e un’esperienza di guida sempre più sofisticata.