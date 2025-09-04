Porsche Cayenne Elettrica: ricarica wireless a induzione e una verniciatura fluorescente unica

Porsche rivoluziona la mobilità elettrica con l’introduzione della ricarica a induzione, pronta a debuttare sulla nuova generazione completamente elettrica della Porsche Cayenne (E4). La casa di Stoccarda ha annunciato che il sistema Porsche Wireless Charging, con potenza fino a 11 kW e un’efficienza di trasferimento energetico del 90%, sarà disponibile in Europa dal 2026, per poi estendersi ai mercati globali.

Secondo Michael Steiner, membro del Consiglio di Amministrazione e Responsabile Ricerca e Sviluppo di Porsche AG, «la praticità, l’idoneità all’uso quotidiano e l’infrastruttura di ricarica sono fattori determinanti per la diffusione della mobilità elettrica». Con questa innovazione, Porsche promette un’esperienza ancora più semplice: ricaricare un’auto elettrica a casa sarà comodo come parcheggiare.

Il sistema a induzione della Cayenne elettrica non ha nulla da invidiare alla ricarica tradizionale in corrente alternata. La piastra di ricarica, grande 117x78x6 cm e dal peso di 50 kg, può essere installata in garage, in posti auto coperti o all’aperto. È resistente a pioggia, neve e persino al passaggio di veicoli pesanti, ed è certificata CE e UL per gli standard di sicurezza europei e americani.

Il processo è semplice: basta parcheggiare la Cayenne sopra la piastra e il sistema, tramite tecnologia a banda ultra-larga, avvia automaticamente la ricarica. L’unità ricevente è integrata nel sottoscocca, protetta da pietrisco e agenti atmosferici. In caso di ostacoli o corpi estranei, la ricarica si interrompe per garantire la massima sicurezza.

Grazie all’app My Porsche, è possibile monitorare il processo, autorizzare la ricarica su più vetture e sfruttare funzioni avanzate come la programmazione e il precondizionamento.

Se la ricarica wireless è pensata soprattutto per l’uso domestico, la nuova Cayenne elettrica stupisce anche per le prestazioni in corrente continua. Il SUV tedesco raggiunge i 400 kW di potenza, superando persino Taycan e Macan, già leader di categoria. Questo significa che in una Porsche Charging Lounge è possibile ricaricare in tempi record, rendendo i lunghi viaggi ancora più semplici.

La nuova Cayenne non innova solo dal punto di vista tecnico. In occasione delle prime uscite ufficiali nel Regno Unito, Porsche ha presentato un prototipo con una verniciatura elettroluminescente fluorescente, capace di trasformarsi sotto tensione elettrica. La carrozzeria diventa una superficie luminosa dai toni blu e viola, creando un effetto dinamico e scenografico senza precedenti.

Questo rivestimento unico è composto da oltre 25 strati di materiali conduttivi, isolanti ed elettroluminescenti, completati da più di 15 strati di vernice trasparente. Sono stati utilizzati circa 100 litri di prodotto, 30 passaggi di levigatura e 500 metri di cablaggio, a testimonianza dell’enorme lavoro di sviluppo.

Con la Cayenne Elettrica, Porsche conferma la sua leadership nell’innovazione automobilistica. La combinazione di ricarica wireless domestica, ricarica ultraveloce fino a 400 kW e una livrea fluorescente spettacolare ridefinisce gli standard del segmento premium.