PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR: ecco lo smartphone ultra-premium

HONOR e Porsche Design hanno annunciato il lancio in Italia del loro nuovo smartphone di punta: PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR, una creazione ultra-premium che segna la terza collaborazione tra i due prestigiosi marchi, dopo i successi di PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR e PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR. Questo dispositivo rappresenta l’apice dell’innovazione tecnologica e del design ispirato alle auto sportive di lusso, dimostrando come la collaborazione tra i due brand continui a produrre risultati straordinari.

PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR combina la raffinata estetica sportiva di Porsche Design con qualità e funzionalità eccezionali. Ispirato alla filosofia del fondatore Ferdinand Alexander Porsche, “As little design as possible, as much design as necessary”, lo smartphone sfoggia un design che richiama le linee dinamiche delle auto sportive Porsche. La cresta centrale, simbolo di forza ed eleganza, migliora sia l’aspetto visivo che l’ergonomia, garantendo una presa comoda. Il modulo fotocamera, ispirato ai fari delle sportive Porsche, è un capolavoro di simmetria e funzionalità, protetto da un vetro 3D che richiama le curve dei parabrezza delle auto.

Equipaggiato con il sistema operativo MagicOS 9.0, PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR porta l’intelligenza artificiale a un nuovo livello. Tra le innovative funzionalità AI spiccano il Magic Portal, che semplifica l’accesso alle informazioni essenziali, e strumenti come AI Real-time Transcript e AI Summary, ideali per il lavoro e la produttività. L’esperienza di editing fotografico è migliorata grazie a funzioni avanzate come AI Eraser e AI Cutout, che permettono di perfezionare ogni immagine. Inoltre, l’app Google Gemini, preinstallata, offre supporto per pianificare eventi, migliorare idee e molto altro.

Il comparto fotografico rappresenta un’eccellenza assoluta grazie all’AI HONOR Image Engine, il primo sistema di imaging mobile con supporto on-device e cloud per modelli avanzati. La tripla fotocamera posteriore include una fotocamera principale da 50MP Super Dynamic Falcon, un teleobiettivo ultrasensibile da 200MP con apertura f/1,88, e una fotocamera grandangolare da 50MP. Il sistema di messa a fuoco LiDAR Matrix garantisce precisione e velocità anche con soggetti in movimento, rendendo questo smartphone uno strumento ideale per i fotografi più esigenti.

Con il Natural Light HONOR AI Eye Comfort Display, certificato da TÜV Rheinland, PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR offre una protezione avanzata per gli occhi, simulando le caratteristiche della luce naturale. Le tecnologie di ricarica rapida da 100W Wired e 80W Wireless, unite a una batteria al silicio-carbonio da 5850 mAh, garantiscono un’autonomia eccezionale. Sotto la scocca, il potente Snapdragon 8 Elite assicura prestazioni impeccabili, mentre il subwoofer HONOR Surround regala un’esperienza audio immersiva.

Disponibile nei colori Agate Grey e Provence, il PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR sarà in vendita in Italia dal 21 febbraio 2025, al prezzo di partenza di 1799,00 euro presso honor.com e i negozi Porsche Design. Con uno stile inimitabile e prestazioni da vero fuoriclasse, PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR ridefinisce gli standard degli smartphone di lusso, dimostrando che l’eccellenza è davvero senza compromessi.